Cảnh nóng của Quốc Trường và một mỹ nhân gen Z

Đường đua phim Việt hè 2026 đang dần nóng lên khi nhiều dự án điện ảnh liên tiếp xác nhận lịch công chiếu trong tháng 6. Giữa hàng loạt cái tên đang tạo sức hút trên mạng xã hội, Ốc Mượn Hồn nổi lên như một dự án nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Không chỉ gây tò mò bởi kịch bản đầy drama, bộ phim còn quy tụ dàn cast đông đảo gồm Quốc Trường, Huỳnh Thị Thanh Thủy, Yên Đan, Anh Phạm, Lương Gia Huy, Xuân Nghị và Nguyễn Văn Chung.

Mới đây, NSX đã tung ra đoạn clip BTS dành riêng cho Quốc Trường. Quá trình diễn xuất, hợp tác giữa Quốc Trường và ekip được hé lộ, cho thấy anh chàng không ngần ngại quay những phân cảnh yêu cầu đa dạng cảm xúc dưới mưa, hành động đấm đá và thân mật với bạn diễn. Người xem có thể thấy quan điểm thú vị của Quốc Trường về cảnh nóng và cách anh giao tiếp với đồng nghiệp khi ở trong phân cảnh đó.

BTS của Quốc Trường trong Ốc Mượn Hồn

Nam diễn viên cho biết bản thân đã quá quen với những cảnh nóng trên màn ảnh vì gần như dự án nào anh tham gia cũng có kiểu phân đoạn này. " Để trải nghiệm những cảnh nóng thì Trường diễn rất nhiều rồi. Gần như phim nào đạo diễn mời Trường cũng có cảnh nóng hết. Cho nên với Trường, những cảnh đó khá bình thường. Nhưng với Anh Phạm, một diễn viên đã có gia đình, thì mọi thứ sẽ khác liền á mọi người. Bản thân mình cũng ngại.

Quốc Trường không còn xa lạ với cảnh nóng

Có nghĩa là mình phải diễn như thế nào để bạn diễn cảm nhận được anh Trường đang diễn chứ không phải anh Trường đang ‘dê’. Tại vì giữa diễn với ‘dê’ nó cực kỳ mong manh nha mọi người. Nhưng cuối cùng, sau khi hoàn thành cảnh quay, hai anh em đều cảm thấy rất vui vẻ, quý nhau và tôn trọng nhau hơn. Đó là điều rất đáng mừng" , Quốc Trường ưu tiên sự chuyên nghiệp để anh và Anh Phạm có thể thoải mái phối hợp trước ống kính.

Đoạn chia sẻ của Quốc Trường nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước cách nam diễn viên nhìn nhận những cảnh quay nhạy cảm bằng thái độ chuyên nghiệp và văn minh. Bên cạnh đó, netizen cũng dành nhiều lời khen cho sự tinh tế của Quốc Trường khi chủ động giao tiếp, hỗ trợ bạn diễn để cả hai phối hợp ăn ý hơn trong quá trình quay. Một số khán giả nhận xét nam diễn viên không chỉ có kinh nghiệm xử lý cảnh nóng mà còn cho thấy sự tôn trọng dành cho đồng nghiệp và ekip, giúp bầu không khí trên phim trường trở nên dễ chịu, chuyên nghiệp hơn.

Anh và Anh Phạm hứa hẹn sẽ có những giây phút nóng bỏng trong phim

Một số bình luận của netizen:

- Quốc Trường diễn hay mà, Anh Phạm cũng có tiềm năng.

- Trai gái xinh đẹp tui auto duyệt nha.

- Tính ra bà Anh Phạm 27 tuổi rồi nhỉ, mới ngày nào đầu 20 quay TikTok.

- Lần đầu Anh Phạm đóng cảnh nóng nhỉ?

- Quốc Trường chính ra đóng với ai cũng hợp, chemistry tràn trề.

Ốc Mượn Hồn mở ra bằng biến cố bí ẩn xảy đến với An (Yên Đan) khi cô gặp tai nạn giữa biển và được xác nhận đã tử vong. Thế nhưng, điều khó hiểu nằm ở chỗ thi thể của An hoàn toàn biến mất, khiến mọi chuyện càng trở nên ám ảnh. Tưởng như cuộc đời đã khép lại, linh hồn của An lại bất ngờ “trú ngụ” trong thân xác của Ngọc (Tiểu Vy) để quay về bên người chồng do Quốc Trường thủ vai.

Từ đây, hành trình lần theo sự thật cũng bắt đầu hé lộ những góc khuất đằng sau cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn. An dần phát hiện người đàn ông cô từng hết mực tin yêu đang che giấu mối quan hệ mập mờ với Diễm Quỳnh (Anh Phạm). Sự xuất hiện của “người thứ ba” kéo theo hàng loạt bí mật chưa từng được phơi bày, khiến mọi lớp vỏ hoàn hảo của gia đình ấy từng chút một sụp đổ.

