"Gà cưng" YG bất ngờ bóc phốt Yang Hyun Suk, kéo cả Park Bom vào cuộc?

Vào ngày 12/12, nam ca sĩ Song Baek Kyung (cựu thành viên nhóm 1TYM) đã đăng đàn 1 loạt story chỉ trích nhắm vào công ty cũ YG Entertainment. Cựu "gà cưng" của YG bắt đầu bằng việc so sánh các nghệ sĩ tiền bối của SM Entertainment với chính mình: “Khi tôi nhìn các nghệ sĩ SM như H.O.T hay Shinhwa, ngay cả sau ngần ấy năm, họ vẫn kính trọng gọi Lee Soo Man là thầy. Điều đó thực sự ấm lòng. Còn tôi thì gọi thầy mình là gì? 'Su-U-Mi-Yang-Ga'”. Nhận xét của anh được nhiều người cho là lời công kích trực tiếp nhắm vào người sáng lập YG - Yang Hyun Suk.

Song Baek Kyung tiếp tục gay gắt: "Nếu bất kỳ ai trong số bạn bè trên Instagram của tôi vẫn còn nịnh bợ 'Su-U-Mi-Yang-Ga' ở Mangwon-dong, hãy hủy theo dõi tôi trước. Tôi đã chặn và cắt đứt liên lạc với tất cả những người có liên quan đến phía đó, nhưng có thể tôi đã bỏ sót một vài người". Nam ca sĩ đình đám 1 thời tỏ ra cay đắng: “Tôi chắc chắn họ sẽ đáp lại bằng sự im lặng tuyệt đối như mọi khi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không còn là Song Baek Kyung mà các người từng đối xử tệ bạc và coi thường nữa. Nếu các người đối xử tệ với tôi, tôi có thể đối xử với các người còn tệ hơn. Vì các người là 'Su-U-Mi-Yang-Ga', ít nhất hãy cố gắng hơn để trở thành một 'U' hoặc 'Mi' chứ”.

Song Baek Kyung ẩn ý chỉ trích Yang Hyun Suk

Lời chỉ trích của Song Baek Kyung không dừng lại ở đó. Nam ca sĩ tiếp tục đăng tải thêm bài viết nhắc đến Park Bom, người gần đây gây chú ý vì cáo buộc tranh chấp pháp lý liên quan đến Yang Hyun Suk: “Này Park Bom, nếu cô định chế nhạo ai đó thì hãy làm một cách bình tĩnh như tôi. Cái trò '64272 nghìn tỷ won, trả tiền đi' là cái quái gì vậy? Tôi không biết '64272 nghìn tỷ won' nghĩa là gì, nhưng nếu đó là tiền cô chưa nhận được, hãy tính toán cẩn thận và gửi hóa đơn lại cho họ. Tỉnh táo lại đi, Park Bom”.

Về vấn đề tài chính của bản thân khi làm việc tại YG, Song Baek Kyung viết: “Khi 1TYM làm album thứ 5, hợp đồng được đề nghị chỉ vỏn vẹn 5 triệu won (89 triệu đồng). Ngay cả nếu là 50 triệu won (890 triệu đồng), tôi cũng sẽ do dự. Đó là lúc tôi nhận ra công ty là một 'hang ổ'. Tôi từ chối vì cảm thấy không đúng".

Park Bom bị réo gọi vì mới đăng đơn kiện đòi tiền YG Entertainment

Những bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dư luận. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên bởi trước đây, Song Baek Kyung từng dành những lời tốt đẹp cho YG Entertainment và Yang Hyun Suk. Nhưng giờ đây, anh đột ngột thay đổi thái độ, liên tục ẩn ý "đá xéo" công ty cũ. Hiện tại, phía YG và Yang Hyun Suk cũng không đáp lại những thông điệp của Song Baek Kyung.

Song Baek Kyung ra mắt năm 1998 với tư cách là thành viên của 1TYM, một trong những nhóm nhạc đầu tiên của YG Entertainment và có thành viên là “ông trùm Kpop” Teddy. Anh cùng 1TYM gặt hái nhiều thành công vang dội và nhanh chóng được biết đến khắp Hàn Quốc. Bên cạnh ca hát, nam ngôi sao 7X còn tham gia diễn xuất và sản xuất âm nhạc.

Mặc dù các hoạt động nhóm chính thức dừng lại sau năm 2005, Song Baek Kyung vẫn gắn bó với YG với vai trò nhà sản xuất. Trong chương trình Radio Star của đài MBC năm 2017, anh đề cập rằng mặc dù vẫn là một phần của YG, nhưng anh không còn hợp đồng hoạt động nữa. Năm 2019, cựu thành viên 1TYM đã vượt qua thành công buổi thử giọng diễn viên lồng tiếng lần thứ 44 của đài KBS và chuyển sang làm diễn viên lồng tiếng toàn thời gian.

Song Baek Kyung là thành viên 1TYM - một trong những nhóm nhạc đầu tiên của YG Entertainment và có thành viên là “ông trùm Kpop” Teddy

Nguồn: Kbizoom