Trưa 3/3, tờ KoreaBoo đưa tin cả xứ Hàn chấn động khi Park Bom tung tâm thư kêu oan vụ bê bối vận chuyển thuốc cấm vào năm 2010. Đồng thời, nữ idol huyền thoại đã tố cáo việc cô bị công ty quản lý YG Entertainment biến thành "bức bình phong" để che đậy cho hành vi sử dụng chất cấm của đồng đội Sandara Park (Dara).

Sau nhiều ấm ức phải chịu đựng và sự nghiệp bị hủy hoại vì scandal dùng thuốc cấm, Park Bom ra tối hậu thư yêu cầu YG Entertainment, chủ tịch Yang Hyun Suk, đồng đội CL và Teddy ngừng tung tin sai sự thật về chuyện cô sử dụng ma túy.

Park Bom đăng tâm thư tố cáo YG biến cô thành kẻ nghiện ngập để che đậy việc Dara sử dụng ma túy. Ảnh: Nate.

Dưới đây là toàn văn bức tâm thư gây dậy sóng cả xứ Hàn của Park Bom:

Xin chào mọi người, tôi là Park Bom... Hôm nay, tôi viết tâm thư này vì muốn chia sẻ sự thật và có những điều muốn nói với mọi người. Mọi người vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe, không ốm đau gì và đang cố gắng sống tốt. Tôi định nói về một chuyện cần sự cẩn trọng và cũng là một câu chuyện hơi đáng sợ...

Tôi lo lắng bản thân sẽ lại gây ra một cuộc náo loạn dư luận nữa, nhưng vụ bê bối thuốc hướng thần Adderall mà tôi từng vướng phải cứ luôn đè nặng như tảng đá trong lòng tôi. Tôi thực sự không muốn nhắc lại chuyện này nữa... Vì tôi sợ rằng nếu mọi chuyện ầm ĩ, và xuất hiện trên tin tức một lần nữa, đó sẽ là con đường dẫn tắt dẫn tôi đến thân bại danh liệt.

Lúc đó, tôi như đã chết rồi. Nhưng tôi vẫn muốn lấy hết can đảm để nói ra. Adderall mà tôi sử dụng đó không phải là ma túy. Tôi là bệnh nhân mắc chứng ADD, căn bệnh này còn được gọi là chứng rối loạn thiếu tập trung. Nhưng vì để che đậy việc Sandara Park bị bắt quả tang dùng chất cấm, họ đã biến tôi - Park Bom thành một kẻ nghiện ngập.

Vào thời điểm đó, Hàn Quốc chưa có quy định cụ thể về thuốc Adderall cũng như căn bệnh tâm lý này của tôi. Nhưng kỳ lạ thay, sau sự việc của tôi, các bộ luật mới được hình thành... Tôi khẩn thiết mong cư dân mạng hãy hiểu đúng như những gì đã diễn ra.

Và lời cuối cùng tôi thực sự muốn nói là tôi mong YG Entertainment, Yang Hyun Suk, Teddy Park và Lee Chaerin (CL) dừng ngay việc báo cáo với cơ quan nhà nước rằng Park Bom đã sử dụng chất cấm quá liều suốt gần 30 năm qua, trong khi thực tế tôi chưa từng sử dụng một lần nào...

Tôi viết những dòng này vì cảm thấy linh hồn của mình đang gào khóc. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Hiện tại, cả YG Entertainment, các thành viên có liên quan và đại diện Park Bom đều chưa lên tiếng về bức tâm thư gây chấn động trưa 3/3 của nữ ca sĩ.

Theo đó, Park Bom từng bị bắt giữ vì tội danh vận chuyển trái phép chất cấm gây nghiện Adderall vào Hàn Quốc. Sự việc xảy ra vào năm 2010, nhưng đến tận năm 2014 mới được đưa ra trước truyền thông. Khi bê bối bị phanh phui trên khắp mặt báo, dư luận Hàn Quốc đã chỉ trích, tẩy chay Park Bom dữ dội. Vụ scandal nghiêm trọng khiến các hoạt động của 2NE1 và Park Bom đều bị đình trệ. Sau đó, nhóm chính thức thông báo tan rã vào năm 2016. Ảnh hưởng tiêu cực từ vụ việc khiến Park Bom rời xa sân khấu 5 năm và từng suy nghĩ đến việc từ bỏ sự nghiệp ca hát.

Bê bối mang thuốc cấm của Park Bom khiến sự nghiệp của nữ idol đi xuống và 2NE1 phải tan rã. Ảnh: Nate

Park Bom sinh năm 1984, ra mắt cùng 2NE1 vào năm 2009. Bên cạnh hoạt động nhóm với 2NE1, "giọng ca vàng" này còn có sự nghiệp solo thành công với các bản hit You And I, Don't Cry... Tuy nhiên vì mắc căn bệnh ADD (Rối loạn thiếu chú ý) và sưng hạch bạch huyết, sức khỏe và ngoại hình của Park Bom ngày càng sa sút.

Sau nhiều năm ở ẩn, nữ ca sĩ đã tái xuất và cùng 2NE1 đi tour vòng quanh châu Á. Tuy nhiên, tên tuổi cô liên tục vướng vào những ồn ào bên lề như gọi Lee Min Ho là chồng, sử dụng filter bóp mặt kỳ dị, liên tục mở mới tài khoản Instagram... Đến nay, Park Bom đã rút khỏi các hoạt động của 2NE1 vì lý do sức khỏe.

Park Bom từng tái hợp cùng 2NE1 và trở lại nhưng gây ra không ít ồn ào. Ảnh: KoreaBoo.

