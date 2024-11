Dù chỉ mới lên sóng nhưng phim truyền hình Tham vọng giàu sang do Hoàng Tuấn Cường làm đạo diễn đã gây nên cơn sốt lớn trên mạng xã hội. Các trích đoạn ngắn của phim khi được chia sẻ đều thu về lượng tương tác lớn, đạt vài triệu view và thu hút hàng ngàn bình luận.

Ngoài vai Trúc do Lê Tam Triều Dâng thể hiện thì vai An của Yeye Nhật Hạ cũng thu hút sự quan tâm. Cuộc đời của Bình An là chuỗi bi kịch kéo dài, ngay từ khi còn bé cô đã bị má lớn - bà Mai đối xử tàn độc, vậy nên An nuôi lòng thù hận và quyết tâm tranh đoạt tất cả mọi thứ mà cô cho là nó phải dành cho mình.

Nhiều năm về trước, bà Hường (người ở trong nhà) bị ông chủ cưỡng hiếp rồi sinh ra An. Do ghen tuông với bà Hường nên bà Mai liên tục bày trò hành hạ, đọa đày An. Lớn lên, An tuy có máu mủ với cha nhưng vẫn phải sống như người ở, chính bởi vậy cô luôn muốn tìm cách chiếm đoạt hạnh phúc từ chị gái (là con của bà Mai).

Sau này, An bị bà Mai lập mưu gả cho Thịnh (Bạch Công Khanh) - chàng thiếu gia nhà giàu vì bị tai nạn mà trở nên tàn phế, đầu óc ngu ngơ. Cho rằng đó là cơ hội đổi đời, thoát khỏi bàn tay thao túng của bà Mai, An bỏ mặc người yêu nghèo khó để nhận lấy cuộc hôn nhân đầy gượng ép. Tuy nhiên, đến lúc về nhà chồng, cô mới nhận ra mình chỉ là quân cờ trong ván bài đầy toan tính của bà Mai.

Trong những tập gần đây, An phải đối mặt với bà Tú (Lê Phương) - mẹ chồng đanh đá, tham lam, vì địa vị mà sẵn sàng gây ra nhiều chuyện tày đình. Cảnh phim An giằng co với bà Tú khi bị đòi vàng hồi môn khiến khán giả tấm tắc khen ngợi. An thông minh, khéo ăn nói và ứng biến cực nhanh trong tình huống khó. Dù bị mẹ chồng liên tục chèn ép song cô vẫn có cách "thoát hiểm" cực ngoạn mục.

Bên cạnh đó, ở những cảnh nhân vật An trả thù bà Mai cũng tạo tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. An lúc nào cũng nói lời ngon ngọt nhưng hành động thì rõ là trả đũa những oan trái trong quá khứ mà bà Mai đã gây ra. Điều đặc biệt, dù nhân vật An có mưu mô thế nào thì vẫn có một lượng lớn khán giả bênh vực cô với lý do: Gieo nhân nào gặp quả nấy, nếu ngày xưa bà Mai không hành hạ An thì bây giờ không nhận kết tục thảm thương như vậy.

Đồng thời, một số khán giả cũng đánh giá rằng cuộc đời đã khiến An phải xù lông lên bảo vệ chính mình. Năm xưa, vì chứng kiến cảnh mẹ chết khi còn quá nhỏ nên An bị ám ảnh. Lớn lên, cô không có bất cứ chỗ dựa nào, nếu không tự lực cánh sinh thì há chẳng phải nửa đời còn lại sẽ chìm trong đau khổ hay sao.

Nói về vai diễn trong Tham vọng giàu sang, Yeye Nhật Hạ bày tỏ: "Vai An thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ với tôi. Nhân vật này có số phận, tính cách khá đặc biệt. Tuy là phản diện nhưng cô ấy ác lên cũng là vì hoàn cảnh đẩy đưa. Sau mỗi tập phát sóng, tôi đều đọc bình luận của khán giả, khen chê đều có, tôi đọc hết. Trộm vía là có rất nhiều khán giả bảo vệ An. Mọi người thậm chí còn hả hê khi thấy An trả thù bà Mai hay đối đầu với mẹ chồng là bà Tú. Tôi vui và bất ngờ vì đóng vai ác mà được mọi người yêu thương quá. Có nhiều lúc mọi người còn bảo vệ An, giải thích vì sao cô ấy lại hành động như vậy.

Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng hiền lành, nhẫn nhịn. An có xuất thân không tốt, cô ấy gần như bị dồn ép vào đường cùng, đến cả chuyện lấy chồng cũng bị bắt ép. Tuy nhiên, An không đầu hàng số phận, nhân vật này là kiểu ai văng vào người cô ấy 1 túi rác thì cô ấy sẽ trả lại bằng đống rác lớn hơn. Nhiều khán giả không vui khi thấy An ngày càng toan tính, tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn ở phía trước, tôi nghĩ là mọi người sẽ còn bất ngờ hơn".

Riêng việc khán giả nhận xét Yeye Nhật Hạ đẹp theo kiểu hiện đại, một số cảnh đóng vai người hầu mà trông lại sang chảnh chẳng khác gì tiểu thư thứ thiệt, nữ diễn viên 9x nói:

"Thật ra thì những cảnh làm người hầu ít hơn cảnh làm vợ cậu chủ Thịnh, mọi người xem phim cũng thấy là cảnh tôi làm người hầu khi còn ở nhà bà Mai rất ít. Lúc hóa trang, tôi rất ít trang điểm, thậm chí còn làm cho da đen hơn để hợp với vai người hầu hơn. Còn về việc gương mặt có phần hiện đại, sắc sảo thì tôi chỉ biết nghe lời góp ý của khán giả để những dự án sau điều chỉnh cho hợp lý hơn. Tôi là người biết lắng nghe và luôn cố gắng lăn xả, hết mình với vai diễn. Tôi không quan trọng chuyện đẹp xấu, thứ tôi để tâm nhất là phải làm sao để vai diễn phù hợp với tổng thể bộ phim".