Mỹ nhân có khuôn mặt rùng rợn nhất giới giải trí

Lên sóng được một tuần, Thượng Công Chúa đã bứt tốc trở thành một trong những bộ phim cổ trang Hoa ngữ hot nhất hiện nay. Tác phẩm đánh dấu màn tái hợp của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ sau thành công của Cửu Trọng Tử, xoay quanh câu chuyện tình yêu và hành trình gây dựng sự nghiệp của nàng công chúa Mộ Vãn Diêu cùng chàng mưu sĩ xuất thân hàn môn Ngôn Thượng. Ngay khi ra mắt, phim nhanh chóng vượt mốc 25.000 điểm nhiệt trên Tencent Video, sau đó tiếp tục vượt 26.000. Tính đến ngày 26/10, tác phẩm đạt 9,6/10 điểm đánh giá trên nền tảng với hơn 210.000 lượt chấm điểm, dù phản ứng về cốt truyện lẫn diễn xuất vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Bên cạnh sức hút từ cặp đôi chính, Thượng Công Chúa cũng kéo theo một cuộc tranh luận khác liên quan đến nhan sắc và tạo hình của Mạnh Tử Nghĩa. Trong một số phân cảnh được chia sẻ rầm rộ trên MXH, nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt trắng bệch, lớp phấn dày cộp cùng đôi mắt được nhấn bằng màu đỏ đậm. Chưa kể đôi môi sưng phồng, thiếu tự nhiên của mỹ nhân 9x cũng dính nghi vấn dao kéo. Đặc biệt, góc quay cận mặt cùng biểu cảm mở to mắt, ánh nhìn gần như trợn trừng khiến diện mạo của cô trở nên kỳ dị, thậm chí mang cảm giác ma quái hơn là vẻ đẹp cổ điển thường thấy ở các mỹ nhân cổ trang.

Trong khi đó, Mạnh Tử Nghĩa vốn sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú và đôi mắt lớn. Tuy nhiên, khi kết hợp với lớp trang điểm trắng sáng thiếu độ chuyển sắc tự nhiên, phấn mắt đỏ phủ đậm quanh hốc mắt cùng màu môi nổi bật, những đường nét xinh đẹp lại bị đẩy đến mức "ố dề". Một số khung hình còn tạo cảm giác như nhân vật vừa bước ra từ phim kinh dị, hoàn toàn không ăn nhập với không khí của một bộ phim cổ trang tình cảm.

Không ít khán giả cho rằng vấn đề không nằm ở nhan sắc của Mạnh Tử Nghĩa mà ở việc cô dường như đang bị đóng khung trong một công thức làm đẹp duy nhất. Từ kiểu trang điểm mắt đến cách xử lý biểu cảm, nhiều nhân vật cổ trang của nữ diễn viên có ngoại hình gần như tương đồng. Dù đảm nhận những thân phận và tính cách khác nhau, sự lặp lại này khiến các nhân vật dần mất đi nét riêng, khán giả khó phân biệt được đâu là tạo hình dành riêng cho từng vai diễn, đâu chỉ là phiên bản khác của hình ảnh Mạnh Tử Nghĩa quen thuộc.

