Trưa 29/12, tờ Xportsnews đưa tin, ngọc nữ xứ Hàn Han Ji Min vừa xuất hiện trên chương trình My Grumpy Secretary với tư cách khách mời. Tại đây, tài tử gia thế khủng bậc nhất Kbiz Lee Seo Jin đã thử thách bản thân với vai trò làm quản lý cho mỹ nhân họ Han. Ở 1 phân đoạn, nam diễn viên họ Lee nhiệt tình chụp ảnh cho Han Ji Min, và thành quả đã khiến công chúng sốc ngang.

Trong bức ảnh được "ra lò", ngọc nữ sinh năm 1982 từ 1m60 bỗng trông chỉ còn cao khoảng 1m1, bị hại thê thảm qua bàn tay của nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ. Ngay sau khi chiêm ngưỡng bức ảnh đàn anh chụp cho mình, nữ diễn viên đã không giấu nổi sự thất vọng tràn trề, còn "nổi đóa": "Trời đất ơi, anh chụp cho em cái kiểu gì thế này? Anh nhìn xem, trông em có giống người có tỷ lệ cơ thể 1:4 (đầu chiếm 1/4 tổng thể chiều cao) không cơ chứ. Thật là bực mình quá đi. Anh chụp cái kiểu gì mà em trông còn có mỗi 1 mẩu thế này? Phải chụp làm sao cho chân trông dài ra chứ!". Chứng kiến "cơn thịnh nộ" từ hậu bối, Lee Seo Jin chỉ còn biết "chữa cháy" rằng: "Thì bình thường em cũng trông chỉ có 1 mẩu thôi còn gì. Đây là bức ảnh thực tế đấy".

Han Ji Min ngớ người khi xem bức ảnh tiền bối Lee Seo Jin chụp cho cô. Ảnh: Xportsnews

Han Ji Min phàn nàn về kỹ năng chụp ảnh của tài tử họ Lee. Ảnh: Xportsnews

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen thảo luận sôi nổi xung quanh tình huống "dở khóc dở cười" của Han Ji Min: "Chụp được như thế này cũng được tính là 1 dạng ‘tài năng’ đấy chứ", "Tôi đang định khen xinh nhưng khi nhìn xuống phần thân dưới của cô ấy thì lại cười ngất", "Đến người không khéo chụp ảnh như tôi cũng không chụp tệ đến mức này được ý",...

Han Ji Min sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi còn đang học cấp 3. Người đẹp được công chúng xứ kim chi biết đến rộng rãi nhờ 2 bộ phim Nàng Dae Jang Geum và All In. Kể từ đó đến nay, cô không ngừng khẳng định tên tuổi với vai nữ chính trong loạt tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Hoàng Tử Gác Mái (2012), Hyde Jekyll, Me (2015),... Ảnh: Naver

Ngay sau khi tình huống oái oăm của Han Ji Min trong show My Grumpy Secretary mới đây trở thành chủ đề gây bàn tán xôn xao, truyền thông Hàn đã nhanh chóng "đào xới lại" hình ảnh tương tự của nữ hoàng quảng cáo 1 thời Kim Nam Joo. Còn nhớ hồi tháng 7 năm nay, Kim Nam Joo chia sẻ việc nhờ ông xã - tài tử Kim Seung Woo, chụp cho 1 bức hình trong lần cặp đôi vàng tham gia 1 sự kiện lễ hội. Và bức ảnh thành quả đã khiến nữ minh tinh họ Kim phát hoảng, đến mức cô cũng không thể nhận ra nổi chính bản thân mình. Trong tấm hình gây xôn xao, Kim Nam Joo từ người sở hữu chiều cao gần 1m70 bỗng chỉ còn trông có 1 khúc.

Khi chiêm ngưỡng hình ảnh của nữ hoàng quảng cáo 1 thời, netizen cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: "Không thể tin nổi, sao nam diễn viên lại có thể chụp cho người vợ 1m68 của mình thành 1 người chỉ có chiều cao như học sinh tiểu học thế kia?", "Thoạt nhìn Kim Nam Joo tôi còn tưởng cô ấy đang quỳ gối trong lúc chụp ảnh nữa cơ đấy",...