Quên đi hình ảnh say xỉn đi, nữ thần Han So Hee trở lại quyến rũ "nghẹt thở" trong bộ ảnh mới rồi đây!

Vào ngày 25/1, Han So Hee khiến mạng xã hội bùng nổ với bộ ảnh quảng cáo mới. Mỹ nhân Thế Giới Hôn Nhân diện nhiều bộ trang phục khác nhau, và với mỗi tạo hình, cô đều tỏa sáng với nhan sắc xinh đẹp chuẩn nữ thần cùng khí chất sang chảnh ngút ngàn.

Trước ống kính, Han So Hee khoe trọn những đường nét hoàn hảo như tượng tạc trên khuôn mặt. Mái tóc dài buông xõa càng giúp tôn lên nhan sắc kiều diễm của nữ thần sinh năm 1994. Khi chiêm ngưỡng bộ hình mới này, không ít khán giả phải thốt lên rằng, Han So Hee đã đạt tới đẳng cấp nhan sắc khó ai bì kịp.

Nữ thần đình đám nổi bần bật trước ống kính với khuôn mặt thanh tú, làn da trắng sứ hoàn hảo không tỳ vết. Han So Hee để mái tóc dài buông xõa giúp tôn lên nhan sắc nữ thần, làm say đắm lòng người

Cô diện bộ váy đen ôm sát cơ thể, phô ra vòng eo thon gọn, quyến rũ. Chiếc váy 2 dây khoét ngực gợi cảm còn giúp người đẹp khoe khéo vòng 1 đầy đặn

Nhiều khán giả nhận xét, Han So Hee đang ở trong thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Người đẹp nổi bật giữa rừng mỹ nhân nhờ nhan sắc khó ai sánh bằng và thân hình siêu quyến rũ

Trong 1 hình ảnh, nữ diễn viên hóa thân thành cô nàng công sở. Không cần diện trang phục gợi cảm, Han So Hee vẫn dư sức tỏa sáng, khiến khán giả say đắm nhờ thần thái sang chảnh hút hồn như tiểu thư nhà tài phiệt

Trong mọi khung hình, nữ diễn viên như đưa người hâm mộ lạc vào thế giới thần tiên nhờ vẻ đẹp vô thực

Có thể nói, bộ hình mới đã giúp khán giả quên luôn đoạn clip say xỉn gây tranh cãi vừa qua của Han So Hee. Trong đoạn clip này, cô gây sốc với hình ảnh nằm ngủ say sưa sau khi quá chén. Không ít khán giả nhận xét, đây là hình ảnh khiến cô mất điểm trong mắt công chúng.

Vào hôm 24/1, Han So Hee gây choáng khi tự tung đoạn clip ghi lại hình ảnh say khướt của cô lên trang cá nhân

