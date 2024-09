Kim Cattrall nổi tiếng với nhân vật Samantha Jones - người có đời sống tình dục táo bạo nhất "Sex and the City". Thế nhưng ngoài đời thực, nữ diễn viên sinh năm 1956 lại từng bị ám ảnh bởi tình dục.

Điều này được Kim Cattrall chia sẻ khi trả lời phỏng vấn trên tờ Britain's Sun vào năm 2010.

Kim Cattrall đảm nhận vai Samantha Jones - người có đời sống tình dục táo bạo nhất "Sex and the City"

Theo mỹ nhân "Sex and the City", cô cảm thấy hối hận khi mất đi lần đầu tiên ở tuổi 15. Điều này đã hủy hoại đời sống tình yêu của Kim Cattrall nhiều năm sau đó.

Kim Cattrall thú nhận trên tờ Britain's Sun vào năm 2010 rằng, lần đầu tiên là khi cô vẫn đang là học sinh trung học. Nữ diễn viên đã làm "chuyện ấy" cùng 1 người đàn ông, nhưng chỉ đổi lại sự thất vọng vì trải nghiệm quá nhạt nhẽo. "Tôi không nên quan hệ khi còn quá trẻ như vậy. Tôi mất lần đầu tiên khi mới 15 tuổi và nghĩ rằng: 'Thế là hết sao?'. Tôi không sẵn sàng cho trải nghiệm đó", Kim Cattrall chia sẻ.

Mỹ nhân "Sex and the City" nói thêm: "Nó giống như 1 khuôn mẫu trong những lần sau đó. Tôi không mong đợi nhiều từ chuyện quan hệ nữa. Đáng nhẽ ra tôi nên thảo luận chuyện ấy với các bạn nữ khác - tôi nghĩ con gái thời nay cởi mở hơn".

Mỹ nhân "Sex and the City" hối hận khi trải nghiệm "chuyện ấy" khi còn quá trẻ

Kim Cattrall cho biết: "Không ai thực sự nói cho bạn biết làm thế nào để 'làm' chuyện ấy. Tôi nhớ đã đọc Kama Sutra, nhưng thực sự không hiểu nó... Tôi đã tách biệt tình yêu khỏi chuyện ấy. Hoặc chỉ nghĩ rằng chuyện ấy sẽ dẫn đến tình yêu. Tất nhiên là không".

Kim Cattrall là mỹ nhân kết hôn nhiều nhất trong dàn diễn viên "Sex and the City" khi có tới 3 cuộc hôn nhân. Sau khi kết thúc 3 cuộc hôn nhân và không có con, Kim Cattrall hiện tại đang hẹn hò với bạn trai kém 14 tuổi. Tính tới nay cả hai đã có khoảng 8 năm bên nhau. Theo mỹ nhân "Sex and the City", sự cảm nhận về tình dục và thân mật thay đổi theo từng độ tuổi. Tuy nhiên, nữ diễn viên U70 cho rằng, phụ nữ cũng nên chủ động nói ra yêu cầu hay thể hiện những điều bản thân muốn.

Bởi lẽ nhiều khi đàn ông họ sẽ không biết hay cảm nhận được. "Tình dục không chỉ để sinh con hay giải tỏa mà nó còn là một cách để thể hiện sự thân mật", Kim Cattrall nói.