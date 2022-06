Nhóm ‘đồ đệ’ tài năng của Seo Hyun Jin trong Why Her?: Thân thế không tầm thường, mỗi người một năng lực

Bộ phim Why Her? - Tại Sao Lại Là Oh Soo Jae? với nội dung cuốn hút và "phản ứng hóa học" tuyệt vời giữa cặp đôi chính đã ghi nhận rating vượt mốc 10% tại Hàn Quốc, dù chỉ mới đi được 1/4 chặng đường.

Không dừng lại ở đó, theo thống kê của Good Data, nữ thần Seo Hyun Jin với phần thể hiện xuất sắc cũng đồng thời lọt top "10 ngôi sao màn ảnh nhỏ được nhắc đến nhiều nhất" suốt 2 tuần liên tiếp kể từ khi phim công chiếu.

Tác phẩm đáng chú ý này xoay quanh hành trình giành lại công bằng của nữ luật sư tài giỏi Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin). Cô đành phải tạm thời bỏ nghề, chấp nhận công việc giảng viên do bị kẻ xấu hãm hại. Trong diễn biến của các tập mới nhất, Oh Soo Jae quyết định thành lập một lực lượng hỗ trợ dưới danh nghĩa trung tâm tư vấn luật, hướng đến mục tiêu hạ bệ các ông lớn từng hãm hại mình.

Từ số sinh viên của đại học luật Seojung, cô ngầm chiêu mộ thành viên đắc lực. Ngoài bản lĩnh, cả 5 cái tên mà Soo Jae có trong tay đều sở hữu màu sắc riêng biệt trong cả lý lịch cũng như khả năng "chiến đấu" với cái ác.

Nam chính Gong Chan

Giữ vị trí quan trọng trong việc kết nối 4 gương mặt còn lại, Gong Chan (Hwang In Yeop) được xem là nhân vật cốt cán của nhóm, luôn đặt niềm tin vào từng quyết định mà Oh Soo Jae đưa ra. Thậm chí, anh còn đem lòng yêu nữ luật sư vì năm xưa, lúc Gong Chan bị tình nghi sát hại em gái, cô ấy là người duy nhất nhận lời bào chữa cho cậu và chiến đấu đến cùng hòng cứu thân chủ khỏi cảnh tù oan.

Gong Chan đem lòng yêu giáo sư Oh Soo Jae vì cảm kích sự giúp đỡ củacô năm xưa

Nhờ trải nghiệm ngồi nhà đá ít lâu, thanh niên này quen biết kha khá tay anh chị giang hồ máu mặt, từ đó hỗ trợ Oh Soo Jae thu thập nhiều nguồn tin vô giá vốn trôi nổi ở thị trường chợ đen. Hơn nữa, anh cũng đóng vai trò như sợi dây níu giữ nữ chính, giúp Soo Jae không đánh mất bản thân khi đối đầu lũ tài phiệt hiểm ác.

Chị đại Gang Ja

Lớn tuổi nhất cả nhóm (thậm chí lớn tuổi hơn Oh Soo Jae), Jo Gang Ja từng là thanh tra ưu tú trong ngành cảnh sát. Thế nhưng vì dính líu tới một vụ bê bối chưa rõ ngọn ngành, cô bị mất hết uy tín và phải tìm cơ hội mới nơi trường luật. Dẫu cực kỳ ít nói, mỗi một lời từ miệng chị đại này đều đánh đúng trọng tâm vấn đề và xuyên thủng tim đen kẻ khác.

Kiệm lời nhưng sắc bén, Gang Ja đóng vai trò rất tích cực trong nhóm củaSoo Jae.

Vốn xuất thân cựu cảnh sát, nên việc nghe ngóng tin tức điều tra hay nhờ vả các hậu bối thân thiết thu thập chứng cứ đều "dễ như ăn bánh" với Gang Ja. Cô từng phát huy sở trường khi lật tẩy quá khứ mua dâm bị bắt quả tang của tên giáo sư sàm sỡ Na Se Ryeon.

