Mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp "phi giới tính" hot nhất xứ Hàn hiện nay: Nhan sắc ngoài đời thật còn ngỡ ngàng hơn

Sau thời gian dài im ắng, Jung Eun Chae bất ngờ trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện trong bộ phim "Jeongnyeon: The star is born". Trong phim, cô đảm nhận vai Moon Ok Kyung, một diễn viên đầy triển vọng của đoàn kịch danh tiếng.

Những bức hình giới thiệu nhân vật với sự xuất hiện của Jung Eun Chae đã ngay lập tức thu hút sự ngưỡng mộ của khán giả bởi phong cách tóc ngắn đầy cá tính và vẻ ngoài điển trai, cuốn hút. Theo truyền thông, Jung Eun Chae ghi điểm trong lòng khán giả với vẻ đẹp phi giới tính, có khả năng nhập vai linh hoạt trong từng nhân vật cô thể hiện.

Jung Eun Chae trong "Jeongnyeon: The star is born"

Thế nhưng không chỉ nổi bật trong phim, ngoài đời Jung Eun Chae cũng nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp và chiều cao nổi bật. Khi gõ từ khoá Jung Eun Chae trên Naver cũng chỉ có một vài thông tin về đời tư của cô nàng, đặc biệt là scandal tình ái từng gây chấn động nhiều năm về trước.

Jung Eun Chae sinh năm 1986, cô nàng sở hữu khuôn mặt hút hồn cùng thần thái quý phái và tao nhã. Với chiều cao ấn tượng 1m70, Jung Eun Chae dễ dàng nổi bật giữa đám đông mỗi khi xuất hiện.

Jung Eun Chae là gương mặt trang bìa được nhiều tạp chí yêu thích

Trong 1 bài phỏng vấn, Jung Eun Chae từng chia sẻ về thời gian sinh sống tại Anh: "Năm 1999, khi còn học cấp hai, tôi sang Anh học và sống ở đó khoảng 8 năm. Tôi từng theo học chuyên ngành thiết kế tại Đại học Quốc gia Central Saint Martins ở London, Anh".

Vì Central Saint Martins là một trường nghệ thuật lớn và bề thế ở châu Âu nên nhiều cư dân mạng đã đặt câu hỏi về gia thế của Jung Eun Chae. Theo nhiều người, ngôi trường Jung Eun Chae theo học ngoài đòi hỏi về trình độ thì học phí cũng không hề thấp. Chính vì thế, có nhiều thông tin cho rằng cô nàng chính là tiểu thư "cành vàng lá ngọc" trong truyền thuyết.

Mặc dù có nhiều tin đồn thổi về gia thế của Jung Eun Chae nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin nào được xác thực. Jung Eun Chae là con út trong gia đình có hai con một trai, một gái chính là thông tin hiếm hoi mà mọi người có được.

Ở ngoài đời thật cô nàng cũng giữ nguyên mái tóc ngắn cá tính

Trong 1 bài phỏng vấn, Jung Eun Chae từng kể rằng khi còn đi du học cô đã sống trong ký túc xá ở vùng nông thôn nước Anh. Theo Jung Eun Chae, cuộc sống khi đó nhàm chán tới mức cô quyết định trở về Hàn Quốc vào năm 2008 để theo đuổi nghiệp diễn xuất.

Sau khi trở về Hàn Quốc, Jung Eun Chae xuất hiện trong nhiều bộ ảnh quảng cáo nhờ sự nổi trội về nhan sắc.

Do thế mạnh về chiều cao nên cô nàng có thể cân được rất nhiều kiểu trang phục khác nhau. Khuôn mặt xinh đẹp, hút hồn cùng khả năng biểu cảm tốt giúp Jung Eun Chae trở thành cái tên được nhiều tạp chí yêu thích.

Mặt mộc "điểm 10" của Jung Eun Chae

Không chỉ sở hữu khuôn mặt sắc nét, Jung Eun Chae còn có làn da trắng hồng vô cùng hoàn hảo.

Trên trang cá nhân gần 500 nghìn người theo dõi của Jung Eun Chae, cô nàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh mặt mộc, không hề son phấn. Mặc dù vậy nhưng nhan sắc của Jung Eun Chae vẫn khiến mọi người phải xuýt xoa. Nhiều người nhận xét, khi không trang điểm, Jung Eun Chae dường như trẻ hơn nhiều so với tuổi 37 của mình.

Jung Eun Chae từng dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ sau khi một vài bức ảnh trong quá khứ của người đẹp được chia sẻ. Tuy nhiên, theo nhiều người những bức ảnh cũ trông cô nàng có phần mũm mĩm hơn mà thôi còn mọi đường nét vẫn giống ở thời điểm hiện tại. Theo tiết lộ, Jung Eun Chae đã giảm 10kg so với thời điểm trước đây.

Vẻ đẹp phi giới tính của Jung Eun Chae