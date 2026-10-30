Đức Phạm đăng ảnh con chung với Vũ Thúy Quỳnh?

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước hình ảnh một em bé được đăng tải trên tài khoản TikTok mang tên Đức Phạm. Đáng chú ý, bài đăng xuất hiện giữa thời điểm Vũ Thúy Quỳnh vướng nghi vấn đã sinh con đầu lòng, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải hình ảnh con chung của người đẹp và bạn trai doanh nhân.

Trong ảnh chụp màn hình đang được chia sẻ, nhóc tỳ chỉ để lộ một phần đôi chân, không lộ rõ gương mặt. Bài đăng được hiển thị dưới tên "Đức Phạm", kèm biểu tượng tay hình trái tim. Thời điểm xuất hiện khá trùng hợp với những đồn đoán xoay quanh chuyện sinh nở của Vũ Thúy Quỳnh nên hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Dù vậy, một số cư dân mạng cũng nghi ngờ đây có thể là tài khoản giả mạo, lập ra nhằm thu hút lượt xem chứ không phải trang cá nhân do chính Đức Phạm sử dụng.

Hình ảnh một em bé được đăng tải trên tài khoản TikTok mang tên Đức Phạm đang nhận được sự quan tâm.

Một số cư dân mạng cũng nghi ngờ đây có thể là tài khoản giả mạo, lập ra nhằm thu hút lượt xem chứ không phải trang cá nhân do chính Đức Phạm sử dụng.

Vừa qua, nghi vấn Vũ Thúy Quỳnh đã sinh con đầu lòng tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, netizen phát hiện phần trần nhà và miếng lót chén xuất hiện trong một đoạn clip của Vũ Thúy Quỳnh có nét tương đồng với không gian tại một buổi tiệc chúc mừng mẹ tròn con vuông ở bệnh viện quốc tế tại TP.HCM. Đây là hình thức tổ chức thường thấy tại một số bệnh viện, nhằm giúp gia đình chia sẻ niềm vui khi em bé chào đời với người thân, bạn bè.

Bên cạnh đó, một số story gần đây của người đẹp cũng được nhận xét có bối cảnh giống trung tâm chăm sóc sau sinh mà cô từng được cho là sẽ lựa chọn để nghỉ ngơi trong thời gian ở cữ. Đáng chú ý, khoảng 10 ngày trở lại đây, Vũ Thúy Quỳnh không cập nhật hoạt động mới mà chủ yếu đăng tải lại những đoạn clip cũ.

Từ những chi tiết trên, nhiều khán giả đặt nghi vấn nàng Á hậu đã sinh con và gửi lời chúc mừng đến cô cùng bạn trai Đức Phạm.

Vũ Thuý Quỳnh được cho là đã sinh con đầu lòng. Ảnh: FBNV

Chuyện tình cảm giữa Đức Phạm và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh nhận được nhiều sự quan tâm. Cuối tháng 8/2026, nam doanh nhân từng công khai hình ảnh bạn gái mang thai, đồng thời chia sẻ những lời nhắn nhủ dành cho em bé sắp chào đời. Động thái này được xem là lần hiếm hoi anh chia sẻ trực tiếp về việc chuẩn bị lên chức bố.

Nam doanh nhân viết: "Con biết điều bố lo lắng con sẽ ra sao nếu bên cạnh con không có ai nữa. Con biết đến lúc con phải thay đổi vì trách nhiệm của con là phải trở thành điểm tựa để bảo vệ con của con như cách bố bảo vệ con. Cảm ơn bố mẹ đã chỉ cho con cách bảo vệ gia đình của mình. Con yêu đừng sợ, đã có bố đây rồi".