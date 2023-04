Sao nhí The Glory hồn nhiên tiết lộ mối tình gà bông với "bạn trai" trước cả cặp đôi Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon

Vào ngày 1/4, trang tin đình đám xứ Hàn Dispatch bất ngờ tung ảnh hẹn hò của bộ đôi diễn viên trong bom tấn The Glory Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon. Ngay sau đó, công ty quản lý của cả hai đều lên tiếng xác nhận tin tức này. Đáng chú ý, một ngôi sao khác trong The Glory đã tự tiết lộ chuyện tình cảm của mình, thậm chí trước cả cặp đôi nam chính - ác nữ. Đó chính là nữ diễn viên nhí đáng yêu Oh Ji Yul.

Cụ thể, trong Cuộc phỏng vấn MZ được phát hành trên một kênh Youtube vào ngày 31/3, Oh Ji Yul bất ngờ tiết lộ rằng cô bé đã có bạn trai. Oh Ji Yul hồn nhiên cho biết: "Chúng cháu học cùng trường và sống trong cùng một khu nhà. Cháu đã chú ý cậu ấy từ khi học lớp 1. Chúng cháu thường về nhà cùng nhau sau giờ học. Chúng cháu rất thân nhau và đến một ngày nọ, cháu đã lấy hết can đảm để hỏi cậu ấy ‘Cậu có thích tớ không?’ Cậu ấy trả lời ‘có’. Cả hai đều thích nhau nhưng không ai nói ra. Sau đó, chúng cháu bắt đầu hẹn hò".



Oh Ji Yul xuất hiện trong Cuộc phỏng vấn MZ

Cô bé hồn nhiên cho biết mình đã có "bạn trai"

Thậm chí, Oh Ji Yul còn tiết lộ điều này trước tin tức hẹn hò của cặp đôi Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon

Cũng trong cuộc phỏng vấn, sao nhí Oh Ji Yul còn chia sẻ thêm lý do thích "bạn trai". Cô bé ngô nghê tiết lộ: "Cậu ấy có tính cách rất ngầu. Cậu ấy đẹp trai, giỏi thể thao và đang theo học tại một học viện Taekwondo." Ngoài ra, Oh Ji Yul cũng gửi một lời nhắn cho cậu bạn trai gà bông: "Chúng ta hãy tiếp tục thân thiết nhé". Câu chuyện hẹn hò đầy dễ thương này của sao nhí The Glory đã khiến nhiều khán giả bật cười.

Oh Ji Yul gửi lời nhắn gửi tới "bạn trai"

Oh Ji Yul sinh năm 2014, là ngôi sao nhí đang lên của màn ảnh xứ Hàn. Cô bé bắt đầu làm người mẫu nhí từ năm 2017 và gây ấn tượng với vai diễn đầu tay trong Victory, đóng cùng Song Joong Ki và Kim Tae Ri. Bên cạnh đó, Oh Ji Yul còn xuất hiện trong cả 2 bom tấn nổi tiếng là Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo và gần đây nhất là The Glory.

Sao nhí xinh xắn Oh Ji Yul

Nguồn: Kbizoom