Tranh cãi lần này cũng khiến một nhận xét của đạo diễn Quách Kính Minh trong chương trình Diễn Viên Mời Vào Chỗ trước đây được nhắc lại. Khi ấy, ông từng đưa ra quan điểm rằng tạo hình trang điểm của diễn viên phải phục vụ nhân vật, thay vì chỉ tập trung tôn lên nhan sắc cá nhân. Một lớp trang điểm dù đẹp đến đâu nhưng không phù hợp với tính cách, hoàn cảnh và bối cảnh câu chuyện vẫn có thể phá vỡ cảm nhận của khán giả. Thời điểm đó, nhận xét của Quách Kính Minh từng bị cho là quá khắt khe với Mạnh Tử Nghĩa. Thế nhưng, khi nhìn lại những tạo hình gần đây của nữ diễn viên, không ít người bắt đầu đồng tình rằng đây là vấn đề cô cần nghiêm túc cải thiện.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận còn cho rằng Mạnh Tử Nghĩa phù hợp với những vai nữ phụ sắc sảo, phản diện hoặc có khí chất lạnh lùng hơn là liên tục đảm nhận hình tượng mỹ nhân cổ trang với một kiểu trang điểm. Một số khán giả nhận xét cô đẹp nhưng thiếu sức hút đặc trưng của một diễn viên có khả năng biến hóa qua từng nhân vật. Thậm chí, có ý kiến cho rằng nữ diễn viên đang quá phụ thuộc vào lợi thế ngoại hình, khiến các vai diễn và tạo hình ngày càng đồng hóa. Bên cạnh đó, cũng có người nhắc đến đạo diễn Tằng Khánh Kiệt, cho rằng những góc quay tinh tế trong các tác phẩm trước đây từng giúp Mạnh Tử Nghĩa phô diễn nhan sắc tốt hơn hẳn.

Thực tế, đây không phải lần đầu tạo hình của Mạnh Tử Nghĩa gây tranh luận. Trong Cửu Trùng Tử, Đào Hoa Ánh Giang Sơn hay Bách Hoa Sát, nữ diễn viên nhiều lần xuất hiện với gương mặt phủ lớp trang điểm khá dày, nền trắng sáng, mắt kẻ sắc và son môi đậm. Mạnh Tử Nghĩa không phải trường hợp duy nhất gặp phải vấn đề này trong dòng phim cổ trang thần tượng Trung Quốc. Khi các đoàn phim ngày càng chú trọng xây dựng hình ảnh diễn viên lung linh, việc sử dụng cùng một công thức trang điểm, làm tóc và ánh sáng cho nhiều nhân vật dễ khiến diện mạo trên màn ảnh trở nên thiếu đa dạng. Với Mạnh Tử Nghĩa, nhan sắc chưa bao giờ là điều khiến cô thiếu cơ hội trên màn ảnh. Tuy nhiên, nếu tiếp tục xuất hiện trong những tạo hình gần như sao chép lẫn nhau, lợi thế ngoại hình rất dễ trở thành giới hạn trong sự nghiệp.

Một số bình luận của netizen:

- Có ai liên tưởng đến phim Cô Dâu Ma không?

- Ôi đôi mắt trợn trừng nhìn thấu tâm can tui.

- Gương mặt rùng rợn nhất showbiz Trung Quốc là đây.

- Cặp môi giả trân quá trời, chưa kể mắt bà này lúc nào cũng đỏ lừ.

- Không hiểu sao gu bên Trung mấy cô gầy thật gầy, xong trang điểm mắt to môi đỏ, vào đoàn liên tục nên mắt lờ đờ mệt mỏi.

- Vấn đề của tui khi nhìn cô này là không biết nên đặt trọng tâm vào mắt hay môi.

Thượng Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Y Nhân Khuê Khuê, lấy bối cảnh một vương triều hư cấu đầy biến động. Phim xoay quanh Đan Dương công chúa Mộ Vãn Dao (Mạnh Tử Nghĩa), người không cam chịu để số phận và những toan tính hoàng quyền quyết định cuộc đời mình, cùng Ngôn Thượng (Lý Quân Nhuệ), chàng thư sinh xuất thân hàn môn mang trong lòng những khúc mắc và mối thù riêng.

Cuộc gặp gỡ của cả hai bắt đầu tại Lĩnh Nam, khi xe ngựa của Mộ Vãn Dao gặp sự cố trên đường hồi kinh và nàng tình cờ quen biết Ngôn Thượng. Từ những lần giúp đỡ, thăm dò và hiểu lầm, hai người dần nảy sinh tình cảm. Với sự hỗ trợ của công chúa, Ngôn Thượng bước chân vào con đường khoa cử và quan trường, từng bước thực hiện kế hoạch báo thù. Cả hai sau đó cùng bị cuốn vào những cuộc đấu trí chốn triều đình, đối mặt với thế lực gian thần và những biến động liên quan đến vận mệnh quốc gia.