Vào hôm 9/2, Rosé (BLACKPINK) đã được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu của Levi’s - 1 trong những thương hiệu jeans/denim nổi tiếng nhất thế giới. Đồng thời, nữ thần tượng sinh năm 1997 cũng trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên góp mặt trong chiến dịch quảng cáo của Levi’s tại Super Bowl - siêu cúp bóng bầu dục Mỹ.

Nhưng chưa tận hưởng niềm vui được bao lâu, mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2025 đã gặp kiếp nạn ngay sau khi được công bố làm đại sứ toàn cầu cho thương hiệu đình đám. Tới sáng 10/2, cô nàng bất ngờ bị 1 bộ phận công chúng miệt thị ngoại hình nặng nề, và những khán giả này đã tập trung soi mói vào thân hình của Rosé trong loạt ảnh và clip quảng bá cho nhãn hàng nói trên. Họ nhận xét, Rosé sở hữu vòng 3 lép kẹp kém hấp dẫn, không xứng đáng được chọn làm người mẫu đại diện cho Levi’s.

Rosé bị miệt thị ngoại hình nặng nề sau khi đoạn clip cô quảng cáo cho Levi’s trở nên viral mới đây

1 bộ phận khán giả soi mói vào vóc dáng của nữ thần tượng và chỉ ra rằng cô nàng sở hữu vòng 3 khiêm tốn, không phù hợp để làm người mẫu quảng cáo cho thương hiệu jeans nổi tiếng. Ảnh: X

Việc Rosé bất ngờ vấp phải hàng loạt phản ứng tiêu cực xung quanh chuyện ngoại hình đã khiến đông đảo công chúng phẫn nộ. Nhiều người hâm mộ cho rằng giọng ca chính "Hắc Hường" đang bị 1 bộ phận khán giả soi mói ác ý, đồng thời nhấn mạnh thương hiệu đã khảo sát kỹ càng và nhận thấy tiềm năng thương mại to lớn của Rosé nên mới quyết định chọn nữ ca sĩ làm đại sứ toàn cầu.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đưa ra nhận định, những cư dân mạng chê bai Rosé ác ý thực chất là fan nhóm đối thủ hoặc chỉ đang ghen ăn tức ở trước thành công của nữ idol sinh năm 1997.

Đông đảo khán giả lên tiếng bênh vực Rosé sau khi cô trở thành đối tượng bị "body-shaming". Ảnh: X

Đây không phải lần đầu Rosé gây xôn xao liên quan tới chủ đề ngoại hình, vóc dáng. Trong quá khứ, cô nàng từng vài lần trở thành tâm điểm bàn tán vì lộ diện với thân hình gầy tong teo tới mức đáng báo động. 1 số anti-fan nhân cơ hội này đã chê bai, để lại những bình luận tiêu cực nhắm vào giọng ca chính BLACKPINK. Trong khi đó, phần đông khán giả hy vọng nữ ca sĩ 9X dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và phải ưu tiên sức khỏe của bản thân lên hàng đầu thay vì tham công tiếc việc.

Được biết, Rosé vốn sở hữu vóc dáng khá mảnh mai ngay từ khi mới "chân ướt chân ráo" vào làng giải trí. Và sau khi thành danh, nữ idol bị cuốn vào lịch trình công việc kín mít, hối hả nên trong nhiều thời điểm đã trở nên gầy gò, héo hon gây lo ngại.

Nữ idol nhiều lần gây xôn xao khi xuất hiện với thân hình gầy như que củi