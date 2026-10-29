Mỹ nhân 1 phim đóng 12 vai không thể tin nổi: Cao 1m45 nhưng đẹp chấn động, độ slay xộc lên 9 tầng mây

Tại đại hội chiêu thương của Tencent Video, Thế Giới Vạn Hoa là một trong những dự án thu hút sự chú ý. Đoàn phim công đã bố trailer cùng loạt tạo hình đẹp nao lòng của Cúc Tịnh Y, khiến khán giả càng thêm mong chờ ngày tác phẩm lên sóng.

Một số hình ảnh trong trailer phim Thế Giới Vạn Hoa do Cúc Tịnh Y đóng chính.

Trong phim, Cúc Tịnh Y đảm nhận vai nữ chính Tô Lục Hạ, một người thực thi nhiệm vụ xuyên qua nhiều thế giới khác nhau. Ở mỗi thế giới, cô mang một thân phận mới, trải qua những câu chuyện riêng biệt với mục tiêu trừng trị những kẻ xấu xa, độc ác.

Đáng chú ý, bộ phim có tới 11 bối cảnh, tương ứng với 11 thân phận khác nhau của Tô Lục Hạ. Tính cả thân phận ban đầu, Cúc Tịnh Y sẽ đảm nhận tổng cộng 12 vai diễn.

11 bối cảnh cùng nội dung giới thiệu cụ thể gồm:

1. Tôi vốn là mùa hè rực rỡ - Người thực thi cấp tối thượng trở lại, tự tay lật tung cả đại khu hệ thống.

2. Những năm tháng ta làm quốc sư - Hôn quân một lòng muốn hủy diệt, lấy gì để cứu rỗi thiên hạ này?

3. Tổng tài muốn đình công - Sau khi kịch bản sụp đổ, Tô Lục Hạ cùng tổng tài lạnh lùng bắt tay giải cứu tác giả.

4. Nghe nói Ma Tôn trùng sinh rồi - Bị đồng nghiệp gài bẫy, nữ chính vác súng Gatling quét sạch chiến trường.

5. Sơn thôn tĩnh lặng - Chấm dứt vòng lặp ác mộng, cùng mẹ đào tẩu khỏi ngôi làng ăn thịt người.

6. Gian phi rất bận - Lạc nhầm sang thế giới truyện nam sinh, Tô Lục Hạ quyết khiến hoàng đế không còn ngày nào yên ổn.

7. Ác nữ tội điển - Đối thủ thao túng lòng người, nữ chính từng bước tính toán để đảo ngược quy luật trò chơi.

8. Thử phượng vô song - Sau khi bị Tô Lục Hạ bóc trần vỏ bọc, đại sư huynh quyết định không tiếp tục diễn kịch.

9. Con đường ngôi sao rực rỡ - Vạch trần âm mưu của bạn trai cũ, nữ minh tinh hàng đầu trở lại đỉnh cao.

10. Phong hoa danh viện - Tưởng không thể trèo cao, nào ngờ vị danh viện ly hôn lại chính là Thần Tài ẩn danh.

11. Hậu cung thật phiền - Tạm dừng cuộc chiến tranh sủng, vị vương gia vô tình được mời rời khỏi cuộc chơi.

(bản dịch của fanpage Mẹ của Chu Hiểu Điệp)

Với 11 thế giới trải dài từ cổ trang, tiên hiệp đến hiện đại, Cúc Tịnh Y sẽ liên tục thay đổi tạo hình, mang đến một bữa tiệc thị giác cho khán giả. Dù chỉ cao 1m45, nhưng thần thái xộc lên 9 tầng mây và sự xinh đẹp của cô nàng đang được khen ngợi rất nhiều. Bên cạnh đó, những câu chuyện giàu kịch tính, các màn phản công sảng khoái cũng hứa hẹn trở thành điểm hấp dẫn của tác phẩm.

Nếu thành công, Thế Giới Vạn Hoa có thể trở thành bước tiến quan trọng, giúp Cúc Tịnh Y chứng minh khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai và nâng tên tuổi lên tầm cao mới.

Dưới đây là tạo hình của Cúc Tịnh Y trong từng bối cảnh:

Tôi vốn là mùa hè rực rỡ

Những năm tháng ta làm quốc sư

Tổng tài muốn đình công

Nghe nói Ma Tôn trùng sinh rồi

Sơn thôn tĩnh lặng

Gian phi rất bận

Ác nữ tội điển

Thử phượng vô song

Con đường ngôi sao rực rỡ

Phong hoa danh viện