Kẹo ngọt Se Ryeon

Sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, Na Se Ryeon từng bị gã giáo sư biến thái họ Seo sàm sỡ. Tuy nhiên, thay vì im lặng, cam chịu giống bao nữ sinh viên khác, cô chọn cách tố cáo hắn bằng mọi giá. Từng công tác tại phòng Nội Vụ công ty TK Law Firm, nơi Oh Soo Jae làm việc, cô rất đồng cảm với hoàn cảnh mà nữ luật sư đang gặp phải.

Tận dụng nhan sắc ngọt ngào, Se Ryeon nhanh chóng chứng tỏ sự hữu dụng lúc dùng mỹ nhân kế để lọt vào bộ phận an ninh bên phía TK, lấy dữ liệu trích xuất từ camera nhằm phục vụ việc minh oan cho giảng viên của mình, rằng Oh Soo Jae chẳng hề xúi giục bị hại tự sát như cánh truyền thông nhận định.

Se Ryeon phối hợp rất ăn ý với Chun Poong.

Trai đẹp Chun Poong

Mặc dù có diện mạo sáng sủa đúng chuẩn idol, Nam Chun Poong lại trầy trật trên con đường gia nhập Kbiz. Sau khi giấc mơ làm thần tượng xứ kim chi sụp đổ, anh ta quyết tâm học tập chăm chỉ, nuôi mộng trở thành tổng thống Đại Hàn Dân Quốc tương lai.

Với gia cảnh khá giả, nhà mở tiệm net cộng thêm đám đàn em giỏi tin học luôn hỗ trợ nhiệt tình, hóng hớt drama cư dân mạng hay chốn hậu trường showbiz là thế mạnh của Chun Poong. Đặc biệt, cậu lập công đầu trong vụ minh oan cho cô giáo Soo Jae. Nhờ tìm thấy đoạn clip được một Youtuber vô danh ghi lại, anh chàng đã chứng minh nạn nhân không hề tự sát mà bị kẻ khác giết hại rồi dàn dựng hiện trường giả.

Thiếu gia Yoon Sang

Là thanh niên nhếch nhác, lưu ban có tiếng ở trường nhưng Yoon Sang sẽ sớm khiến khán giả sững sờ bởi thân thế cực khủng: con trai Chủ tịch công ty luật hàng đầu Hàn Quốc TK Choi Tae Kook (Heo Jun Ho). Ngoại trừ Oh Soo Jae, thì không ai khác trong nhóm biết về bí mật động trời ấy.

Là thành viên cộm cán nhưng nhân tố Yoon Sang ẩn chứa nhiều yếu tốbất ngờ do thân phận của mình.

Tuy là máu mủ của kẻ thù chẳng đội trời chung với nữ chính, Yoon Sang lại vô cùng kính trọng Oh Soo Jae và luôn cố tìm cách tránh né chuyện kế nghiệp cha mình. Dù hiện tại chỉ chịu trách nhiệm giúp đỡ hội bạn nhận ra những mánh lới của giới luật sư nhà nghề, nhân vật này hứa hẹn đóng vai trò quan trọng về sau và ảnh hưởng lớn đến mạch truyện chính.

Quy tụ các thành viên giàu thực lực lẫn đầy bản lĩnh, trung tâm tư vấn luật của Oh Soo Jae đảm bảo sẽ là cánh tay đắc lực sát cánh bên cô xuyên suốt hành trình vạch mặt mấy ông lớn biến chất. Hãy cùng đón đợi các tập phim Tại Sao Lại Là Oh Soo Jae? tiếp theo với diễn biến ngày càng gay cấn.

Khán giả đăng ký gói MAX/VIP trên FPT Play để có thể theo dõi trọn vẹn 16 tập phim Tại Sao Lại Là Oh Soo Jae? (tựa quốc tế: Why Her?) trên các nền tảng của đơn vị với lựa chọn phụ đề và thuyết minh đầy đủ. Bộ phim lên sóng song song Hàn Quốc vào mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hằng tuần.

