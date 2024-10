Trong thế giới ngập tràn ánh hào quang showbiz, không phải lúc nào cuộc sống của những ngôi sao cũng mĩ miều như chúng ta tưởng tượng. Jung Eun Chae, nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp phi giới tính của Hàn Quốc cũng từng đối diện với những scandal về vấn đề đời tư.

Jung Eun Chae, sinh năm 1986, đã góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như "Quân Vương Bất Diệt", "Anna", "The Great Battle" và "Nobody's Daughter Haewon". Gần đây nhất, Jung Eun Chae trở thành cái tên thu hút sự chú ý của netizen nhờ màn xuất hiện đỉnh cao trong bộ phim "Jeongnyeon: The star is born".

Trong phim, cô đảm nhận vai Moon Ok Kyung, một diễn viên đầy triển vọng của đoàn kịch danh tiếng. Jung Eun Chae gây ấn tượng với phong cách tóc ngắn đầy cá tính và vẻ ngoài điển trai, cuốn hút. Chính vì thế, cô nàng được khen ngợi là "mỹ nhân đẹp trai" nhất showbiz Hàn.

Tuy nhiên, sự nghiệp của cô không chỉ được biết đến qua những vai diễn xuất sắc mà còn qua những câu chuyện đời tư đầy rắc rối.

Jung Eun Chae từng bị báo chí và dư luận chỉ trích vì những mối quan hệ tình cảm với đàn ông đã có gia đình.

Năm 2013, Jung Eun Chae bị bắt gặp xuất hiện tại các buổi hòa nhạc của nam ca sĩ Jung Joon Il và bị nghi ngờ là "kẻ thứ ba" phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh. Điều đáng nói thông tin này được chính "chính thất" đăng tải trên diễn đàn fans hâm mộ của nam ca sĩ Jung Joon Il.

Vợ của Jung Joon Il cho biết cô và nam ca sĩ Jung Joon Il đã kết hôn bí mật trong nhiều năm. Theo vợ của Jung Joon Il, nam ca sĩ đã ngoại tình nhiều lần trong suốt thời gian hẹn hò cho đến khi cả hai về chung một nhà. Sau khi kết hôn, Jung Joon Il vẫn "ngựa quen đường cũ", trong thời gian này, anh đã qua lại với Jung Eun Chae.

Jung Eun Chae và Jung Joon Il

Sau khi vụ việc bị phanh phui, thông qua công ty mình, Jung Eun Chae lên tiếng phủ nhận mình là "tiểu tam", cô cho biết mình cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.

Phía Jung Eun Chae cho biết: "Đúng là cả hai từng hẹn hò. Tuy nhiên, Jung Eun Chae cũng là nạn nhân. Cô ấy không biết anh ta là người có gia đình". Lời giải thích này của Jung Eun Chae không được netizen chấp nhận và thông cảm.

Bởi ngay lập tức, Jung Joon Il phản đối mạnh mẽ: "Jung Eun Chae rõ ràng biết rằng tôi đã có vợ vào thời điểm đó. Giờ đây, Jung Joon Il trở thành kẻ lừa gạt phụ nữ".

Hành động này của nam ca sĩ nổi tiếng khiến khán giả chỉ trích Jung Eun Chae, và cho rằng cô không phải là nạn nhân như những gì công bố. Thậm chí nhiều người còn gọi cô là "tiểu tam trơ trẽn" vì đã phá vỡ hạnh phúc 1 gia đình.

"Vận đen" của Jung Eun Chae vẫn chưa dừng lại tại đó, cô nàng còn tiếp tục vướng vào scandal người thứ 3. Tháng 8/2013, cô tiếp tục bị nghi ngờ ngoại tình với nam diễn viên Nhật Bản Ryo Kase, dù anh đã có vợ là nữ diễn viên Mikako Ichikawa. Cả hai bị paparazzi chụp lại khi ra vào khách sạn và cửa hàng tiện lợi cùng nhau.

Ryo Kase và Jung Eun Chae

Công ty quản lý của Jung Eun Chae đã lên tiếng phủ nhận và giải thích rằng cô chỉ là bạn bè với Ryo Kase. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng dù là bạn thân đi chăng nữa nhưng việc đi cùng 1 người đàn ông đã có gia đình ra vào khách sạn và đi du lịch cùng nhau thì khó lòng có thể nghĩ mối quan hệ này trong sáng.

Lời giải thích này của Jung Eun Chae lại tiếp tục nhận phải sự phẫn nộ của công chúng. Không lâu sau scandal, Ryo Kase và Mikako Ichikawa đã chính thức chia tay và sự chỉ trích đã chuyển hướng về phía Jung Eun Chae, vì được cho là nguyên nhân chính khiến cặp đôi Jbiz tan rã.

Jung Eun Chae và Kim Chung Jae

Tháng 3/2024, thông qua công ty của mình, Jung Eun Chae thông báo đang hẹn hò với nhà thiết kế kiêm phát thanh viên Kim Chung Jae. Theo tiết lộ, cặp đôi sinh năm 1986 đã gặp gỡ và phát triển mối quan hệ tình cảm từ năm 2023. Ngay sau khi công bố, cả hai thoải mái thể hiện tình cảm dành cho đối phương trên mạng xã hội và thu hút được sự quan tâm của mọi người.

Thời điểm đó, netizen gửi lời chúc phúc tới Jung Eun Chae và không quên mỉa mai: "Mong lần này không cặp đôi nào bị tan vỡ".

Những tin đồn và scandal đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và sự nghiệp của Jung Eun Chae. Cô đã phải vật lộn để giữ gìn danh tiếng và xây dựng lại hình ảnh trong mắt công chúng. Cuộc sống đầy rẫy scandal của Jung Eun Chae là một bài học đắt giá về việc mỗi hành động của người nổi tiếng đều nằm dưới sự quan sát kỹ lưỡng của dư luận và truyền thông.