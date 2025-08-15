Jin Goo là nam diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1980, từng nổi đình đám khắp châu Á với vai Thượng sĩ Seo Dae Young trong Hậu Duệ Mặt Trời (2016). Dù chỉ đóng vai phụ bên cạnh Song Joong Ki và Song Hye Kyo, nhưng anh gây ấn tượng mạnh nhờ hình tượng người lính lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng nội tâm ấm áp, cùng chuyện tình ngọt ngào, day dứt với nữ quân y do Kim Ji Won thủ vai. Năm đó khi phim lên sóng, Jin Goo nổi tiếng không thua gì Song Joong Ki, thậm chí còn được đánh giá là đẹp, nam tính và đúng chuẩn hình tượng quân nhân hơn so với nam chính - người bị chê vì sở hữu dáng vẻ thư sinh, "mặt hoa da phấn".

Jin Goo được khen là nhỉnh hơn Song Joong Ki cả diễn xuất lẫn ngoại hình

Sau thành công vang dội từ bom tấn gây sốt toàn cầu, tưởng đâu Jin Goo sẽ thuận lợi phát triển sự nghiệp như 3 diễn viên còn lại, ai ngờ anh cứ dậm chân tại chỗ, đóng ít phim và chẳng có tác phẩm bùng nổ. Thứ khiến Jin Goo được chú ý chỉ là việc anh không mấy khi chăm chút vẻ bề ngoài, để râu, nuôi tóc dài và cứ đóng phim thì mang luôn hình tượng ngoài đời lên màn ảnh. Xuyên suốt những tác phẩm gần đây, Jin Goo liên tục xuất hiện với mái tóc dài, may mắn lắm thì anh mới chịu cạo râu. Điều này không thực sự cần thiết cho thiết lập nhân vật và khiến khán giả ngán ngẩm khi nhìn diện mạo của anh.

Mỗi lần xuất hiện, Jin Goo lại khiến khán giả thất vọng với ngoại hình của mình

Không để tóc dài thì lại nuôi râu

Mới đây nhất, ekip bộ phim My Lovely Journey tung ra hình ảnh hé lộ vai diễn của Jin Goo và một lần nữa anh lại xuất hiện với mái tóc dài. Khán giả đã quen và chán nản đến mức không còn muốn bình phẩm về ngoại hình của nam thần một thời. Một số người thì cho rằng Jin Goo đang vì sở thích cá nhân mà bó buộc, tự hạn chế cơ hội làm nghề của mình.

Tạo hình phim mới của Jin Goo

Trong phim mới, Jin Goo vào vai Lee Jung Woo, một diễn viên nổi tiếng từng hoạt động sôi nổi nhưng bất ngờ biến mất khỏi làng giải trí hơn 5 năm. Được biết nhân vật của Jin Goo là người bí ẩn đứng sau lời nhờ cậy thực hiện chuyến “đại diện du lịch” lần thứ hai của nữ chính Kang Yeoreum (Gong Seung Yeon) và chú chó Golden Retriever tên Jini.