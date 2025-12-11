"Bản sao Song Hye Kyo" phản ứng lạ khi nghe tên Lee Kwang Soo, chuyện tình 8 năm sắp đổi khác?

Mới đây, nữ diễn viên Lee Sun Bin đã tham dự Lễ trao giải KCA nhân Ngày Quốc tế Người tiêu dùng lần thứ 30 tại Gangnam, Seoul. "Bản sao Song Hye Kyo" gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài cá tính, sang chảnh và cuốn hút, xứng danh là biểu tượng thời trang.





Tuy nhiên điều khiến dân tình chú ý hơn cả chính là biểu cảm khi người hâm mộ liên tục hô vang tên Lee Kwang Soo để cổ vũ Lee Sun Bin. Khi nghe tên bạn trai, Lee Sun Bin mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh chóng, cô nở 1 nụ cười e lệ. Dù đã che miệng nhưng ánh mắt bừng sáng cho thấy mỹ nhân sinh năm 1994 vô cùng hạnh phúc khi nghe tên của bạn trai giữ đám đông. Phản ứng đáng yêu của nữ diễn viên trong tình huống này nhanh chóng khiến mạng xã hội dậy sóng, thu hút nhiều bình luận tích cực.

Lee Sun Bin gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài cá tính và cuốn hút

Cô che mặt cười ngượng ngùng khi đám đông fan hô vang tên Lee Kwang Soo

Biểu cảm dễ thương của nữ diễn viên khiến dân tình vô cùng thích thú

Chỉ mới vào tháng 11 vừa qua, Lee Sun Bin cũng khiến mọi người phải bàn tán khi công khai tạo dáng "mắt cú" để trêu chọc Lee Kwang Soo trên sân khấu. Trên sân khấu, Lee Kwang Soo vừa hạnh phúc nhưng cũng phải nhịn cười để tiếp tục phát biểu. Cử chỉ hài hước, tự nhiên và đáng yêu của cặp đôi yêu nhau 8 năm khiến ai cũng phải phát cuồng.

Mới ngày nào còn hẹn hò kín tiếng, giờ cặp đôi này đã không ngại ngần tương tác công khai trước truyền thông và công chúng. Điều này khiến nhiều fan kỳ vọng chuyện tình 8 năm của cặp Lee - Lee sẽ sớm đổi khác, cụ thể là từ người yêu thành vợ chồng. Lee Kwang Soo đang rất được kỳ vọng sẽ sớm theo bước người bạn thân Kim Woo Bin "rước nàng về dinh" và trở thành người đàn ông có gia đình.

Lee Sun Bin công khai trêu chọc bạn trai tại lễ trao giải Rồng Xanh

Chuyện tình giữa Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin được xem là một trong những mối quan hệ bền bỉ và đáng yêu nhất Kbiz. Họ gặp nhau lần đầu trên chương trình Running Man năm 2016, khi Lee Sun Bin công khai nói rằng Lee Kwang Soo là mẫu người lý tưởng, nhiều người nghĩ đó chỉ là một khoảnh khắc giải trí. Thế nhưng duyên số đã đưa họ trở thành một cặp thực sự ngoài đời.

Sau khi bị bắt gặp hẹn hò, công ty quản lý xác nhận cả hai chính thức yêu nhau từ năm 2018 và đến nay vẫn luôn đồng hành bên nhau. Không ồn ào phô trương, Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin chọn xây dựng tình yêu theo cách chậm rãi, trưởng thành – họ ủng hộ sự nghiệp của nhau, hiếm khi nhắc công khai nhưng luôn lặng lẽ xuất hiện phía sau mỗi bước tiến.

Lee Sun Bin từng tiết lộ chính cô là người chủ động tỏ tình, nhưng Lee Kwang Soo mới là người “giữ lửa” cho mối quan hệ suốt nhiều năm. Sau gần một thập kỷ bên nhau, cặp đôi được công chúng kỳ vọng sẽ sớm “về chung một nhà”, nhưng cả hai cho biết họ muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, ưu tiên sự ổn định và tin tưởng trước khi nghĩ đến hôn nhân. Tình yêu của cặp đôi không rực rỡ như phim, nhưng bền bỉ, chân thành và đầy ấm áp – giống như cách họ chọn nắm tay nhau đi qua ánh hào quang.

Cặp đôi nên duyên từ chương trình Running Man

Nguồn: Kbizoom