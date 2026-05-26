Mỹ nhân duy nhất được mệnh danh là phù thủy đẹp nhất Việt Nam: Đóng 1 phim mà khán giả luỵ cả đời

Vân Navy tên thật là Lê Phương Khánh Mỹ, sinh năm 1990, từng là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng nhất của thế hệ 8x - 9x. Cô được khán giả biết đến rộng rãi qua các series đình đám như Nhật Ký Vàng Anh và đặc biệt là vai “Kiều Linh phù thủy” trong 5S Online.

Ngoài diễn xuất, Vân Navy còn từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, ca sĩ teen và là gương mặt rất nổi ở thời kỳ Yahoo blog, forum teen Việt phát triển mạnh. Cô từng đạt thành tích tại cuộc thi Miss Audition và được xem là một trong những biểu tượng của giới trẻ Hà thành, cùng thời với Huyền Baby, Midu, Emily, Hoàng Thùy Linh...

Khoảng cuối những năm 2000, Vân Navy nổi lên nhờ ngoại hình sắc sảo, phong cách cá tính và khả năng diễn xuất tự nhiên. Vai diễn trong Nhật Ký Vàng Anh 2 giúp cô được chú ý, nhưng chính 5S Online mới đưa tên tuổi Vân Navy phủ sóng rộng rãi trong giới trẻ. Hình tượng “Kiều Linh phù thủy” chanh sả, đỏng đảnh nhưng hài hước trở thành một trong những nhân vật đình đám nhất của sitcom Việt thời đó.

Với visual sắc sảo, đôi môi cong kiêu kỳ cùng lối thoại đanh đá nhưng cực duyên, Vân Navy từng được cư dân mạng ưu ái gọi là “phù thủy đẹp nhất Việt Nam”. Điều thú vị là dù đã hơn 10 năm trôi qua, nhân vật Kiều Linh vẫn liên tục được nhắc lại trên TikTok, Facebook, Threads.... Nhiều phân đoạn của cô trong phim đến nay vẫn viral vì biểu cảm dí dỏm, thần thái vừa sang vừa hài không lẫn với ai. Với rất nhiều khán giả, Kiều Linh không chỉ là một vai diễn sitcom mà còn là một phần thanh xuân gắn liền với thời kỳ vàng son của web drama Việt.

Không giống nhiều hot girl cùng thời chỉ nổi nhờ hình ảnh mạng xã hội, Vân Navy hoạt động đa năng: đóng phim, ca hát, chụp mẫu ảnh và kinh doanh. Tuy nhiên, khi đang ở thời điểm được săn đón, cô lại quyết định rút dần khỏi showbiz để chuyển hướng sang kinh doanh riêng.

Theo nhiều bài viết, khoảng từ năm 2014 cô Nam tiến, tự xây dựng công việc kinh doanh thời trang và lifestyle. Thời gian đầu khá chật vật vì tự làm mọi thứ, nhưng sau đó cô dần có cuộc sống ổn định và được nhận xét là khá thành công về tài chính.

Hiện tại, Vân Navy gần như không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên mà tập trung cho gia đình và kinh doanh. Cô kết hôn với doanh nhân Trần An Tân vào năm 2019 và có cuộc sống khá kín tiếng nhưng sang chảnh. Trên mạng xã hội, Vân Navy thường chia sẻ những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, cuộc sống gia đình, đồ hiệu, xe sang và không gian sống hiện đại. Cô đang có cuộc sống “phú bà”, viên mãn và thoải mái về kinh tế sau khi rời showbiz.

Dù không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông, Vân Navy vẫn được khán giả thế hệ 9x nhớ tới như một “tượng đài hot girl” của thời kỳ đầu mạng xã hội Việt Nam, nhóm nghệ sĩ nổi lên trước cả thời TikTok hay influencer hiện tại. Hình ảnh của cô hiện nay được nhận xét trưởng thành, sang trọng và có phần khác biệt nhiều so với thời đóng sitcom teen.