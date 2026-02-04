Thất bại của Rosé (BLACKPINK) và Bruno Mars tại Grammy mới đây đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Đáng chú ý, việc Bruno Mars trắng tay khiến công chúng thảo luận sôi nổi hơn cả, âu cũng là bởi kể từ năm 2014 tới nay, nam ca sĩ luôn có mặt trong các đề cử và giành ít nhất 1 giải thưởng tại Grammy. Trong những ngày qua, không ít netizen thậm chí còn đổ lỗi cho Rosé vì cho rằng cô nàng đã làm đứt chuỗi chiến thắng của đàn anh tại lễ trao giải danh giá bậc nhất hành tinh.

Tới sáng 4/2, công chúng lại được dịp xôn xao khi nguồn tin của KpopInsider khẳng định Bruno Mars vừa thẳng tay hủy follow tài khoản Instagram của Rosé sau thất bại ê chề tại Grammy 2026. Thông tin này ngay lập tức khiến 3,7 triệu người dậy sóng chỉ tính riêng trên nền tảng mạng xã hội X. Thậm chí, không ít netizen còn nhận định, Bruno Mars đã giận "tím mặt" tới mức cắt đứt quan hệ với giọng ca chính BLACKPINK sau khi đàn em khiến mình ra về tay trắng ở Grammy năm nay.

Nguồn tin của KpopInsider cho biết Bruno Mars vừa phũ phàng hủy theo dõi Rosé ngay sau thất bại ở Grammy mới đây. Ảnh: X

Thế nhưng trên thực tế, Bruno Mars không hề hủy follow đàn em như thông tin được lan truyền, bởi lẽ ngay từ đầu nam ca sĩ chưa hề nhấn theo dõi đối phương. Được biết, việc các nghệ sĩ thân thiết không dùng tài khoản chính chủ follow nhau trên mạng xã hội vốn là điều hết sức bình thường trong giới giải trí. Và điều này cũng không phản ánh được mối quan hệ thực sự giữa các ngôi sao.

Từ những hình ảnh mới đây nhất sau lễ trao giải Grammy 2026, có thể khẳng định Bruno Mars vẫn vô cùng thân thiết với Rosé và không hề có chuyện anh bị ảnh hưởng bởi làn sóng bình luận tiêu cực trên mạng mà rạn nứt với đàn em.

Rosé - Bruno Mars cùng nhau ăn uống vui vẻ sau màn trình diễn ở Grammy 2026 cách đây 2 ngày. Ảnh: X

Trước đó, Rosé và Bruno Mars nổi tiếng là cặp bạn thân trái dấu ở showbiz. Tình bạn đẹp xuyên biên giới của họ cũng nhận về nhiều tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ từ khán giả. Còn nhớ Bruno Mars đã xuất hiện trong đêm nhạc của BLACKPINK diễn ra ở Los Angeles, Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái để ủng hộ tinh thần cho Rosé. Ở hậu trường, Rosé và Bruno Mars cười đùa vui vẻ trong bầu không khí thắm tình anh em. Khoảnh khắc Rosé rủ đàn anh chơi trò xây tháp khiến fan "luỵ tim". Ngoài ra, 2 ngôi sao còn không tiếc lời dành cho đối phương những lời khen ngợi "có cánh" trong nhiều cuộc phỏng vấn với báo chí.

2 nghệ sĩ đình đám gặp nhau lần đầu tại studio của Bruno Mars ở Los Angeles vào mùa hè cách đây 2 năm theo sự sắp xếp của hãng thu âm Atlantic. Thời điểm ấy, Rosé đang trong quá trình sản xuất album solo đầu tay - Rosie và còn đang trong giai đoạn làm quen với hoạt động solo. Họ cùng nhau cho ra lò siêu hit toàn cầu APT. và tình bạn giữa 2 người ngày càng trở nên sâu đậm theo thời gian.

Bruno Mars làm khách mời trong concert BLACKPINK để tiếp lửa cho Rosé. Ảnh: X