Ngày 3/3, Park Bom (2NE1) gây sốc khi đăng tải tâm thư dài trên Instagram, trực tiếp nhắc tên YG Entertainment, nhà sáng lập Yang Hyun Suk, nhà sản xuất Teddy Park, 2 thành viên cùng nhóm là Sandara Park và CL. Trong bài viết, nữ ca sĩ cho biết bản thân từng bị biến thành “kẻ nghiện ngập” để che đậy việc một thành viên khác sử dụng chất cấm. Park Bom nhắc lại vụ việc liên quan đến thuốc Adderall - loại thuốc điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADD) mà cô từng bị điều tra vào năm 2010. Nữ ca sĩ khẳng định đây là thuốc kê đơn phục vụ điều trị bệnh, không phải ma túy, đồng thời cho rằng sự việc năm đó đã khiến hình ảnh của cô bị tổn hại nghiêm trọng.

Trong tâm thư, Park Bom đề cập trực tiếp đến Sandara Park, cho rằng mình bị đẩy ra làm “lá chắn” để che giấu việc Dara bị bắt vì sử dụng chất kích thích (ảnh: X)

Trong tâm thư, Park Bom đề cập trực tiếp đến Sandara Park, cho rằng mình bị đẩy ra làm “lá chắn” để che giấu việc Dara bị bắt. Đến thời điểm hiện tại, các cá nhân và công ty được nhắc tên vẫn chưa có phản hồi chính thức. Giữa tâm điểm tranh cãi, 2NE1 và Dara một lần nữa được nhắc lại với hành trình sự nghiệp nhiều thăng trầm trước khi trở thành một trong những biểu tượng của Kpop thế hệ hai.

Dara và các bạn học thời trẻ (ảnh: X)

Sandara Park sinh năm 1984, là thành viên nhóm nhạc nữ huyền thoại 2NE1. Trước khi gia nhập làng giải trí Hàn Quốc, cô có quãng thời gian dài hoạt động tại Philippines. Biến cố gia đình xảy ra khi cô mới 8 tuổi, thời điểm cha cô phá sản khiến cả nhà rơi vào khó khăn tài chính. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ gia đình không đủ tiền đi xe buýt, phải đi bộ quãng đường dài để sinh hoạt hằng ngày. Năm 10 tuổi, Sandara Park theo gia đình sang Philippines. Không thông thạo ngôn ngữ bản địa, cô gặp khó khăn trong giao tiếp, từng bị bạn học trêu chọc vì phát âm khác biệt. Trong thời gian đầu, Sandara gần như không kết bạn, sống khép kín và áp lực hòa nhập. Sau đó, nhờ tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng Star Circle Quest, Sandara Park giành vị trí á quân và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật tại thị trường giải trí Philippines. Album đầu tay Sandara đạt doanh số hơn 100.000 bản, kéo theo nhiều hợp đồng phim ảnh và quảng cáo.

Album debut của Dara ở Philippines (ảnh: X)

Dara thời ở Philippines (ảnh: X)

Tuy nhiên, biến cố tiếp tục xảy đến khi cha Dara vướng vào cờ bạc, quản lý tài chính của con gái và bị cáo buộc nợ nần. Năm 2007, cha của Sandara Park bị bắt vì các vấn đề liên quan đến tài chính. Dù đã ly thân, nữ nghệ sĩ vẫn đứng ra bảo lãnh cho ông. Scandal này ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của cô tại Philippines, khiến số lượng hợp đồng sụt giảm đáng kể. Sandara Park nhận lời chụp ảnh cho một tạp chí người lớn để có thêm thu nhập, nhưng quyết định này dẫn đến việc công ty chủ quản tại Philippines không gia hạn hợp đồng.

Sau hai năm đào tạo, Dara ra mắt cùng 2NE1 vào năm 2009 (ảnh: X)

Bước ngoặt đến khi YG Entertainment mời Sandara Park về Hàn Quốc làm thực tập sinh năm 2007, dù khi đó cô đã ngoài 20 tuổi - độ tuổi không còn phổ biến đối với một thực tập sinh Kpop. Sau hai năm đào tạo, cô ra mắt cùng 2NE1 vào năm 2009. Nhóm nhanh chóng trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của làn sóng Hallyu với các bản hit như Fire, I Am The Best, Lonely hay Come Back Home . Trong đội hình, Sandara Park đảm nhận vai trò visual và vocalist, gây chú ý bởi phong cách thời trang và hình ảnh khác biệt.

Giai đoạn 2009-2016 được xem là thời kỳ đỉnh cao của 2NE1. Sau khi nhóm tan rã cuối năm 2016, Sandara Park hoạt động solo. Cô tham gia một số dự án phim điện ảnh, truyền hình và trở thành MC. Tháng 5/2021, Dara rời YG Entertainment sau 17 năm gắn bó, ký hợp đồng với công ty mới để tiếp tục hoạt động độc lập.

Năm 2023, Sandara Park phát hành mini album solo đầu tay tại Hàn Quốc (ảnh: IGNV)

Năm 2023, Sandara Park phát hành mini album solo đầu tay tại Hàn Quốc. Đến giai đoạn 2024-2025, 2NE1 tái hợp nhân dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt, thực hiện world tour Welcome Back với nhiều đêm diễn tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Hoạt động tái hợp giúp tên tuổi các thành viên, bao gồm Sandara Park và Park Bom, một lần nữa thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tính đến năm 2026, Sandara Park vẫn duy trì hoạt động tại cả Hàn Quốc và Philippines, tham gia chương trình giải trí, sự kiện thương mại và quảng bá thương hiệu. Khối tài sản của cô từng được truyền thông quốc tế ước tính ở mức hàng chục triệu USD, đưa cô vào nhóm những thần tượng Kpop có thu nhập cao.

2NE1 từng bị công ty bỏ bê đến mức tan rã, chỉ mới tái hợp 2 năm nay lại bị Park Bom đơn phương vạch trần scandal khiến sự nghiệp sụp đổ (ảnh: YG)

Hiện tại, những cáo buộc trong tâm thư của Park Bom tiếp tục gây tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt khi 2NE1 có 17 năm đồng hành cùng nhau. 2NE1 từng bị công ty bỏ bê đến mức tan rã, chỉ mới tái hợp 2 năm nay lại bị Park Bom đơn phương vạch trần scandal khiến sự nghiệp sụp đổ. Thời gian qua, Park Bom đã nhiều lần không tham gia lịch trình nhóm, thể hiện sự thiếu năng lượng trên sân khấu dù chạy tour concert chung. Tâm thư mới nhất như một cú sốc với cộng đồng fan của 2NE1.