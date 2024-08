Go Ara (sinh năm 1990) nổi tiếng với vai chính trong tác phẩm truyền hình Reply 1994. Gia nhập làng giải trí từ năm 2003 dưới trướng SM Entertainment, nữ diễn viên từng được mệnh danh là "mỹ nhân đẹp nhất SM" sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, lay động lòng người. Đặc biệt, điểm thu hút nhất trong nhan sắc Go Ara, giúp cô nổi bật hơn những sao nữ có đôi mắt to tròn khác chính là màu mắt hổ phách rực rỡ, cực hiếm có với người Hàn.

Thậm chí dưới ánh sáng, cặp mắt của cô đôi lúc còn chuyển sang màu xám xanh huyền ảo, nhiều lần khiến Go Ara mất công sức chứng minh mình không đeo kính áp tròng.

Go Ara sở hữu màu mắt nâu nhạt tự nhiên độc đáo, đôi lúc chúng còn chuyển màu ảo diệu như "ma cà rồng" trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Đặc điểm quá đỗi thu hút này khiến gương mặt vốn đã xinh xắn với ngũ quan hài hòa của Go Ara thêm phần sắc nét.



Video có gần 3 triệu lượt xem trên TikTok chứng minh vẻ đẹp xứng danh thiên thần của Go Ara trong 1 bộ phim cách đây 10 năm trước (Nguồn TikTok @ylovy4)

Dù kỹ năng diễn xuất chưa được đánh giá quá cao nhưng netizen Hàn không thể phủ nhận nhan sắc lung linh và đôi mắt của Go Ara chính là 1 tác phẩm nghệ thuật.

Đến tuổi trưởng thành, nhiều nhận xét cho rằng "cửa sổ tâm hồn" của Go Ara đã dần chuyển sang tông nâu đậm và sâu thẳm hơn. Thế nhưng, có một điều không thay đổi chính là diện mạo trẻ trung qua năm tháng của "đôi mắt châu Á" khiến dân tình vẫn mê đắm không thôi. Phong độ nhan sắc của Go Ara vẫn cực kỳ ổn định, cô gần như không gặp vấn đề lão hóa da.

Ở độ tuổi U35, người đẹp vẫn vô cùng tươi trẻ với làn da căng mịn và những đường nét trong trẻo như mới ngoài đôi mươi. Dẫu rằng có chút tiếc nuối khi đôi mắt nâu trong vắt của cô đã có ít nhiều thay đổi.

Không chỉ có gương mặt baby "bị thời gian bỏ quên", vóc dáng mảnh mai và gu ăn mặc trendy của Go Ara cũng góp phần giúp cô hack tuổi đáng kể. Khi góp mặt tại các sự kiện phim ảnh và thời trang, thay vì váy vóc thướt tha, Go Ara khá ưa chuộng các set váy ngắn 2 mảnh, phối cùng giày da và tất cao cổ, vừa năng động lại hack chân khá tốt.

Go Ara thường xuất hiện trong những set đồ với chân váy ngắn tại các sự kiện mà cô góp mặt thay vì lựa chọn váy liền hay váy dạ hội. Có khi cô cũng chọn 1 kiểu phối mới lạ với sơ mi và blazer theo style giấu quần.

Với style ăn mặc đời thường, Go Ara là cô nàng yêu thích sự tối giản với các tông màu trung tính, sáng sủa với các item thường thấy như áo sơ mi, quần shorts, quần ống suông...