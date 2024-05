Mỹ nhân bị 300 đoàn phim từ chối vì "quá già", giờ thành đả nữ nổi danh cứ xuất hiện là gây choáng

Lee Si Young là một gương mặt đã quá quen thuộc với các khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn. Cô bắt đầu sự nghiệp với các vai diễn phụ, từng nổi tiếng nhờ bộ phim Vườn Sao Băng. Hiện tại, sau hơn 15 năm làm nghề, cô đã có cho mình một chỗ đứng riêng, thành công xây dựng hình tượng đả nữ màn ảnh.

Nhìn sự nghiệp hiện tại của Lee Si Young ít ai ngờ cô từng có quá khứ chật vật, loay hoay với ước mơ của mình. Mỹ nhân họ Lee mơ ước trở thành người nổi tiếng từ khi còn nhỏ nhưng bố mẹ lại phản đối kịch liệt. Đến khi cô trưởng thành, họ yêu cầu cô phải hoàn thành chương trình đại học (ở một ngôi trường không dạy nghệ thuật) sau đó mới được theo đuổi ước mơ. Họ tưởng rằng làm như vậy sẽ có thể kéo dài thời gian và hướng Si Young theo một con đường khác. Ai ngờ Lee Si Young lại kiên trì chờ đợi, cô tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế quần áo (Đại học nữ Dongduk) nhưng vẫn nuôi ước mơ được diễn xuất. Suốt 5 năm dài, Lee Si Young kiên trì đi thử vai, kể cả phim lẫn các dự án quảng cáo. Thế nhưng đáp lại cô toàn là những cái lắc đầu.

Nữ diễn viên chia sẻ mình từng thất bại khoảng 300 lần trong các buổi casting mà lý do nhiều nhất toàn là chê bai cô "quá già" dù lúc đó cô mới chỉ ngoài 20. Nhiều người còn chế giễu cho rằng cô đang đi tìm cơ hội để kết hôn và việc diễn xuất là ngoài tầm với của Si Young. Nghĩ lại về những ký ức đáng buồn này, Si Young chia sẻ: "Đã có lúc tôi rất muốn diễn xuất nhưng không thể. Tôi cũng đã trải qua nỗi buồn không thể tả xiết khi còn là tân binh".

Cuối cùng, vào năm 26 tuổi, Lee Si Young cũng có được vai diễn đầu tiên. Sau đó ít lâu, cô nhận được cơ hội đóng vai nữ phụ thuộc tuyến phản diện ở Vườn Sao Băng. Nhờ bộ phim này mà Lee Si Young được nhiều đạo diễn chú ý hơn, có những vai chính đầu tiên trong sự nghiệp.

Vườn Sao Băng

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vẻ đẹp không quá cá tính nhưng Lee Si Young lại sớm quyết định theo đuổi con đường đóng phim hành động. Trong suốt mười mấy năm sự nghiệp phim ảnh của mình, Lee Si Young đã lận lưng khá kha những bộ phim hành động và trở thành một trong những đả nữ số 1 của xứ Kim Chi. My Beautiful Bride, Golden Cross, Look out, Poseidon,... và xuất sắc nhất là hai phần phim bom tấn Sweet Home đã giúp nữ diễn viên chứng minh được hình tượng đả nữ của mình.



Một phần lý do khiến Lee Si Young quyết tâm theo đuổi con đường đóng phim hành động là bởi cô yêu thích bộ môn quyền anh, chính thức theo đuổi nó từ năm 2010 và đã trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Chính nhờ bộ môn này mà Lee Si Young luôn duy trì được thể hình xuất sắc, cơ bắp và sáu múi hoàn hảo, mỗi lần xuất hiện trên phim với hình thể này thì đều khiến khán giả choáng ngợp.

Nguồn: Naver