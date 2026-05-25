Lưu Thi Thi - mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Trung Quốc - là cái tên chiếm sóng MXH Việt. Vào chiều 24/5, cô bất ngờ xuất hiện tại hoạt động giới thiệu giao lưu văn hoá với chủ đề "Văn hóa nghe nhìn Trung Quốc - Việt Nam", ở trường Đại Học Hà Nội. Đây là chương trình do Trung tâm Văn hóa Trung Quốc kết hợp với nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu tổ chức, bao gồm chương trình giao lưu văn hóa kín và các buổi gặp gỡ mở dành cho người hâm mộ. Tại sự kiện, nữ diễn viên Bộ Bộ Kinh Tâm xuất hiện trong bộ sườn xám cách tân màu xanh nước biển đính sequin tinh xảo. Cô trông như 1 tiểu thư đài cát bước ra từ phim. Gương mặt thanh tú, khí chất dịu dàng, thanh lịch cùng phong thái nhẹ nhàng của Lưu Thi Thi được truyền thông và cư dân mạng Trung - Việt không ngớt lời khen.

Đáng chú ý, sau khi kết thúc hoạt động giao lưu văn hoá, Lưu Thi Thi đã lập tức xuống phố đi bộ Hồ Gươm thả dáng, đu trend nàng thơ bất chấp cái nắng rực lửa 40 độ C của thủ đô Hà Nội vào mùa hè. Dù phải quay chụp dưới tiết trời nắng gắt và oi bức, Lưu Thi Thi vẫn dịu dàng, thướt tha. Thần thái và visual tuyệt tác trời ban của cô không có chỗ nào để chê. Trên mạng xã hội, các fan Việt hết lời khen ngợi sự chuyên nghiệp của Lưu Thi Thi dù nắng nóng vẫn không than 1 lời, không nhăn mặt dù chỉ 1 lần. Không ít khán giả cho biết xem clip 26 giây sải bước giữa cái nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội của Lưu Thi Thi mà ngỡ mùa thu đã đến. Vẻ đẹp thanh khiết mát mắt của cô khiến thời tiết nóng 40 độ C cũng chào thua.

Lưu Thi Thi đu trend hóa nàng thơ trên phố đi bộ Hồ Gươm. Nguồn: Weibo.

Trong lần đầu tiên đến Việt Nam, Lưu Thi Thi khoe visual đỉnh cao, không chỗ nào để chê. Nhan sắc tươi mát, thanh khiết, dịu dàng của Lưu Thi Thi xua tan cái nóng lên đến 40 độ C của Hà Nội. Ảnh: Hoài Thủy Trúc Đình.

Gương mặt thanh tú hoàn mỹ, như tuyệt tác trời ban của mỹ nhân hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: Hoài Thủy Trúc Đình.

Khí chất dịu dàng, thanh lịch cùng phong thái nhẹ nhàng của Lưu Thi Thi được truyền thông và cư dân mạng Trung - Việt không ngớt lời khen. Ảnh: Hoài Thủy Trúc Đình.

Nhan sắc của Lưu Thi Thi được netizen ví với hoa cúc và thường được ca ngợi với cụm mỹ từ "nhân đạm như cúc" - ý chỉ người vừa đẹp vừa thanh tao, không cần trưng trổ quá đà nhưng vẫn tỏa sáng cuốn hút. Ảnh: Hoài Thủy Trúc Đình.

Lưu Thi Thi sinh năm 1987, là 1 trong những tiểu hoa đán 85 hàng đầu Cbiz cùng Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Nghê Ni...Tại showbiz Hoa ngữ, nữ diễn viên được mệnh danh là ngọc naữ với đời tư sạch bóng scandal, lại sở hữu vẻ đẹp được ca ngợi là "cổ nhân trời chọn", người định nghĩa lại bốn chữ cốt cách mỹ nhân: thanh tú - mềm mại - an tĩnh - quý phái. Cô không chỉ có dung mạo đẹp, còn có khí chất thanh tao, không cần trưng trổ quá đà nhưng vẫn tỏa sáng.

Về đời tư, Lưu Thi Thi kết hôn với Ngô Kỳ Long vào năm 2015. Họ nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm vào năm 2011. Dù hơn kém nhau đến 17 tuổi, họ vẫn được khen đẹp đôi. Sau gần 5 năm gắn bó, hai nghệ sĩ hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống hôn nhân.

Cặp diễn viên hơn kém nhau 17 tuổi này nên duyên nhờ bộ phim cổ trang kinh điển Bộ Bộ Kinh Tâm. Ảnh: Sohu.

