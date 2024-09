Cách đây không lâu, mỹ nhân "Sex and the City" Kristin Davis từng trở thành chủ đề gây bão và bị nhiều cư dân mạng đưa ra làm trò cười khi xuất hiện với gương mặt đơ cứng.

Nguyên nhân do nữ diễn viên lựa chọn việc tiêm Botox cũng như sử dụng chất làm đầy để gương mặt trông trẻ trung hơn khi xuất hiện trong phim mới.

Mỹ nhân "Sex and the City" từng trở thành trò cười của công chúng khi tiêm Botox và thẩm mỹ quá đà

Trước những bình luận mỉa mai từ cộng đồng mạng, Kristin Davis cảm thấy áp lực tới mức bật khóc.

Tuy nhiên, sau một thời gian áp lực vì phải đối mặt với những lời chê bai từ công chúng xung quanh nhan sắc lão hóa, Kristin Davis đã bắt đầu học cách làm quen cũng như "bơ" đi mọi thứ.

Thậm chí, người đẹp còn không ngần ngại khi thường xuyên khoe mặt mộc qua những bức hình selfie siêu gần. Từ những bức hình ảnh, công chúng có thể nhìn rõ từng vết chân chim ở đuôi mắt của mỹ nhân "Sex and the City".

Thế nhưng thay vì nhận những lời chê bai, Kristin Davis lại được công chúng hết lời khen ngợi khi thoải mái để lộ dấu hiệu tuổi tác. Nhiều người còn cho rằng, nhan sắc thật ở tuổi U60 của Kristin Davis trông vẫn xinh đẹp và vô cùng rạng rỡ.

Sau khi bị chê vì thẩm mỹ quá đà, Kristin Davis quyết tâm để mặt mộc chụp selfie đăng lên mạng xã hội

Dù lộ dấu vết thời gian, nhưng nhan sắc thật của mỹ nhân "Sex and the City" lại nhận về nhiều lời khen hơn khi sử dụng phương pháp thẩm mỹ

Đa số đều cho rằng, nhan sắc ở tuổi U60 của Kristin Davis trông vẫn xinh đẹp và rạng rỡ

Công chúng cho rằng, người đẹp "Sex and the City" không cần thiết phải đụng tới thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân

Trên trang cá nhân hiện giờ, Kristin Davis thường xuyên đăng ảnh selfie khoe nhan sắc thật quyến rũ

Dù để mặt mộc thì ngoại hình Kristin Davis vẫn rất rạng rỡ

Ngay từ lần đầu xuất hiện trong series "Sex and the City", Kristin Davis đã được nhận xét là mỹ nhân đẹp và ngây thơ nhất khi đứng giữa dàn nữ chính. Ai cũng nhận định rằng, nhân vật Charlotte York (do Kristin Davis đảm nhận) có nhan sắc nổi bật hơn hẳn Carrie Bradshaw (do Sarah Jessica Parker thủ vai).

Năm 2006, tờ Daily Mail của Anh đăng tải thông tin về một cuộc bình chọn người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Theo đó, có 4.000 người phụ nữ ở độ tuổi 30 tham gia bình chọn. Kết quả chung cuộc, Kristin Davis đứng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng.