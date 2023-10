Mỹ nhân đóng phim chỉ vì "yêu đạo diễn", lãng phí tài năng vào kịch bản dở tệ khiến netizen “tiếc đứt ruột”

Bộ phim điện ảnh mới của Netflix - Điệu ba lê tử thần (Ballerina) đánh dấu sự trở lại của đả nữ xinh đẹp Jeon Jong Seo. Phim vừa được phát hành thông qua nền tảng này vào ngày 6/10. Một tuần sau khi ra mắt, phim thu hút một lượng khán giả cực lớn. Chỉ riêng tại Việt Nam, Điệu ba lê tử thần trụ vững ở top 1 phim điện ảnh được xem nhiều nhất trên Netflix trong suốt nhiều ngày liền.

Jeon Jong Seo tiếp tục tái xuất với một bộ phim hành động

Điệu ba lê tử thần nhận về nhiều lời khen ngợi vì diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên, cộng thêm phần hình ảnh thực sự cuốn hút. Thế nhưng câu chuyện trong phim lại bị đánh giá là tương đối mờ nhạt, gây thất vọng khi kịch bản không có gì mới mẻ, đi vào lối mòn thường thấy của dòng phim báo thù.

Trên mạng xã hội Hàn hiện đang có một topic thu hút sự quan tâm rất lớn, xoay quanh Điệu ba lê tử thần . Chỉ một dòng chữ duy nhất nhưng khiến cư dân mạng phải đồng loạt gật gù tán thành: “Jeon Jong Seo, đừng nhận vai chỉ vì đó là phim của người yêu bạn”. Đúng vậy, Điệu ba lê tử thần được sản xuất và đạo diễn bởi Lee Chung Hyun, người đã công khai mối quan hệ với Jeon Jong Seo từ năm 2021.

Lee Chung Hyun và Jeon Jong Seo

Trước đây, Jeon Jong Seo và Lee Chung Hyun đã cùng nhau thực hiện The Call vào năm 2020, từ đó bén duyên và trở thành một cặp. The Call cũng giúp cho vị đạo diễn trẻ này khẳng định được năng lực vượt trội, khiến khán giả tin chắc các dự án sau này của anh sẽ xuất sắc không kém. Cho tới khi Điệu ba lê tử thần ra đời, người xem thực sự không dám tin nó là “con đẻ” của Lee Chung Hyun. Cư dân mạng lại càng thất vọng hơn khi Jeon Jong Seo nhận dự án này - một bộ phim “trả thù sáo rỗng”. Và lý do nhận vai của Jeon Jong Seo có lẽ chỉ vì bạn trai.

Jeon Jong Seo (mặc váy) cùng hai bạn diễn và đạo diễn Lee Chung Hyun (bên phải) tại họp báo ra mắt Điệu ba lê tử thần

Nguồn: Koreaboo