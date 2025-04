Ji Soo lên truyền hình tuyên bố dậy sóng về Kim Soo Hyun

Nam tài tử Ji Soo (phim Moon Lovers) hiện đóng băng hoạt động ở quê nhà Hàn Quốc sau scandal bạo lực học đường chấn động dư luận 1 thời. Trong thời gian qua, nam nghệ sĩ chuyển sang Philippines hoạt động và tham gia diễn xuất trong 1 số bộ phim ở đảo quốc này.

Tới sáng 8/4, tờ Koreaboo đưa tin, Ji Soo đã xuất hiện trên chương trình PBB, Pinoy Big Brother: Celebrity Collab Edition (GMA) của Philippines và gây xôn xao với 1 chia sẻ về Kim Soo Hyun. Khi được hỏi liệu đã gặp mặt Kim Soo Hyun hay chưa, Ji Soo thú thật: "Cũng không hẳn. À ý tôi là, tôi chưa gặp mặt anh ấy trực tiếp".

Ji Soo không ngần ngại chia sẻ về Kim Soo Hyun trên sóng truyền hình

Tuyên bố của Ji Soo về tài tử họ Kim trên sóng truyền hình mới đây đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Dựa vào thái độ bình thản và vui vẻ của tài tử Moon Lovers, 1 bộ phận khán giả nhận định nam diễn viên này chưa biết về vụ việc ồn ào liên quan tới Kim Soo Hyun. Cũng có ý kiến cho rằng tập phát sóng của sự xuất hiện của Ji Soo được ghi hình trước khi nghi vấn nam diễn viên họ Kim hẹn hò, thao túng trẻ vị thành niên nổ ra.

Bên cạnh đó, đông đảo khán giả đã chỉ trích ekip PBB, Pinoy Big Brother: Celebrity Collab Edition vì không cắt bỏ phần đề cập tới Kim Soo Hyun ra khỏi chương trình trong thời điểm tài tử này dính ồn ào đời tư. Chưa hết, netizen còn chê trách chương trình vì đã mời Ji Soo tham gia buổi phỏng vấn, bởi lẽ nam diễn viên sinh năm 1993 bị tẩy chay dữ dội sau scandal bạo lực học đường.

Kim Soo Hyun hiện đang lao đao vì nghi vấn hẹn hò trẻ vị thành niên

Còn nhớ hồi tháng 3/2021, Ji Soo bị tố bắt nạt bạn học, quấy rối tình dục bạn gái, thậm chí tiểu bậy ngay trong lớp học. 1 ngày sau đó, nam diễn viên viết 1 bức thư dài, thừa nhận mọi lỗi lầm trong quá khứ. Hậu quả là tài tử sinh năm 1993 ngay lập tức bị cắt vai khỏi tác phẩm Sông Đón Trăng Lên và phải hủy hàng loạt dự án khác. Tới tháng 5/2021, công ty quản lý KeyEast tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Ji Soo, khiến sự nghiệp nam nghệ sĩ càng thêm lao đao.

Ji Soo chính thức bước chân vào làng giải trí Kbiz vào năm 2009 khi vừa tròn 16 tuổi. Trong thời gian còn hoạt động ở quê nhà Hàn Quốc, nam diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Strong Woman Do Bong Soon, The Doctors, Moon Lovers...