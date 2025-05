Naver đưa tin siêu phẩm truyền hình của Hàn Quốc là Hospital Playlist được khán giả yêu thích khi có nội dung nhân văn, chữa lành với dàn diễn viên thực lực. Do đó, nhà sản xuất quyết định thực hiện phần ngoại truyện Resident Playbook đem đến góc nhìn mới mẻ về cuộc sống của các bác sĩ nội trú thiên tài.

Tuy nhiên, giữa dàn diễn viên Resident Playbook hài hước tốt bụng luôn giúp đỡ lẫn nhau, vẫn xuất hiện nhân vật đáng ghét mà mỗi lần thấy mặt đều đem lại sóng gió cho dàn diễn viên chính. Đó chính là "con cáo" Myeong Eun Won do Kim Hye In thủ vai.

Myeong Eun Won do Kim Hye In thủ vai khiến khán giả tức giận

Myeong Eun Won xuất hiện trong Hospital Playlist với vai trò bác sĩ nội trú năm 2 của khoa Sản. Còn trong Resident Playbook (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú) cô đã là bác sĩ nội trú năm 4 nên thường bắt nạt nữ chính Oh Yi Young mới chỉ năm 1.

Myeong Eun Won có tính cách khôn lỏi, thảo mai, thường đùn đẩy công việc cho đồng nghiệp để biến mất một cách vô trách nhiệm. Khi có sự cố xảy ra với bệnh nhân, cô tìm cách đổ lỗi cho người khác. Với nữ chính Oh Yi Young, Myeong Eun Won thể hiện rõ tính cách trịch thượng, khó ưa khi buông những lời "cà khịa", khinh bỉ cô. Đối với khán giả Myeong Eun Won là "kiếp nạn" của nữ chính trong môi trường công sở.

Myeong Eun Won luôn gây khó dễ cho nữ chính Oh Yi Young

Đáng sợ nhất, Myeong Eun Won liên tục nói dối về tình trạng bệnh nhân khiến nhóm bác sĩ nội trú năm nhất lo lắng, thậm chí còn để Yi Young sắp xếp phòng phẫu thuật khẩn cấp. Sau đó, Yi Young bị đội gây mê hiểu lầm trách móc vì làm mất thời gian lãng phí tài nguyên. Còn Myeong Eun Won thể hiện sự hả hê như điều này không liên quan tới cô ta. Myeong Eun Won là một nhân vật có va chạm với tất cả đồng nghiệp, trong mắt nhóm bác sĩ nội trú, đây là nhân vật xấu tính tệ nhất ở bệnh viện.

Myeong Eun Won - nhân vật bị ghét nhất Resident Playbook

Myeong Eun Woo cũng là một bác sĩ chuyên nịnh nọt bệnh nhân VIP, nói dối về tình trạng bệnh khiến bà bầu gặp nguy hiểm. Eun Won cướp báo cáo của nhóm bác sĩ nội trí năm 1 để lấy lòng giáo sư, tự nhận mình là tác giả đầu tiên của báo cáo.

Một số khán giả cho rằng nhân vật Myeong Eun Woo khiến câu chuyện trở nên khó chịu hơn khi một nhóm người tốt luôn bị kẻ xấu bắt nạt. Nhân vật này trở thành kẻ bị ghét nhất màn ảnh Hàn Quốc hiện tại.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đánh giá Myeong Eun Woo là một nhân vật có tính thực tế. Môi trường làm việc ở đâu cũng có người tốt kẻ ích kỷ, Myeong Eun Woo là một vai diễn điển hình, thậm chí, chính chúng ta trong một trường hợp nào đó cũng trở thành Myeong Eun Woo chỉ vì muốn bảo vệ quyền lợi của mình.

Kim Hye In sinh năm 1993, năm 2012, cô đăng quang Hoa hậu Đại học Thế giới Hàn Quốc khi cô đang theo học chuyên ngành khiêu vũ tại Đại học Nữ sinh Ewha. Năm 2015, cô bắt đầu diễn xuất trong phim The Throne. Ngoài Hospital Playlist , nữ diễn viên 32 tuổi này trước đó đã xuất hiện trong Entourage, She Would Never Know (Tiền Bối, Đừng Đánh Màu Son Đó) và Yumi's Cells (Các tế bào của Yumi).

Kim Hye In sinh năm 1993 từng tham gia phim The Chase

Kim Hye In từng là hoa hậu các trường đại học Hàn Quốc

Resident Playbook (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú) là phần ngoại truyện thuộc vũ trụ Yulje – nơi từng làm nên thành công vang dội của Hospital Playlist. Lấy bối cảnh tại chi nhánh Jongno của Trung tâm Y tế Yulje, bộ phim theo chân nhóm bác sĩ nội trú năm nhất khoa sản trong những ngày đầu chập chững bước vào ngành y, với đầy rẫy áp lực công việc, khủng hoảng tâm lý và những mối quan hệ chồng chéo giữa đồng nghiệp, tiền bối và bệnh nhân. Dù vẫn do Shin Won Ho và Lee Woo Jung đảm nhiệm vai trò sáng tạo, phần phim này lại được đạo diễn bởi Lee Min Soo và biên kịch Kim Song Hee – một đội ngũ mới với tham vọng trẻ hóa và đổi gió cho thương hiệu Yulje.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ gồm Go Yoon Jung (vai Oh Yi Young), Shin Si Ah (Pyo Nam Kyung), Kang You Seok (Um Jae Il), Han Ye Ji (Kim Sa Bi) và Jung Joon Won (Goo Do Won), bên cạnh dàn khách mời từ Hospital Playlist.

Resident Playbook gồm 12 tập, lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.