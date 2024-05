Lee Yeon Hee có lẽ là cái tên đã chẳng còn xa lạ gì với các khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn. Cô từng là con cưng của đế chế SM, từng gắn bó 20 năm với công ty này và mới chỉ rời đi được 4 năm. Thời mới vào nghề, Lee Yeon Hee đã giành chiến thắng trong SM Youth Best Contest do SM Entertainment tổ chức khi cô còn học cấp hai, vượt qua tỷ lệ cạnh tranh 8000/1. Sở hữu diện mạo xuất sắc và chiều cao nổi bật là lý do khiến Yeon Hee được ông lớn SM vô cùng trọng dụng. Thế nhưng cô vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vai diễn cho mình.

Diện mạo nổi bật thời còn đi học của Lee Yeon Hee

Được biết những năm đầu sự nghiệp, Lee Yeon Hee đã bị từ chối trong khoảng 100 buổi thử vai. Lý do mà truyền thông Hàn đưa ra vì cô quá cao nên các ekip không muốn nhận cô để rồi lại mất thời gian tìm kiếm một nam chính tương xứng. Thực chất, Lee Yeon Hee cao tới 1m72, nếu chỉ đi một đôi giày thấp thì chiều cao của cô cũng đã lên tới 1m75, buộc nam chính đóng chung với cô phải cao khoảng 1m85 trở lên thì mới thực sự có cảm giác cặp đôi.

Ngay cả Yoo Ji Tae - người cao 1m88 trông cũng khá bất ổn khi đứng cạnh Lee Yeon Hee

Có điều việc Lee Yeon Hee trượt vai vì "quá cao" chỉ là thông tin từ truyền thông Hàn đăng tải. Nhiều khán giả nghi ngờ rằng lý do thực sự là do Lee Yeon Hee... không đủ năng lực. Thực chất sau 20 năm lăn lộn trong nghề diễn xuất, Lee Yeon Hee vẫn chưa thể thoát mác bình hoa di động. Cô liên tục bị gọi là thảm họa diễn xuất mỗi lần tái xuất ở dự án mới.

Điều thành công nhất của Lee Yeon Hee có lẽ là việc cô sở hữu một diện mạo quá đẹp, thậm chí là đẹp tới độ khiến cô... không thể ra mắt với nhóm nhạc SNSD. Cụ thể Yuri của SNSD từng chia sẻ Yeon Hee không được SM cho ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc này bởi cô đứng một mình cũng đã quá đẹp, sợ đứng chung với nhóm sẽ chiếm spotlight của mọi người.

Sắc vóc đáng ghen tị của Lee Yeon Hee

Năng lực hạn chế nhưng lạ lùng thay khi phần lớn những dự án mà Lee Yeon Hee góp mặt đều thành công vang dội về mặt tỷ suất người xem. Những tác phẩm nổi bật có rating ấn tượng mà Lee Yeon Hee sở hữu phải kể đến như Phía Đông Vườn Địa Đàng (29,8%), Phantom (20,4%), Gu Family Book (19,5%), Splendid Politics (13,4%), Miss Korea (11%),...

Phía Đông Vườn Địa Đàng là tác phẩm kinh điển để đời của Lee Yeon Hee

Nguồn ảnh: Hancinema

Lệ An