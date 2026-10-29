Mỹ nhân Vbiz "một chân đạp 3 thuyền" khiến MXH xôn xao: Visual được đề cử đẹp nhất thế giới, 3 lần thi Hoa hậu mới tài

Mạng xã hội mới đang ồn lên trước thông tin một mỹ nhân của showbiz Việt cùng một lúc hẹn hò với cả 3 chàng trai. Theo đó, danh tính của cô gái đào hoa không ai khác chính là nữ diễn viên Thúy Ngân. Còn màn "một chân đạp 3 thuyền" lần này của cô nàng là vai diễn mới được công bố trong dự án điện ảnh Bắt Cá Ba Tay.

Việc đảm nhận vai nữ chính trong Bắt Cá Ba Tay đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng sau 3 năm của Thúy Ngân kể từ Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Yên, cô gái bất ngờ rơi vào tình huống tréo ngoe khi có cơ hội nối lại tình cảm với cả ba người yêu cũ do Steven Nguyễn, Ngô Kiến Huy và Otis thủ vai. Một bên là nam thần trưởng thành, điềm tĩnh, một bên duyên dáng, hài hước, bên còn lại trẻ trung, phóng khoáng. Đứng giữa ba màu sắc tình yêu khác biệt, Yên hứa hẹn trở thành nhân vật khiến khán giả vừa tò mò vừa không khỏi bật cười trước những tình huống dở khóc dở cười.

Trong phim, Thúy Ngân vừa là người yêu cũ của Ngô Kiến Huy

Rồi Otis

Và cả Steven Nguyễn

Điểm thú vị của Bắt Cá Ba Tay nằm ở việc đặt nhân vật nữ vào vị trí chủ động trong chuyện tình cảm. Thay vì chỉ xoay quanh một cuộc tình tay ba quen thuộc, bộ phim mở rộng thành câu chuyện với ba người đàn ông, những cuộc hẹn chồng chéo và nguy cơ bí mật bị phát hiện bất cứ lúc nào. Đây cũng là lần đầu Thúy Ngân thử sức với dòng phim rom-com, mở ra cơ hội để nữ diễn viên rũ bỏ hình ảnh nghiêm túc, gai góc vốn quen thuộc trên màn ảnh và thể hiện một khía cạnh tươi mới hơn.

Bên cạnh màn kết hợp với ba bạn diễn nam, nhan sắc cả Thúy Ngân cũng là điểm thu hút fan. Cô là một trong những người đẹp nổi bật của Vbiz, trong năm 2026 còn được đề cử vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn, bên cạnh những cái tên như Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Thiên Ân, Kaity Nguyễn... Thậm chí, trước khi ghi dấu ấn với vai trò diễn viên, Thúy Ngân từng thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp. Trong đó, người đẹp sinh năm 1991 từng đạt Á khôi Hoa khôi Trang sức Việt Nam 2009, top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010 và top 15 Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011.

Tuy nhiên, dù sở hữu profile nhan sắc "khủng", tạo hình nhân vật Yên của Thúy Ngân trong Bắt Cá Ba Tay đang nhận ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều khán giả cho rằng kiểu tóc uốn xù buộc cao cùng phong cách thời trang trong phim có phần dìm bớt vẻ sang chảnh, rạng rỡ thường ngày của nữ diễn viên. Dẫu vậy, đây cũng có thể là ý đồ của NSX muốn xây dựng tạo hình sao cho phù hợp với tính cách nhân vật, hoặc trong tương lai sẽ có màn "lột xác" visual tương tự như bộ phim đình đám She Was Pretty.

Tạo hình của Thúy Ngân bị đánh giá là "dìm" nhan sắc

Sự kết hợp giữa kịch bản mới lạ cùng màn hóa thân đầy rẫy rắc rối tình trường của Thúy Ngân cùng bộ 3 Steven Nguyễn - Otis - Ngô Kiến Huy hứa hẹn mang đến màu sắc mới cho đường đua phim chiếu rạp cuối năm. Với chủ đề mới mẻ, màn tái xuất của mỹ nhân một chân đạp 3 thuyền này rất đáng mong chờ.