Mê cái cách phụ nữ nâng nhau qua biến cố: Nhìn cách Hà Linh và Khánh Huyền đối đãi, thấy cả một bầu trời văn minh và tử tế

Mới đây, Lê Thị Khánh Huyền đã chia sẻ một đoạn video giản dị ghi lại cảnh cô cùng bé Sam làm sữa hạt. Không cầu kỳ, không kịch bản, thước phim chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc vụng về nhưng ấm áp của hai mẹ con.

Bên dưới phần bình luận, sự xuất hiện của "chiến thần" Hà Linh với một lời góp ý chân thành đã khiến cộng đồng mạng phải thả tim rần rần. Không phải vì những kỹ thuật quay dựng cô nhắc tới, mà vì sự tinh tế và ấm áp ẩn sau từng câu chữ dành cho một người em gái vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Lời góp ý mang dáng dấp của sự "chăm sóc"

Giữa mạng xã hội vốn dĩ xô bồ và đầy rẫy những lời phán xét, cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa Hà Linh và Lê Thị Khánh Huyền như một nốt trầm dịu dàng, nhắc nhở chúng ta về cách mà những người phụ nữ trưởng thành yêu thương và bảo vệ nhau sau những cơn bão lòng.

Người ta thường nói, phụ nữ rất hay soi mói nhau. Nhưng với Hà Linh, sự "soi" này lại đầy tính xây dựng và bao dung. Nhận thấy video của Huyền bị tối và âm thanh bị vang, Hà Linh không chê bai chất lượng kém, mà nhẹ nhàng chỉ dẫn: "Huyền ơi, em set thêm đèn và 2 mic... sẽ cho chất lượng tốt hơn".

Đáng chú ý nhất là câu nói: "Đèn và mic đơn giản lắm em tự set được đấy".

Với một người phụ nữ vừa trở thành mẹ đơn thân như Khánh Huyền, sự tự chủ và độc lập là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Hà Linh không chỉ đưa ra giải pháp, cô còn khẳng định năng lực của đàn em.

Câu nói ấy như một lời động viên ngầm: Em hoàn toàn có khả năng làm chủ công việc và cuộc sống của mình, từ những điều nhỏ nhất.

Và cái kết của bình luận: "Chúc em và Sam năm mới hạnh phúc bên nhau và thật nhiều thành công nhé" chính là sự vỗ về cần thiết nhất lúc này. Hà Linh hiểu rằng, sau tất cả những ồn ào hay tổn thương, đích đến cuối cùng của Huyền chỉ là sự bình yên bên con trai. Lời chúc ấy không đao to búa lớn, nhưng lại gói ghém đủ sự thấu hiểu của một người phụ nữ dành cho một người phụ nữ.

Đáp lại sự nhiệt tình của đàn chị, Lê Thị Khánh Huyền cũng cho thấy một tâm thế ứng xử vô cùng văn minh. Cô không tự ái khi bị nhắc nhở về chuyên môn, trái lại, cô đón nhận nó với lòng biết ơn: "Em cảm ơn chị rất nhiều vì đã quan tâm và góp ý cho em ạ".

Khánh Huyền

Tuy nhiên, lời giải thích sau đó của Huyền mới thực sự chạm đến trái tim người đọc: "Video này em muốn giữ mọi thứ ở trạng thái đơn giản, vui vẻ, đời thường nhất có thể, không quá chỉn chu hay sắp đặt".

Có lẽ, khi người ta vừa bước qua những đổ vỡ, những hào nhoáng bên ngoài không còn là ưu tiên số một. Huyền chọn sự mộc mạc, chọn giữ lại cả những âm thanh vang vọng của căn bếp hay ánh sáng chưa hoàn hảo, bởi đó là thực tế cuộc sống của cô lúc này: Chân thật, không tô vẽ, và tập trung hoàn toàn vào cảm xúc bên con.

Cách Huyền trả lời cho thấy cô đang trong hành trình chữa lành. Cô trân trọng sự giúp đỡ của Hà Linh cho sự nghiệp tương lai, nhưng ở hiện tại, cô trân trọng cảm xúc của chính mình hơn cả.

Hơn cả lời khuyên, đó là sự "trao quyền" để cùng nhau rực rỡ

Trong thế giới của những người phụ nữ trưởng thành, sự giúp đỡ không chỉ dừng lại ở những lời an ủi xuề xòa hay cái vỗ vai thương cảm. Sự giúp đỡ thiết thực nhất chính là trao cho nhau chiếc "cần câu" để cùng câu được những cơ hội mới.

Hà Linh, với vị thế của một người đi trước, đã không ngần ngại chia sẻ "bí kíp nghề nghiệp" cho Khánh Huyền. Hành động này đẹp ở chỗ: Nó không mang màu sắc của sự dạy bảo bề trên, mà là sự san sẻ kinh nghiệm để người em của mình có thể tự tin đứng vững trên đôi chân của chính mình.

Đặc biệt, khi một người phụ nữ vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân, hành trang họ cần nhất chính là sự tự chủ cả về kinh tế lẫn tinh thần. Bằng cách chỉ cho Huyền cách làm hình ảnh tốt hơn, âm thanh hay hơn, Hà Linh đang gián tiếp giúp Huyền nâng cao chất lượng công việc, thu hút khán giả và xây dựng lại sự nghiệp cá nhân.

Đó là cách phụ nữ văn minh "đỡ đần" nhau: Không phải kéo nhau vào những câu chuyện buồn của quá khứ, mà là đẩy nhau về phía ánh sáng của tương lai.

Họ không cần phải sáo rỗng nhưng câu nói như: Cố lên; Mạnh mẽ lên nhé...

Cái cách họ hỗ trợ nhau đó là trao cho nhau sức mạnh.

Họ hiểu rằng, vương miện của một người phụ nữ không bao giờ lung lay nếu có những cánh tay chị em sẵn sàng đưa ra để cùng chỉnh sửa. Sự thành công của người này không làm lu mờ người kia, trái lại, nó cộng hưởng để tạo nên một cộng đồng những người phụ nữ kiêu hãnh và độc lập.

Câu chuyện nhỏ giữa hai người phụ nữ nổi tiếng này khiến ta thêm tin vào sự tử tế. Hóa ra, sau những tan vỡ, phụ nữ không hề yếu đuối hay cô độc.

Họ vẫn luôn có những người chị, người bạn sẵn sàng đưa tay ra chỉnh lại chiếc vương miện, phủi bụi trên vai áo và nói: "Làm lại nhé, em làm được mà!".

Đó chính là thứ tình cảm văn minh, lịch sự và ấm áp mà chúng ta luôn tìm kiếm giữa cuộc đời này.