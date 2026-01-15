Chưa thấy ai khổ như mỹ nhân này: Bị tòa án triệu tập chỉ vì... 1 bức ảnh!

Mới đây, nữ diễn viên Lee Joo Bin đã cùng ngôi sao truyền hình Kian84 ghi hình cho chương trình Life84 ở công viên giải trí Seoul Land. Trong cuộc trò chuyện, Kian84 đã nhắc đến bức ảnh thẻ nổi tiếng năm 2017 của Lee Joo Bin. Anh nhận xét bức ảnh này tạo nên "cú nổ internet" năm đó, còn Lee Joo Bin đáp lại: "Em nghĩ rằng việc trở nên nổi tiếng là một điều tốt, nhưng lại khiến em bị đánh cắp danh tính".

Ngôi sao Nữ Hoàng Nước Mắt giải thích bức ảnh đã bị những kẻ giả mạo sử dụng để lừa đảo. "Ảnh của em đã bị giả mạo thành tổng đài viên, đại lý bảo hiểm, môi giới đầu tư, thậm chí còn được dùng để giả danh người bán xe cũ. Những kẻ lừa đảo đã dùng mặt em để lừa gạt mọi người đầu tư. Thậm chí còn có cả thẻ căn cước giả được làm bằng ảnh của em, và em đã nhận được giấy triệu tập của tòa án”.

Lee Joo Bin nói thêm: “Em thậm chí còn nhận được cuộc gọi từ công ty môi giới hỏi xem em có phạm tội lừa đảo đầu tư hay không. Đã có một số vụ lừa đảo liên quan đến bức ảnh đó”. Kian84 nói đùa “Chắc là vì khuôn mặt của em trông đáng tin lắm. Nếu người như vậy cố bán cho anh thứ gì đó, chắc anh cũng sẽ mua thôi”, khiến cả hai cùng bật cười.

Trong tập này, Lee Joo Bin cũng chia sẻ rằng cô từng nằm trong đội hình ra mắt nhóm nhạc nữ Rainbow. “Em từng là thực tập sinh một thời gian ngắn khi còn học trung học, không phải vì em khao khát trở thành người nổi tiếng, mà vì thực tập sinh chỉ cần tham gia 4 tiết học trước khi đến công ty quản lý. Em không thích học lắm nên bắt đầu trốn học”, cô nói.

Nữ diễn viên sinh năm 1989 tiếp tục: “Nhưng theo thời gian, em bắt đầu thích nó. Ban đầu chỉ định ‘1 hoặc 2 năm’ nhưng cuối cùng lại thành 10 năm. Em không nghĩ mình có tố chất diễn xuất, nên tự nhủ sẽ thử thêm 1 năm nữa, và rồi năm đó lại thành 10 năm. May mắn thay, cuối cùng em đã nhận được một vai diễn trong phim The Roundup: Punishment”.

Trước khi nổi tiếng với tấm ảnh thẻ xinh đẹp, Lee Joo Bin cho biết cô kiếm được khoảng 4,5 triệu won (80 triệu đồng) mỗi tháng nhờ làm người mẫu lookbook bán thời gian. “Em chụp ảnh 2 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kiếm được 450.000 won. Như vậy là khoảng 4 hoặc 5 buổi chụp ảnh 1 tháng. Em sống tự lập từ năm 21 tuổi, nên số tiền đó đủ để trang trải học phí, tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt”, Lee Joo Bin tiết lộ.

Lee Joo Bin (sinh năm 1989) là minh chứng cho câu nói "đóa hoa nở muộn" đầy rực rỡ của màn ảnh Hàn Quốc. Trước khi chính thức theo đuổi diễn xuất, cô từng có thời gian dài là thực tập sinh thần tượng tại DSP Media và suýt chút nữa đã ra mắt cùng nhóm nhạc Rainbow. Lee Joo Bin bắt đầu gây sốt cộng đồng mạng với biệt danh "nữ thần ảnh thẻ" nhờ tấm ảnh thẻ đẹp không góc chết, từ đó mở đường cho sự nghiệp người mẫu và diễn viên chuyên nghiệp.

Sự nghiệp điện ảnh của cô thăng hoa qua những vai diễn đa dạng, từ nàng minh tinh đỏ đảnh trong Be Melodramatic, nữ nhân viên ngân hàng đầy chiều sâu trong Money Heist: Korea – Joint Economic Area, cho đến bước ngoạt bùng nổ với vai người vợ "hai mặt" Cheon Da Hye trong siêu phẩm Nữ Hoàng Nước Mắt (2024). Đến năm 2026, cô đã vững vàng ở vị trí nữ chính trong các dự án chính kịch và điện ảnh lớn, được giới chuyên môn đánh giá cao bởi khả năng hóa thân linh hoạt và gương mặt điện ảnh sắc sảo.

Về đời tư, Lee Joo Bin vướng tin đồn hẹn hò nam idol Changsub (BTOB) nhưng không lên tiếng. Cô được người hâm mộ yêu mến không chỉ bởi nhan sắc bền bỉ với thời gian mà còn bởi tư duy làm nghề nghiêm túc, kiên trì đi lên bằng chính thực lực sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ.

