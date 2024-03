Nói đến mỹ nhân dao kéo Hàn Quốc, ngoài những cái tên như Park Min Young, Lee Da Hae,... thì còn một gương mặt nữa cũng nổi tiếng không kém. Đó là Hong Soo Ah, người luôn tự tin thừa nhận và tự hào rằng mình có được hiện tại là nhờ can thiệp thẩm mỹ.

Hành trình dao kéo của Hong Soo Ah

Hong Soo Ah sinh năm 1986 ra mắt với tư cách là người mẫu tạp chí thời trang vào năm 2003. Cô nhanh chóng có được vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Nonstop 5 của MBC vào năm 2005 và cũng dần trở nên phủ sóng khi góp mặt trong một số chương trình giải trí. Kể từ năm 2013, Hong Soo Ah chủ yếu hoạt động ở Trung Quốc Đại lục và đây mới là lúc sự nghiệp của cô sang trang.

Cụ thể, từ năm 2012, gương mặt của Hong Soo Ah đã có những sự thay đổi nhẹ khiến cô bị nghi ngờ dao kéo. Thời điểm này, cô không lên tiếng điều gì mà chỉ chăm chỉ khẳng định bản thân ở thị trường mới. Mãi đến năm 2020, Hong Soo Ah mới xuất hiện trong một chương trình lớn và tiết lộ việc công ty sản xuất Trung Quốc đã yêu cầu cô cắt mí để có mắt hai mí to đẹp hơn. Chính nhờ việc cắt mí, cô không còn cảm thấy mình bị hạn chế trong việc lựa chọn vai diễn. Nữ diễn viên cũng cho biết mình được cư dân mạng Trung Quốc khen ngợi rất nhiều với ngoại hình mới, không bị chê bai như ở quê nhà. Cũng nhờ việc cắt mí và sau đó là tiếp tục có những can thiệp thẩm mỹ khác, Hong Soo Ah không chỉ nổi tiếng mà thu nhập còn gấp 3 đến 4 lần so với thời điểm hoạt động tại Hàn. Chính bởi vậy sau này khi có lệnh hạn chế các hoạt động giải trí Hàn tại Trung Quốc, Hong Soo Ah không khỏi tiếc nuối.

Hong Soo Ah nổi tiếng hơn nhờ dao kéo

Thời điểm trở về Hàn Quốc hoạt động, Hong Soo Ah vẫn tiếp tục can thiệp dao kéo, nhiều tới độ cô nhận về rất nhiều bình luận trái chiều. Không thể phủ nhận việc trông Soo Ah có đẹp hơn nhưng cư dân mạng Hàn cảm thấy không hài lòng khi Hong Soo Ah trông ngày càng khác lạ, gương mặt đơ như tượng sáp, trông giống búp bê hơn là người thật. Chính bởi vậy, cô bị gọi với rất nhiều danh xưng đáng buồn như Soo Ah "kẻ nghiện thẩm mỹ", "búp bê ma", "thảm họa dao kéo",... Chính bởi điều này nên tại quê nhà Hàn Quốc, sự nghiệp của Hong Soo Ah mãi chẳng thể khởi sắc. Cô đóng cực ít phim, vai diễn gần đây nhất cũng là ở Phoenix 2020 , cách đây 4 năm.

Hong Soo Ah thời điểm bị chê như "búp bê ma"

Thời điểm hiện tại, Hong Soo Ah đã ở độ tuổi U40. So với thời điểm gương mặt đơ cứng cách đây khoảng 8, 9 năm, hiện tại Soo Ah đẹp hơn rất nhiều. Cô được khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp, rất tự nhiên và quá trẻ so với độ tuổi của mình.

Nguồn ảnh: Naver