Giới giải trí Hàn Quốc nổi tiếng là khắc nghiệt, chỉ một vụ bê bối, một lời nói sai hay hành vi bị cho là không đúng chuẩn mực cũng có thể khiến sự nghiệp hàng chục năm của một ngôi sao sụp đổ. Trong đó, có một nữ diễn viên luôn mang tiếng xấu vì khiến các bạn diễn của mình gặp phải scandal. Sự trùng hợp này không chỉ hai lần mà tới 5 lần, khi lần lượt các bạn diễn của cô vướng ồn ào đời tư. Đó là Han Ji Min. Theo thống kê, 5 bạn diễn đóng cặp cùng Ha Ji Min đã dính phốt lớn bị tẩy chay, đánh mất sự nghiệp.

Han Ji Min bị mang tiếng là ngôi sao xui xẻo

Park Sung Hoon

Đây là bạn diễn mới nhất của nữ diễn viên Han Ji Min trong dự án mới Efficient dating for single s. Tuy nhiên, ngôi sao phim Vinh Quang Trong Hận Thù đang là đối tượng tẩy chay của khán giả sau scandal đời tư.

Theo đó, đầu năm 2025, Park Sung Hoon vướng vào bê bối nghiêm trọng khi đăng tải hình ảnh mang tính khiêu dâm lên Instagram. Dù sau đó phía nam diễn viên giải thích đây là hành động "vô tình" khi chia sẻ lại nội dung, nhưng làn sóng chỉ trích vẫn bùng nổ dữ dội. Khán giả đặt câu hỏi về nhân cách và cuộc sống đời tư của Park Sung Hoon. Nhiều người cho rằng sau scandal, họ không thể xem các phim do nam diễn viên đóng và tiếp tục nhìn anh như cũ.

Park Sung Hoon là bạn diễn mới của Han Ji Min

Nhiều người cho rằng, nếu các sao nữ khác là "máy gặt nam thần", thì Han Ji Min dường như lại là người thu hút các ngôi sao rắc rối, gây tranh cãi, thậm chí vận xui còn khiến họ mất luôn sự nghiệp.

Park Yoo Chun

Park Yoo Chun là bạn diễn đầu tiên của Han Ji Min bị hủy hoại sự nghiệp vì liên quan đến án tình dục. Năm 2016, scandal đầu tiên nổ ra, Yoochun bị tố hiếp dâm, khiến hình tượng hoàng tử ấm áp sụp đổ trong chớp mắt. Khi sự việc chưa kịp lắng xuống, anh gây chấn động lần nữa với chuyện tình tai tiếng cùng Hwang Ha Na, cháu gái một tập đoàn lớn và sau đó là bê bối sử dụng, buôn bán ma túy vào năm 2019. Từng tuyên bố trước báo giới rằng “nếu bị phát hiện dùng ma túy, tôi sẽ giải nghệ”, Yoochun bị kết án 10 tháng tù, hưởng án treo hai năm, 68 ngày giam giữ và bắt buộc cai nghiện. Kể từ đó, sự nghiệp của anh coi như chấm dứt.

Bộ phim Hoàng Tử Gác Mái từng khuấy đảo châu Á giờ không ai dám xem lại

Trước khi trở thành kẻ bị công chúng xua đuổi, Park Yoo Chun có một sự nghiệp rực rỡ. Anh ra mắt với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc DBSK, từng là huyền thoại một thời của Kpop. Khi tách ra hoạt động riêng, Park Yoo Chun cũng là ca sĩ thần tượng hiếm hoi thành công liên tục trên màn ảnh nhỏ. Anh từng đóng chung với Ha Ji Min trong bộ phim Hoàng Tử Gác Mái, cả hai nhận giải Cặp đôi xuất sắc nhất của đài SBS. Bộ phim nổi tiếng khắp châu Á, là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Han Ji Min. Vì vậy, bê bối của Park Yoo Chun cũng ảnh hưởng không nhỏ tới nữ diễn viên.

Kang Ji Hwan

Tương tự Park Yoo Chun, Kang Ji Hwan cũng bị hủy hoại sự nghiệp vì liên quan đến án tình dục. Kang Ji Hwan từng nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim truyền hình như Hong Gil Dong, Cố Lên Geum Soon, Lie to Me, Coffee House, Pháo Hoa. .. Nam diễn viên đóng cặp với Ha Ji Min trong phim Capital Scandal (2007). Cặp đôi từng được khen ngợi là có tương tác ăn ý, đẹp đôi trên màn ảnh, thậm chí còn nhận được giải thưởng Cặp đôi xuất sắc nhất tại KBS Drama Awards.

Tuy nhiên, đến năm 2029, Kang Ji Hwan bị bắt vì tội cưỡng hiếp hai phụ nữ. Đáng nói, lúc đầu nam nghệ sĩ liên tục phủ nhận, viện các lý do khác nhau, khẳng định bản thân không nhớ những việc đã xảy ra, thậm chí đổ lỗi cho các cô gái quyến rũ mình. Thế nhưng, cuối cùng Kang Ji Hwan vẫn bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách là 3 năm. Từ đây, danh tiếng của Kang sụp đổ, bị các nhà sản xuất yêu cầu bồi thường vì khiến họ thiệt hại. Sau scandal tình dục, Kang Ji Hwan không được mời tham gia bất kỳ dự án nào nữa.

Kang Ji Hwan bị cấm sóng vì scandal tình dục

Lee Min Ki

Năm 2023, Lee Min Ki và Han Ji Min hợp tác trong phim Hàn Quốc Behind Your Touch . Tuy nhiên, nam diễn viên này bị nhắc lại quá khứ scandal từng bị khán giả tẩy chay.

Theo đó, tháng 7/2016, anh bất ngờ bị tố cáo có hành động cưỡng dâm. Kẻ đứng ra buộc tội Lee Min Ki là một phụ nữ mà anh được người quen giới thiệu. Họ gặp nhau ở một hộp đêm hồi cuối tháng 2 năm đó và có phát sinh quan hệ. Sau khi cảnh sát bắt tay vào điều tra, nam diễn viên được trả lại sự trong sạch. Người phụ nữ kia cũng thừa nhận bản thân đã mắc sai lầm, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Lee Min Ki. Tuy nhiên Cáo buộc cưỡng dâm từng khiến nam diễn viên gặp không ít khó khăn trong cả đời tư lẫn công việc.

Lee Min Ki là người thứ ba hợp tác với Han Ji Min từng vướng scandal tình dục

Jung Woo Sung

Jung Woo Sung từng là quý ông được yêu mến của màn ảnh Hàn Quốc, từng chiến thắng trong cuộc bình chọn Người đàn ông được khát khao nhất. Anh hợp tác với Han Ji Min trong phim Padam Padam . Tuy nhiên, tháng 11/2024, Jung Woo Sung bị tố đã có con riêng với nữ người mẫu Moon Gabi. Đáng nói, nam diễn viên chỉ nhận con nhưng không chăm sóc.

Không những vậy, anh còn vướng tin hứa kết hôn với một kế toán khiến người này bỏ chồng. Một cô gái khác còn đăng tin nhắn tài tử tán tỉnh mình. Loạt scandal chấn động khiến hình ảnh của Jung Woo Sung sụp đổ.

Jung Woo Sung khiến fan thất vọng vì đời tư rắc rối