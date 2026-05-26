Tài tử Hậu Duệ Mặt Trời bất ngờ đăng video thú nhận "ngoại tình", cúi đầu xin lỗi Jang Nara và 2 mỹ nhân hàng đầu Kbiz

Ngày 25/5, tờ KoreaBoo đưa tin công ty quản lý Big Whale Entertainment bất ngờ đăng tải video ghi lại cảnh nam diễn viên Ji Seung Hyun thú nhận hành vi ngoại tình, cúi đầu xin lỗi các mỹ nhân đình đám xứ Hàn như Jang Nara, Han Jae Yi, Ahn Eun Jin. "Tôi xin lỗi vì đã làm tan nát trái tim của các cô gái xinh đẹp. Tôi biết hành vi ngoại tình của mình đã gây ra sự tổn thương lớn cho họ...", tài tử Hậu Duệ Mặt Trời nói.

Vẻ mặt nghiêm túc, thái độ thành khẩn của Ji Seung Hyun ở ngay đầu video khiến dân tình xôn xao bàn tán, nghi vấn nam diễn viên dính scandal đời tư chấn động. Tuy nhiên, khi xem hết video, dân tình mới ngã ngửa trước sự thật là toàn bộ màn xin lỗi về hành vi ngoại tình của anh chỉ mang tính đùa vui.

Tài tử Hậu Duệ Mặt Trời bất ngờ thú nhận hành vi ngoại tình, cúi đầu xin lỗi các mỹ nhân đình đám xứ Hàn. Ảnh: KoreaBoo

Thực tế ngoài đời Ji Seung Hyun không hề dính bê bối tình ái nghiêm trọng nào. Hành vi ngoại tình mà nam diễn viên nhắc đến là vai diễn của anh trong phim. Ở tác phẩm Good Partner đóng cùng nữ diễn viên Jang Nara và Han Jae Yi, nhân vật Kim Ji Sang do Ji Seung Hyun thủ vai đã "bắt cá hai tay", lợi dụng tình cảm của cả hai mỹ nhân. Bên cạnh vợ Cha Eun Kyung (Jang Nara đóng) và nhân tình Choi Sa Ra (Han Jae Yi đóng), Ji Seung Hyun cũng gửi lời xin lỗi đến con gái Jae Hee trong phim.

Ji Seung Hyun xin lỗi Jang Nara, Han Jae Yi vì đã lừa dối tình cảm của họ trong phim Good Partner. Ảnh: SBS.

Không dừng lại ở đó, Ji Seung Hyun còn tiếp tục cúi đầu xin lỗi "Lady Gil Chae" - người tình của anh trong bộ phim My Dearest do nữ diễn viên Ahn Eun Jin đóng: " Xin lỗi Lady Gil Chae vì đã làm tan vỡ trái tim nàng. Tôi biết mình là gã trai tồi trên màn ảnh. Tôi nghĩ tất cả là vì tôi đã cố gắng hết sức để thể hiện nhân vật một cách chân thực. Tôi xin lỗi".

Ji Seung Hyun cũng xin lỗi nhân vật Lady Gil Chae do Ahn Eun Jin đóng. Ảnh: X.

Trên MXH, đoạn clip xin lỗi vì ngoại tình trên phim của Ji Seung Hyun khiến dân tình cười nghiêng ngả. Trước đó, vào năm 2024, tên tuổi của nam diễn viên đã bùng nổ với vai diễn “ông chồng phản bội” trong Good Partner. Anh diễn đạt đến mức bị khán giả ghét cay ghét đắng, thậm chí rượt đánh ở ngoài đời. Được biết, Ji Seung Hyun đã bị chủ cây xăng đuổi đánh vì quá phẫn nộ với hành vi phản bội của anh trên phim. Sau khi gặp phải tình huống trớ trêu nói trên, nam diễn viên cũng đã phải đăng video công khai xin lỗi vì đã ngoại tình trong Good Partner. Nhờ diễn xuất ấn tượng, Ji Seung Hyun đã giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại SBS Drama Awards 2024.

Ji Seung Hyun sinh năm 1981, vào showbiz từ năm 2009. Anh gây chú ý qua loạt phim như Hậu Duệ Mặt Trời (vai Thượng úy Ahn Jung Joon) The Sixth Finger, Descendants of the Sun, Mr. Sunshine, Goryeo–Khitan War, My Dearest, Search WWW, Gangster Về Làng...

Ji Seung Hyun từng bị chủ cây xăng đuổi đánh vì vai diễn "ông chồng phản bội" trong Good Partner. Ảnh: KoreaBoo.

Nguồn: KoreaBoo