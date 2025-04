10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Hàn Quốc: Kim Yoo Jung chỉ xếp thứ 9, hạng 1 hoàn hảo hiếm có khó tìm

Trong kho tàng phim ảnh xứ Hàn, các mỹ nhân cổ trang không chỉ gây ấn tượng bằng diễn xuất mà còn khiến khán giả mê mẩn bởi nhan sắc kiêu sa, thuần khiết trong trang phục Hanbok. Dưới đây là danh sách 10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Hàn Quốc, nơi mà bất ngờ thay, “quốc bảo nhan sắc” Lee Young Ae chỉ đứng thứ hai. Vậy ai mới là nữ thần đứng đầu khiến vạn người mê.

1. Suzy

Suzy từng là thành viên nhóm nhạc Miss A của JYP Entertainment và hiện đang hoạt động dưới trướng Management SOOP. Với danh xưng “Tình đầu quốc dân”, Suzy chinh phục khán giả không chỉ bằng nét đẹp trong sáng, thuần khiết ở các phim hiện đại mà còn để lại dấu ấn sâu đậm khi hóa thân trong trang phục cổ trang. Vai diễn trong Gu Family Book và The Sound of a Flower đã chứng minh rằng Suzy sinh ra là để khoác lên mình Hanbok. Vẻ đẹp mong manh, thần thái dịu dàng pha lẫn nét quyến rũ đã đưa cô lên ngôi vị số 1 trong bảng xếp hạng này.

2. Lee Young Ae

Nhắc đến mỹ nhân cổ trang Hàn Quốc, không thể không nói đến Lee Young Ae – người đã hóa thân thành nàng Dae Jang Geum trong bộ phim cùng tên gây tiếng vang khắp châu Á. Với gương mặt thanh tú, khí chất nền nã, cô được ví như biểu tượng nhan sắc không tuổi của xứ Hàn. Trong các bộ Hanbok truyền thống, Lee Young Ae luôn toát lên thần thái sang trọng và quý phái khiến khán giả không thể rời mắt. Dù chỉ xếp thứ hai, nhưng cô vẫn là “nữ thần cổ trang” trong lòng rất nhiều người hâm mộ.

3. Park Shin Hye

Park Shin Hye nổi tiếng với hình ảnh dễ thương và vẻ đẹp gần gũi. Trong các phim cổ trang như Goong S, The Evil Twin hay The Royal Tailor, cô thể hiện một hình ảnh nữ tính, nền nã, đặc biệt cuốn hút khi khoác lên mình trang phục truyền thống. Cách diễn tự nhiên cùng nhan sắc dịu dàng giúp Park Shin Hye trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất trong dòng phim cổ trang.

4. Han Hyo Joo

Han Hyo Joo là cái tên quen thuộc với khán giả yêu thích phim lịch sử. Từ Dong Yi, Iljimae đến Masquerade, cô luôn khẳng định vị trí bằng diễn xuất tinh tế và vẻ đẹp thanh cao, cổ điển. Ánh mắt sâu thẳm, gương mặt khả ái cùng thần thái chuẩn mực khiến cô được mệnh danh là “nữ hoàng cổ trang” thế hệ mới.

5. Kim Tae Hee

Là một trong những nhan sắc hàng đầu xứ Hàn, Kim Tae Hee mang đến hình ảnh nhẹ nhàng, thanh tú trong phim Jang Ok Jung, Living by Love. Không cầu kỳ trong tạo hình, cô vẫn nổi bật với gương mặt rạng rỡ và thần thái nhẹ nhàng, đậm chất quý tộc. Dù không thường xuyên đóng phim cổ trang, nhưng mỗi lần xuất hiện, Kim Tae Hee đều để lại dấu ấn sâu đậm.

6. Song Hye Kyo

Nổi tiếng với nhiều bộ phim tình cảm hiện đại, Song Hye Kyo vẫn có bước chuyển mình đầy ấn tượng trong phim cổ trang Hwang Jin Yi. Trong Hanbok, cô hiện lên với vẻ đẹp đài các, quý phái nhưng vẫn rất gần gũi. Diễn xuất nội tâm sâu sắc kết hợp với nhan sắc nổi bật giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong tác phẩm này. Tiếc khi Song Hye Kyo lại rất ít khi xuất hiện trong tạo hình cổ trang.

7. Shin Min Ah

Shin Min Ah ghi điểm mạnh trong lòng khán giả qua vai diễn trong Arang and the Magistrate. Gương mặt hài hòa, đôi mắt to tròn và biểu cảm duyên dáng khiến cô nổi bật trong các phân cảnh cổ trang. Nét đẹp của Shin Min Ah vừa ngọt ngào vừa có chút ma mị, đầy sức hút khó cưỡng.

8. Shin Se Kyung

Shin Se Kyung là cái tên quen thuộc trong các phim cổ trang như Six Flying Dragons, A Tree With Deep Roots, Arthdal Chronicles,... Tuy diễn xuất gây tranh cãi nhưng vẻ đẹp mộc mạc, tinh khiết của cô vẫn khiến khán giả không thể không bị cuốn hút. Shin Se Kyung là một trong những nữ diễn viên có nét đẹp rất “Hàn Quốc” – thuần túy, kín đáo và sâu sắc.

9. Kim Yoo Jung

Kim Yoo Jung là nữ diễn viên Hàn Quốc nổi bật với những vai diễn cổ trang từ khi còn nhỏ, đặc biệt gây ấn tượng trong các bộ Hanbok truyền thống. Khi trưởng thành, cô tiếp tục tỏa sáng với vai nữ chính trong Mây họa ánh trăng, thu hút khán giả bằng vẻ đẹp trong trẻo và diễn xuất tinh tế. Cô được đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa trong cả phim truyền hình lẫn điện ảnh. Với tài năng và nhan sắc nổi bật, cô được xem là một trong những mỹ nhân cổ trang 9x nổi bật nhất màn ảnh Hàn.

10. Kim So Hyun

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ, Kim So Hyun đã sớm chứng minh tài năng và nhan sắc của mình trong loạt phim cổ trang như Moon Embracing the Sun, The Tale of Nokdu, The Emperor: Owner of the Mask. Vẻ đẹp trong sáng, đôi mắt biết nói và khí chất trang nhã giúp cô trở thành đại diện tiêu biểu của thế hệ mỹ nhân cổ trang mới.