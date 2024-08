Sao phim truyền hình "Sex and the City" giảm giá toàn bộ giày sau tuyên bố đóng cửa, đôi rẻ nhất chỉ hơn 4 triệu

Việc đóng cửa thương hiệu SJP của Sarah Jessica Parker khiến nhiều người bất ngờ. Hoạt động được 10 năm, vượt qua được đợt dịch bệnh Covid, nhưng thương hiệu này vẫn không thể trụ vững và bắt buộc phải tuyên bố đóng cửa vào mùa thu năm nay. Chắc hẳn đây là tin khá sốc với giới mộ điệu.

Hiện tại trang bán lẻ trực tuyến của thương hiệu này đang giảm giá 25% cho tất cả các mặt hàng mà không cần áp code gì.

Tất cả các sản phẩm từ giày dép, nước hoa, phụ kiện cài áo đang được giảm giá khá sâu, đôi rẻ nhất có giá khoảng hơn 4 triệu.

Vì đây là lần sale cuối cùng, nên hãng không có điều khoản về việc đổi - trả sản phẩm, vậy nên bạn cần cẩn trọng khi chọn size để tránh việc mua về lại bị rộng hoặc chật quá. Trong một số clip review giày SJP của Sarah Jessica Parker, một số người cũng đề cập đến vấn đề size giày nhiều khi bị lệch một chút, tốt nhất là ra tận cửa hàng thử để chọn được đôi giày ưng ý.

Theo như quan sát thì hầu như các size nhỏ hoặc vừa đều hết khá nhanh, các size to còn khá nhiều.



Hồi tháng 6 năm ngoái, Sarah Jessica Parker khai trương cửa hàng flagshipnằm ở góc Bleecker và Perry tại trung tâm khu phố West Village của New York. Cửa hàng này tình cờ lại nằm ngay gần căn hộ của nhân vật nổi tiếng Carrie Bradshaw trong bộ phim "Sex and the City", vậy nên địa điểm này đã trở thành địa điểm du lịch khá nổi tiếng.

Bên trong cửa hàng, người mua sắm và người hâm mộ sẽ rất ẩn tượng nội thất màu hồng phấn, đồ trang trí lấy cảm hứng từ thập niên 70, đồ chiếu sáng cổ điển, thảm trải sàn tinh xảo khiến cho không gian cửa hàng như một phòng thay đồ thời thượng.

Bên trong cửa hàng SJP ở West Village.