Thời điểm hiện tại, Điền Hi Vi đang là một trong những mỹ nhân xinh đẹp, quyến rũ bậc nhất trong dàn sao nữ thế hệ 9x của màn ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng vừa qua, cô đã phải đối mặt với những ý kiến chê bai nhan sắc.

Nguyên nhân là do kiểu tóc và phong cách trang điểm không hợp ở dự án "Tử dạ quy". Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn khi tạo hình tân nương của mỹ nhân sinh năm 1995 được chia sẻ lên mạng xã hội.

Cư dân mạng đã "quay xe" một cách nhanh chóng và không tiếc lời ngợi khen vẻ đẹp của Điền Hi Vi. Quả thực, Điền Hi Vi trông đẹp như bước từ trong tranh ra, không hổ là "búp bê cổ trang" thế hệ mới.

Điền Hi Vi đẹp như xé tranh bước ra trong tạo hình tân nương ở "Tử dạ quy".

Trang phục của Điền Hi Vi và Hứa Khải trông rất hợp đôi.

Hình ảnh khiến Điền Hi Vi bị chê bai nhan sắc.

Nói thêm về "Tử dạ quy", kịch bản phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình - huyền huyễn "Mai phu nhân sủng phu hằng ngày" của tác giả Phù Hoa. Trong phim, Điền Hi Vi vào vai Vũ Trinh, nàng quận chúa xinh đẹp nhưng 26 tuổi vẫn chưa tìm được phu quân. Cô mang danh là kẻ ăn chơi bậc nhất thành Trường An. Vai nam chính Mai Trục Vũ do Hứa Khải đảm nhận. Mai Trục Vũ 22 tuổi, là một đạo sĩ bắt yêu đoan chính.

Vũ Trinh và Mai Trục Vũ là hai con người với cá tính khác biệt, thế nhưng họ lại trở thành một cặp phu thê. Vì thế, bộ phim "Tử dạ quy" hứa hẹn mang đến một câu chuyện đầy hấp dẫn cho khán giả.

Bộ phim "Tử dạ quy" do Điền Hi Vi và Hứa Khải đóng chính dự kiến phát sóng trên WeTV.