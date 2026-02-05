Màn xuất hiện của Rosé (BLACKPINK) và Bruno Mars tại Grammy mới đây đã liên tục chiếm sóng truyền thông suốt những ngày qua. Đáng chú ý, Rosé bất ngờ bị đổ lỗi cho thất bại của Bruno Mars tại lễ trao giải năm nay. Từ năm 2014 tới nay, nam ca sĩ luôn có mặt trong các đề cử và giành ít nhất 1 giải thưởng tại Grammy. Từ đây, giọng ca chính BLACKPINK bỗng trở thành "cái gai" trong mắt 1 bộ phận fan Bruno Mars vì bị cho là làm đứt chuỗi bất bại của đàn anh. Thậm chí, KpopInsider còn làm phát tán tin đồn Bruno Mars cạch mặt Rosé ngay sau thất bại muối mặt ở Grammy 2026.

Thêm vào đó, 1 đoạn clip cho thấy Bruno ngó lơ Rosé ở Grammy mới đây cũng khiến nhiều khán giả nghi 2 ngôi sao đang rạn nứt quan hệ. Ngoài ra, việc giọng ca chính BLACKPINK liên tục nhắc tới Bruno trên mạng xã hội và trong các cuộc phỏng vấn khác nhau cũng khiến cô dính nghi vấn "dựa hơi" đàn anh.

Tới sáng 5/2, Bruno Mars đã chính thức có động thái đầu tiên giữa làn sóng tranh cãi liên quan tới mối quan hệ giữa anh và giọng ca chính "Hắc Hường". Theo đó, nam nghệ sĩ vừa chia sẻ loạt hình ảnh đáng chú ý có liên quan tới thành viên BLACKPINK lên trang Instagram cá nhân. Đầu tiên, nam ca sĩ đăng tải ảnh chụp màn hình 1 bài báo Hàn Quốc đưa tin về những bước tiến rõ rệt mà Kpop đã tạo ra được tại Grammy năm nay, trong bài báo có đính kèm hình ảnh Bruno Mars - Rosé đang trình diễn trên sân khấu.

Ngay sau đó, nam ngôi sao sinh năm 1985 tiếp tục đăng thêm 1 bức ảnh do fan chế. Tấm hình này khá hài hước, mô tả việc Bruno Mars trông thấp bé hơn hẳn so với Rosé. Dựa trên tính chất của bức hình, đông đảo khán giả tin chắc chắn rằng 2 nghệ sĩ có mối quan hệ vô cùng thân thiết với nhau.

Bruno Mars gây sốt khi chia sẻ loạt hình ảnh liên quan tới Rosé trên trang cá nhân mới đây. Ảnh: Instagram

Clip ghi lại cảnh tượng Bruno Mars ngó lơ Rosé toàn tập ở Grammy 2026 đã khiến dân mạng nổi sóng. Đông đảo người hâm mộ lại nhấn mạnh, ngay cả những người bạn thân thiết cũng có thể có những khoảnh khắc giống như đoạn clip nói trên. Theo những khán giả này, không thể dựa vào vài giây ngắn ngủi để suy diễn về mối quan hệ của Rosé - Bruno Mars

Từ động thái mới nhất, Bruno Mars đã bác bỏ tin đồn anh cắt đứt quan hệ với Rosé. Hơn nữa, việc nam ca sĩ 8X công khai đăng ảnh về Rosé cũng đã cứu cô nàng thoát khỏi nghi vấn "dựa hơi" đàn anh. Rõ ràng cả 2 nghệ sĩ đều công khai chia sẻ về nhau, thể hiện sự gắn bó thân thiết với đối phương chứ không hề có chuyện chỉ có mình mỹ nhân BLACKPINK nhắc tới đàn anh.

Bruno vừa giúp Rosé thoát khỏi nghi vấn "ké fame" đàn anh. Ảnh: X

Rosé và Bruno Mars nổi tiếng là cặp bạn thân trái dấu ở showbiz. Tình bạn đẹp xuyên biên giới của họ cũng nhận về nhiều tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ từ khán giả. Còn nhớ Bruno Mars đã xuất hiện trong đêm nhạc của BLACKPINK diễn ra ở Los Angeles, Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái để ủng hộ tinh thần cho Rosé. Ở hậu trường, Rosé và Bruno Mars cười đùa vui vẻ trong bầu không khí thắm tình anh em. Khoảnh khắc Rosé rủ đàn anh chơi trò xây tháp khiến fan "luỵ tim". Ngoài ra, 2 ngôi sao còn không tiếc lời dành cho đối phương những lời khen ngợi "có cánh" trong nhiều cuộc phỏng vấn với báo chí.

2 nghệ sĩ đình đám gặp nhau lần đầu tại studio của Bruno Mars ở Los Angeles vào mùa hè cách đây 2 năm theo sự sắp xếp của hãng thu âm Atlantic. Thời điểm ấy, Rosé đang trong quá trình sản xuất album solo đầu tay - Rosie và còn đang trong giai đoạn làm quen với hoạt động solo. Họ cùng nhau cho ra lò siêu hit toàn cầu APT. và tình bạn giữa 2 người ngày càng trở nên sâu đậm theo thời gian.

Bruno Mars làm khách mời trong concert BLACKPINK để tiếp lửa cho Rosé. Ảnh: X