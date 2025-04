Mỹ nhân được mệnh danh "Ngọc nữ", nhan sắc thiên thần sụp đổ sau 1 đêm: Cái giá của 1 cái ôm trên phim trường?

Trong suốt thập niên 1990, nhắc đến dòng phim tình cảm lãng mạn tại Hollywood, cái tên Meg Ryan gần như là biểu tượng không thể thay thế. Với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt biết cười và lối diễn xuất tự nhiên, dí dỏm nhưng chân thành, cô đã chinh phục hàng triệu khán giả trên khắp thế giới. Thế nhưng, ánh hào quang ấy đã mờ dần sau một scandal tình cảm gây chấn động dư luận vào đầu những năm 2000 – khiến một trong những nữ diễn viên được yêu mến nhất Hollywood rơi vào tình trạng "rơi tự do" về sự nghiệp.

Thập niên vàng son: Meg Ryan và kỷ nguyên phim rom-com

Meg Ryan sở hữu nhan sắc như thiên thần

Meg Ryan bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ những năm 1980, nhưng phải đến vai diễn Sally trong When Harry Met Sally (1989) – bộ phim kinh điển của Nora Ephron – cô mới thực sự bứt phá. Cảnh nhân vật Sally giả vờ đạt cực khoái giữa quán ăn đã trở thành một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử điện ảnh lãng mạn, đưa Meg Ryan lên hàng sao hạng A.

Từ đó, cô trở thành "nàng thơ" của dòng phim rom-com (hài – tình cảm), với hàng loạt tác phẩm thành công vang dội như: Sleepless in Seattle (1993), French Kiss (1995), You've Got Mail (1998)...

Cảnh quay kinh điển của cô trong phim When Harry Met Sally (1989)

Không giống những ngôi sao gợi cảm hay có ngoại hình bốc lửa khác, Meg Ryan chinh phục khán giả bằng vẻ đáng yêu, gần gũi và có phần vụng về – điều khiến nhân vật của cô luôn có chiều sâu cảm xúc mà công chúng dễ dàng đồng cảm.

Ở thời kỳ đỉnh cao, cô được gọi là "America's Sweetheart" – người tình trong mộng của nước Mỹ, đồng thời là gương mặt "bảo chứng phòng vé" của dòng phim tình cảm. Không một nữ diễn viên nào trong thập niên đó có thể soán ngôi Meg Ryan trong lãnh địa rom-com.

Nhan sắc thời kỳ đỉnh cao của Meg Ryan

Ngã rẽ scandal: Mối tình tai tiếng với Russell Crowe

Đỉnh cao rực rỡ ấy đột ngột rạn nứt vào năm 2000, khi Meg Ryan đang là ngôi sao trong phim Proof of Life – đóng cùng tài tử Russell Crowe. Trong thời gian quay phim, truyền thông rầm rộ đưa tin về mối quan hệ ngoài luồng giữa cô và bạn diễn người Úc, khi cô vẫn đang là vợ của nam diễn viên Dennis Quaid.

Meg Ryan cùng tài tử Russell Crowe trong phim Proof of Life



Bê bối tình cảm nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Hình ảnh "ngọc nữ tình yêu" trong mắt công chúng bị tổn hại nghiêm trọng. Từ một biểu tượng của sự trong sáng và lãng mạn, Meg Ryan bị gán mác "người phụ nữ phản bội", "thiếu đạo đức", trong khi Russell Crowe – với hình tượng nam tính mạnh mẽ – gần như không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Sự bất công ấy cho thấy cách Hollywood và công chúng lúc bấy giờ thường khắt khe hơn với nữ giới, đặc biệt là những người từng xây dựng hình ảnh "trong sáng". Meg Ryan từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi không giết ai cả. Nhưng phản ứng của truyền thông và dư luận giống như thể tôi đã làm điều gì đó kinh khủng".

Meg Ryan sụp đổ hình tượng vì ngoại tình với Russell Crowe

Sau vụ việc, cô và Dennis Quaid chính thức ly hôn. Mối tình với Russell Crowe cũng nhanh chóng tan vỡ không lâu sau đó. Nhưng điều còn ở lại là danh tiếng bị tổn hại và sự nghiệp bắt đầu lao dốc.

Sự nghiệp đi xuống: Những dự án thất bại và khoảng lặng dài

Sau năm 2000, những bộ phim của Meg Ryan không còn tạo được hiệu ứng như trước. Các tác phẩm như Against the Ropes (2004), The Women (2008), và Serious Moonlight (2009) đều nhận đánh giá tiêu cực từ giới phê bình và thất bại về doanh thu. Dường như khán giả không còn sẵn sàng chấp nhận Meg Ryan trong những vai diễn mới – hoặc đơn giản là cái bóng của quá khứ quá lớn khiến bất kỳ nỗ lực đổi mới nào cũng bị lu mờ.

Bên cạnh đó, những đồn đoán về việc cô can thiệp thẩm mỹ cũng khiến hình ảnh tự nhiên, gần gũi trước kia không còn nguyên vẹn trong mắt công chúng.

Sự kết hợp giữa scandal, thất bại nghề nghiệp và áp lực ngoại hình trong ngành công nghiệp khắc nghiệt đã khiến Meg Ryan dần rút khỏi màn ảnh lớn.

Nỗ lực trở lại và hành trình phía sau ánh hào quang

Dù lui về ở ẩn, Meg Ryan chưa bao giờ chính thức từ bỏ điện ảnh. Năm 2015, cô thử sức trong vai trò đạo diễn với bộ phim Ithaca – một câu chuyện cảm động thời chiến, tuy không gây tiếng vang lớn nhưng cho thấy sự chuyển hướng nghiêm túc của cô trong nghệ thuật.

Gần đây, cô đã có tín hiệu trở lại khi tham gia một bộ phim rom-com mang tên What Happens Later (2023), cùng David Duchovny. Tuy không còn gây sốt như xưa, nhưng sự trở lại này được xem là bước đi nhẹ nhàng nhưng đáng khích lệ, giúp Meg Ryan từng bước tái kết nối với khán giả cũ – những người vẫn luôn dành cho cô sự yêu mến âm thầm.

Có thể nói, Meg Ryan từng là gương mặt định hình cả một thế hệ yêu điện ảnh lãng mạn. Nhưng chính hình ảnh "hoàn hảo" mà công chúng gán cho cô đã trở thành gánh nặng khi scandal tình cảm nổ ra. Không chỉ sự nghiệp bị ảnh hưởng, mà chính sự khắt khe và thiên kiến giới trong ngành giải trí đã khiến cô không thể lấy lại vị thế từng có.

Dẫu vậy, những ai yêu mến điện ảnh chắc chắn sẽ không quên được Meg Ryan – người từng mang đến định nghĩa rõ ràng nhất cho khái niệm "phim tình cảm Mỹ", với ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp và những vai diễn khiến trái tim khán giả thổn thức.