Dù chỉ mới lên sóng nhưng bộ phim Tham vọng giàu sang do Yeye Nhật Hạ, Bạch Công Khanh, Lê Tam Triều Dâng, Lê Phương đóng chính đã thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Theo thống kê thời điểm gần nhất, cùng với Độc đạo, Tham vọng giàu sang đang đứng đầu bảng xếp hạng rating với cùng chỉ số 4.7 điểm.

Tham vọng giàu sang phát trên THVL1, lấy bối cảnh xưa ở khu vực miền Tây sông nước. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của 2 chị em cùng cha khác mẹ là An (Yeye Nhật Hạ) và Trúc (Lê Tam Triều Dâng). Cách đây nhiều năm, bà Hường bị ông chủ cưỡng hiếp rồi sinh ra An. Vì ghen tuông nên vợ ông chủ - bà Mai luôn tìm cách hành hạ, chà đạp An lẫn bà Hường. Sống trong cảnh bị xem thường, An nuôi thù hận và quyết phải lấy lại những thứ thuộc về mình.

Bà Tú và An tranh cãi về số vàng hồi môn của An

Trong tập phát sóng gần đây, cảnh phim An đối mặt với mẹ chồng là bà Tú (Lê Phương) gây sốt. Theo đó, bà Tú yêu cầu An phải đưa hết vàng hồi môn cho mình giữ với lý do sợ bị mất cắp: "Khi nào con đi đám tiệc thì nói má đưa lại cho".

Vì trước đó biết chuyện bà Tú mắc nợ nên An không đồng ý. Cô tương kế tựu kế, từ chối bà Tú bằng lời lẽ khá đanh thép.

Về phần bà Tú, đâu dễ gì mà nghe lời An. Bà ta giằng co, ép An phải đưa vàng cho mình. Khi cô không đồng ý, bà Tú lại gây áp lực, mắng cô là con dâu hỗn hào, không biết nghe lời mẹ chồng.

Đến lúc này, An lật bài ngửa với bà Tú: "Ngó bộ như má đang cần tiền hả, hay má tính lấy vàng của con đem bán. Tại hôm trước ở ngoài chợ, con thấy má gặp người bà con, mà con nghĩ người này giống như tống tiền má".

Vừa nghe qua, bà Tú đã điếng người. Bà Tú hoang mang, sợ rằng An biết bí mật của mình và sẽ nói cho cả nhà biết.

Cũng không vừa, An vừa đấm vừa xoa, một mặt nói rất yêu thương, kính trọng bà Tú, mặt khác lại răn đe rằng nếu bà Tú còn cố tình gây khó dễ thì sẽ nói hết những gì cô biết cho bố chồng là ông Mạnh (Cao Minh Đạt) nghe. Đến lúc đó, bà Tú sẽ không thể trốn được trách nhiệm với ông Mạnh.

Có con dâu cứng miệng, mưu mô thế này, bà Tú đúng là không thể sống yên.

Những tập tiếp theo của Tham vọng giàu sang sẽ lên sóng vào lúc 20h00 tối thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.