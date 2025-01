Bộ phim cổ trang The Scandal of Chun Hwa là một trong số những dự án phim rất được khán giả mong chờ trong quý đầu năm 2025 bởi nó đánh dấu sự trở lại của Go Ara sau 5 năm vắng bóng sóng truyền hình. Mới đây ekip làm phim đã tung ra những hình ảnh đầu tiên, hé lộ tạo hình xinh đẹp của mỹ nhân họ Go. Ngay lập tức những hình ảnh của cô trong vai công chúa Hwa Ri được truyền thông Hàn săn đón nhiệt tình.

Trong loạt ảnh mới được TVING công bố, Go Ara xuất hiện đầy xinh đẹp, rạng rỡ trong những bộ Hanbok màu sắc. Lối trang điểm, làm tóc nhẹ nhàng khiến cô trông rất trẻ trung. Nếu so sánh với những tạo hình cổ trang của Go Ara cách đây khoảng 10 năm thì hiện tại, cô thậm chí còn trẻ đẹp hơn. Nét đẹp vừa quyến rũ, thanh tao vừa đáng yêu, đúng chuẩn một công chúa lá ngọc cành vàng, ngây ngô không cần phải lo nghĩ gì.

Tạo hình xinh đẹp, đơn giản nhưng rất quý phải của Go Ara

Được biết trong The Scandal of Chun Hwa, vai của Go Ara là công chúa Hwa Ri, người từng thất bại trong mối tình đầu nên đã tự lên kế hoạch đi tìm chồng. Sở dĩ Hwa Ri táo bạo như vậy bởi cô vốn lớn lên với tư duy độc lập lại còn là cô con gái út trong hoàng tộc, được nuông chiều, yêu thương từ nhỏ.

Để đi tìm đức lang quân như ý, Hwa Ri quyết định rời khỏi cung điện. Đặc biệt, chuyến xuất cung này của nàng công chúa còn nhằm mục đích tìm ra người đã cả gan dùng khuôn mặt của cô để minh họa cho một loạt những bức tranh "người lớn". Chuyến đi sớm gặt hái được kết quả khi Hwa Ri gặp được Choi Hwan, một ứng cử viên tiềm năng. Anh ta là thương gia giàu có và sở hữu vẻ ngoài đẹp trai nhưng lại che giấu những bí mật động trời.

Trong sự nghiệp của mình, Go Ara tuy thường xuyên bị chê bai về diễn xuất nhưng đa phần những bộ phim cổ trang mà cô tham gia lại đều thành công vang dội. Hwarang đóng chung với Park Seo Joon là một trong những minh chứng cụ thể cho điều này. Thế nên sự trở lại ở The Scandal of Chun Hwa đang được khán giả đặt kỳ vọng rất cao. Dù chưa biết diễn xuất của cô ra sao nhưng riêng diện mạo quá xinh đẹp, rất phù hợp với tạo hình cổ trang đã đủ để người xem mong chờ.

Go Ara sinh năm 1990, rất nổi tiếng bởi sở hữu diện mạo xinh đẹp, được ví với thiên thần cùng đôi mắt có màu hổ phách độc lạ bậc nhất showbiz Hàn Quốc. Đóng phim từ khi còn rất trẻ, tới nay Go Ara đã có kinh nghiệp 22 năm trong nghề. Tuy nhiên diễn xuất của cô vẫn thường xuyên gây tranh cãi. Nhiều bình luận cho rằng được đào tạo bài bản lại làm nghề nhiều năm nhưng biểu cảm của Go Ara vẫn rất đơ cứng, diễn xuất bị nhan sắc lấn át.

Nguồn ảnh: TVING