Mỹ nhân 51 tuổi quyến rũ nhất màn ảnh hiện tại, tạo hình đến diễn xuất đều ấn tượng giúp phim lập kỷ lục rating

Yoon Hae Young hiện đang là cái tên nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả bởi vai diễn độc lạ ở bộ phim truyền hình Durian's Affair (Quý Bà Durian). Trong phim cô vào vai Jang Se Mi, một phu nhân tài phiệt giàu có với vẻ ngoài quyến rũ, sang chảnh bất chấp tuổi tác và mối quan hệ không tình yêu với chồng mình.

Ở hai tập phim mới nhất, những trích đoạn mà Se Mi quan tâm, chăm sóc mẹ chồng mới bị tai nạn trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Khán giả thích thú với tính cách, cách hành xử của nhân vật này và hơn hết là dành nhiều lời khen cho cả diễn xuất lẫn diện mạo của nữ diễn viên họ Yoon. Chính bởi sức hút đặc biệt từ nàng dâu thú vị này mà rating phim tập mới nhất đã ghi nhận con số 5,5%, phá kỷ lục của chính nó sau nửa hành trình lên sóng.

Theo dõi hành trình của Yoon Hae Young trên phim, khán giả không ngần ngại mà khẳng định cô chính là nữ chính quyến rũ nhất màn ảnh hiện tại. So với những quý cô trẻ trung, thanh lịch như Yoona (của King the Land), Shin Hye Sun (của Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19) hay một Kim Tae Ri trầm mặc ở Ác Quỷ thì Yoon Hae Young của Durian's Affair là một mảng màu hoàn toàn khác biệt. Cô sang chảnh, quyến rũ, dù đã 51 tuổi nhưng vẫn tự tin diện những trang phục khoe ra vóc dáng mảnh mai và khí chất một phu nhân tài phiệt "hàng thật" của mình.

Diện mạo quyến rũ, xinh đẹp của Yoon Hae Young trên phim

Yoon Hae Young bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1993. Có đủ các yếu tố để nổi tiếng, từ ngoại hình xinh đẹp đến năng lực vượt trội lại thêm học vấn khủng, tốt nghiệp tới hai trường đại học danh giá, nhưng Yoon Hae Young lại thiếu sự may mắn. Cô nỗ lực nhiều lắm, kinh qua nhiều tác phẩm, thử sức với nhiều thể loại phim, không ngần ngại cả những vai diễn "dị" như ở Durian's Affair nhưng vẫn không thể tỏa sáng mạnh mẽ. Một số tác phẩm nổi bật của Yoon Hae Young phải kể đến như See and See Again, This Is Love, Kokkiri, The Tale of Janghwa and Hongryeon,...

Nguồn ảnh: TV Chosun