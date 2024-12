Nhắc đến phim "Sex Education", không ai có thể quên Emma Mackey – "cô gái vàng" của series phim đình đám. Sinh năm 1996, Emma là ngôi sao sáng giá của Hollywood, sở hữu sự nghiệp đầy thăng trầm trước khi bùng nổ với vai diễn Maeve Wiley.

"Sex Education" là một bộ phim teen drama độc đáo, khai thác chủ đề giáo dục giới tính học đường. Trong phim, Emma Mackey vào vai Maeve Wiley – một "gái hư" bị cô lập nhưng lại thông minh, cá tính. Chính nhân vật Maeve đã hợp tác cùng Otis sáng lập dịch vụ tư vấn tâm lý và tình dục tại trường học, mang đến những tình tiết vừa hài hước vừa sâu sắc.

Vai diễn này giúp Emma gây tiếng vang lớn, mở ra nhiều cơ hội mới cho cô trong sự nghiệp. Từ vai diễn nặng ký Emily Brontë trong phim tiểu sử về nữ văn sĩ Đồi gió hú đến màn trình diễn xuất sắc trong dự án trinh thám kinh dị Death on the Nile, Emma chứng tỏ khả năng biến hóa đa dạng và chiều sâu trong diễn xuất.

Mỹ nhân phim "Sex Education" ngày càng xinh đẹp, quyến rũ nhờ thực đơn ăn uống chuẩn khoa học

Ở tuổi 28, Emma Mackey không chỉ cuốn hút bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn nhờ vóc dáng thon gọn, quyến rũ. Bí quyết của cô chính là chế độ ăn chay linh hoạt kết hợp ăn uống lành mạnh. Emma duy trì chế độ ăn ít carbohydrate, giàu protein, nhưng vẫn có "ngày ăn gian" với bánh mì kẹp thịt hay pizza để cân bằng.

Thực đơn hằng ngày của Emma Mackey:

Bữa sáng: Bánh mì nướng với trứng luộc hoặc bánh kếp chuối, kèm nước ép.

Đồ ăn nhẹ: Sữa chua, trái cây tươi hoặc nước ép trái cây.

Bữa trưa: Salad rau củ, kèm thịt gà hoặc cá.

Bữa tối: Mì ống hoặc cá hồi kết hợp với salad và rau củ.

Emma chia sẻ rằng việc chọn thực phẩm sạch, lành mạnh giúp cô không chỉ giữ dáng mà còn duy trì năng lượng cho công việc bận rộn.

Có thể thấy, 1 nguyên liệu quen thuộc, gần như không thể thiếu trong thực đơn ăn uống của Emma Mackey đó chính là trái cây tươi.

Trái cây cung cấp năng lượng thấp nhưng giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp Emma Mackey no lâu mà không lo thừa calo, từ đó duy trì vóc dáng thon thả. Ngoài ra, trái cây tươi chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C, E, polyphenol và flavonoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do, giúp nàng mỹ nhân giữ đẹp làn da đẹp không tì vết.

7 thực phẩm mà phụ nữ nên tăng cường để giảm cân hiệu quả

Nếu bạn đang tìm kiếm những thực phẩm vừa tốt cho sức khỏe vừa hỗ trợ giảm cân, danh sách dưới đây sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu một cách an toàn và khoa học.

1. Quả bơ

Quả bơ giàu chất béo lành mạnh và chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn. Theo một nghiên cứu đăng trên Nutrition Journal, bổ sung bơ vào bữa ăn giúp giảm lượng calo tiêu thụ trong các bữa sau, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

2. Trứng

Trứng là nguồn protein hoàn hảo và chứa ít calo. Một nghiên cứu từ International Journal of Obesity chỉ ra rằng ăn trứng vào bữa sáng giúp tăng cảm giác no và giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày.

3. Hạt chia

Hạt chia chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và kiểm soát lượng đường trong máu. Một nghiên cứu từ European Journal of Clinical Nutrition khẳng định hạt chia có thể giảm cảm giác đói và hỗ trợ giảm cân.

4. Yến mạch

Yến mạch giàu beta-glucan, một loại chất xơ giúp giảm cholesterol và tạo cảm giác no. Theo nghiên cứu từ Journal of Nutrition, yến mạch không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn cải thiện sức khỏe tim mạch.

5. Cá hồi

Cá hồi cung cấp protein chất lượng cao và omega-3, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Omega-3 từ cá hồi có thể giảm mỡ cơ thể và cải thiện sức khỏe chuyển hóa.

6. Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp giàu protein và probiotic, giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác đói. Nghiên cứu từ Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics chỉ ra rằng tiêu thụ sữa chua hàng ngày giúp giảm mỡ vùng bụng hiệu quả.

7. Quả mọng (dâu tây, việt quất, mâm xôi)

Các loại quả mọng chứa ít calo, giàu chất chống oxy hóa và chất xơ do đó chúng không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn cải thiện sức khỏe đường huyết và tim mạch.

Lưu ý khi sử dụng thực phẩm giảm cân

- Kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh với vận động thường xuyên.

- Uống đủ nước và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

- Tùy chỉnh khẩu phần phù hợp với nhu cầu cơ thể để đạt hiệu quả tối ưu.