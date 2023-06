Mỹ nhân được mong chờ tái xuất nhất hiện tại: Diễn hay còn nổi danh vì mặt mộc quá đẹp ở tuổi U40

Dr. Romantic 3 (Người Thầy Y Đức 3) là tựa phim y khoa vừa có màn tăng trưởng rating lên mức cao nhất trong cả hành trình lên sóng nhờ sự trở lại của Yoo Yeon Seok, một nam chính từng góp mặt trong phần 1. Tuy nhiên, mình Yoo Yeon Seok thôi chưa đủ, khán giả còn đang vô cùng mong chờ nữ chính phần 1 - Seo Hyun Jin cũng sẽ sớm trở lại trong 4 tập cuối của phần 3. Bởi Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin là một cặp đôi màn ảnh từng chiếm trọn cảm tình của khán giả thời Dr. Romantic 1.



Sự trở lại của Yoo Yeon Seok

Không chỉ hi vọng, khán giả còn phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ về màn tái xuất của Seo Hyun Jin trong vai nữ bác sĩ Seo Jung. Chi tiết đó là thông tin trên hộ chiếu của Seo Jung. Việc hộ chiếu của nhân vật sẽ hết hạn vào tháng 8/2023 khiến khán giả nghĩ đây không phải sự trùng hợp, khi mà bối cảnh của Dr. Romantic 3 cũng là năm 2023. Phải chăng đây là "hint" cho thấy Seo Jung sẽ trở về Hàn Quốc trong thời gian tới sau vài năm sang San Diego làm việc theo chương trình trao đổi?

Liệu có màn tái hợp nào cho cặp đôi này hay không?

Tuy chỉ xuất hiện ở phần 1 nhưng Seo Hyun Jin vẫn được coi là sao nữ nổi bật nhất Dr. Romantic 3. So với một Lee Sung Kyung còn gây nhiều ý kiến trái chiều ở phần 2 - 3 thì Seo Hyun Jin có màn thể hiện xuất sắc hơn hẳn. Phản ứng hóa học của cô với hai bạn diễn chính là Han Suk Kyu và Yoo Yeon Seok cũng là điểm làm nên thành công vang dội của thương hiệu Dr. Romantic.

Nói thêm về cá nhân Seo Hyun Jin, cô là một trong số những gương mặt nổi bật của truyền hình Hàn, thường xuyên góp mặt trong những tác phẩm thành công vang dội về tỷ suất người xem. Nhìn vào sự nghiệp diễn xuất của mỹ nhân họ Seo, nhiều khán giả phải ngỡ ngàng khi biết cô có xuất phát điểm từ một idol. Những năm đầu sự nghiệp, cô từng là một idol vô danh trong nhóm nhạc kém tiếng M.I.L.K. Dù có ông lớn SM Entertainment chống lưng nhưng nhóm nhạc này lại không thành công và sớm tan dã sau 2 năm. Không hề nản lòng, Seo Hyun Jin tiếp tục theo đuổi đam mê khi thi tuyển sinh vào khoa Âm nhạc học Đại học Nữ Dongguk và tích cực hoạt động với tư cách là một nghệ sĩ solo. Thế nhưng các sản phẩm của cô vẫn không được chú ý.

Seo Hyun Jin thời trẻ

Đến năm 2006, Seo Hyun Jin bắt đầu chuyển hướng sang diễn xuất bằng cách tham gia các vở nhạc kịch. Dần dần cô có những vai diễn đầu tiên tuy nhiên chỉ toàn đóng vai phụ hoặc phim kém tiếng. Mãi đến năm 2013, Seo Hyun Jin có cơ hội đảm nhận vai nữ chính trong The King's Daughter, Soo Baek Hyang nhưng phim không gây được tiếng vang lớn. Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hyun Jin khi vào vai nữ chính trong bộ phim Lại Là Em Oh Hae Young (Another Miss Oh). Bộ phim đã gây sốt không chỉ ở Hàn Quốc mà còn là tác phẩm ăn khách khắp châu Á. Cũng từ đây sự nghiệp của Hyun Jin lên như diều gặp gió, cô được mệnh danh là nữ hoàng cảnh hôn, thánh chemistry của màn ảnh Hàn.

Hiện tại, Seo Hyun Jin đã 38 tuổi và sở hữu một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt nhan sắc của cô cũng là chủ đề được nhiều người chú ý. Dù đã gần 40 nhưng gương mặt cô không có nhiều dấu hiệu tuổi tác, mặt mộc nhiều lần khiến khán giả phải ngỡ ngàng.

Seo Hyun Jin tự tin xuất hiện với mặt mộc

Nguồn ảnh: SBS, Naver