Mỹ nhân quyến rũ nhất The Glory bất ngờ bị chê cả biểu cảm lẫn giọng nói ở phim mới

The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) là bộ phim Hàn Quốc thành công nhất trong 3 tháng đầu năm 2023. Không chỉ giúp Song Hye Kyo vực dậy tên tuổi, phim còn là cú hích lớn trong sự nghiệp của hàng loạt diễn viên. Trong đó có Cha Joo Young, mỹ nhân sở hữu phân cảnh táo bạo và nổi tiếng nhất trong phần 2 của The Glory. Đóng phim đã nhiều năm nhưng nhờ vai diễn phản diện có vóc dáng gợi cảm ở The Glory, Cha Joo Young một bước thăng hạng, trở thành cái tên ăn khách hơn bao giờ hết.

The Glory

Ngay khi sức nóng của The Glory bắt đầu hạ nhiệt, Cha Joo Young đã lập tức tái xuất ở phim truyền hình dài tập The Real Has Come. Lần này không còn dáng vẻ quyến rũ, nóng bỏng nhưng mỹ nhân họ Cha vẫn tiếp tục đảm nhận một vai phản diện. Trong phim cô vào vai Jang Se Jin, xuất thân nghèo khổ nên luôn nuôi tham vọng trở thành dâu tài phiệt. Cô sống mà không hề có tình yêu, sẵn sàng cặp kè với người khác để hoàn thành mục đích. Và dù nghèo khó nhưng cô lại trở thành nàng dâu lý tưởng trong mắt bà nội nam chính Gong Tae Kyung. Bởi với bà, một cô thư ký xinh đẹp, tài giỏi, hiểu chuyện và có tham vọng sẽ giúp ích được cho cháu trai của mình.

The Real Has Come

Cho đến thời điểm hiện tại có thể thấy Jang Se Jin sẽ là phản diện chính của phim. So với vai diễn ở The Glory, Jang Se Jin cũng đầy dã tâm nhưng mưu mô, nguy hiểm hơn. Vai diễn này cũng đòi hỏi lối diễn nội tâm nhiều hơn bởi Jang Se Jin không thường thể hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài. Chính bởi vậy đây là một thử thách lớn với Cha Joo Young khi ở những vai diễn trước, cô không phải diễn nội tâm quá nhiều.

Có lẽ chính bởi vậy nên màn thể hiện của cô không thực sự khiến khán giả thoả mãn. Không ít bình luận cho rằng Cha Joo Young gặp vấn đề với cả biểu cảm lẫn giọng thoại. Cô dường như phù hợp hơn với những vai diễn có biểu cảm cường điệu, chứ không phải một nhân vật luôn cố tỏ ra điềm đạm. Đóng vai Se Jin, trông Cha Joo Young giống như đang… mệt mỏi hơn là đang suy tính thiệt hơn.

Bình luận của khán giả: - Cha Joo young đang làm tôi nghi ngờ, tôi có nên xem bộ phim dài tập này không? Tôi không biết tại sao nữa nhưng mặt và giọng nói của cô ấy thật khó chịu và bực bội! - Tôi nghĩ cô ấy hợp với với vai diễn kiểu như trong The Glory, gào thét, hơi điên một tí chứ vai này thì không. - Nhìn Cha Joo Young kiểu sang chảnh, xinh đẹp nhưng hơi mệt mỏi nhỉ, không như hình dung của tôi về nhân vật.









Ảnh: Netflix, KBS