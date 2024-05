Vào ngày 28/5 vừa qua, nữ diễn viên xinh đẹp Go Jun Hee bất ngờ xuất hiện trong đoạn trailer hé lộ sự tái xuất của cô trên một chương trình giải trí của kênh YouTube Studio Suje. Sự hiện diện này khiến khán giả vô cùng bất ngờ bởi đã 5 năm qua, Go Jun Hee gần như không xuất hiện trên các chương trình giải trí, phim ảnh vì vướng phải tin đồn không đáng có.

Go Jun Hee sắp tái xuất trong một chương trình của kênh YouTube Studio Suje

Go Jun Hee từng là nữ diễn viên được khán giả yêu thích bởi diện mạo cá tính nhưng rất quyến rũ. Mái tóc ngắn và gu thời trang của cô còn từng tạo thành trào lưu được giới trẻ săn đón nhiệt tình thời điểm bộ phim She Was Pretty ra mắt. Có năng lực vượt trội, nhan sắc xinh đẹp, thần thái sang chảnh mà không nhiều người có được nhưng Go Jun Hee lại không thể bứt phá thành sao lớn. Sau She Was Pretty nổi đình đám hồi năm 2015, cô chỉ kịp đóng thêm duy nhất 2 tác phẩm nữa và rồi sự nghiệp đi vào ngõ cụt.



Hình ảnh ở phim She Was Pretty

Năm 2019, giữa thời điểm mới tái xuất màn ảnh với bộ phim Possessed, Go Jun Hee lại bị đồn là bạn thân Seungri, có liên quan mật thiết đến việc môi giới mại dâm, buôn bán chất cấm chỉ vì chụp chung một bức hình với ông chủ Burning Sun. Tin đồn càng đi xa hơn khi cư dân mạng còn đồn đoán rằng cô chính là nữ diễn viên đã không kịp về phục vụ khách sộp vì đang ở New York. Lý do chỉ bởi những hình ảnh cô ở New York hồi năm 2015 bất ngờ được đào lại.

Ngay khi tin đồn nổ ra, Go Jun Hee đã phản bác mạnh mẽ. Về bức ảnh chụp với Seungri, mỹ nhân họ Go cho biết: "Tôi đến đó vì công việc và tôi chỉ chụp ảnh vì Seungri yêu cầu. Tôi thậm chí còn không biết rằng Seungri đã đăng nó lên mạng xã hội và tôi cũng không thân với các thành viên trong phòng trò chuyện đó".

Chưa kể Go Joon Hee còn đệ đơn kiện 12 cư dân mạng đã tung tin đồn về mình. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn chọn cách không tin cô khi đúng lúc này, cô bị công ty chủ quản bỏ rơi. Người ta còn đồn đoán rằng Go Jun Hee thân thiết với các thành viên chủ chốt của Burning Sun, bao gồm Seungri, Jung Joon Young và Choi Jong Hoon, và liên tục dấy lên những nghi ngờ, tin đồn vô căn cứ.

Bức ảnh đã hại đời Go Jun Hee

Những lời đồn năm đó cộng thêm việc không được công ty quản lý bảo vệ đã khiến sự nghiệp của Go Jun Hee hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Cô không nhận được thêm dự án phim nào, suốt 5 năm qua không hề tái xuất màn ảnh mà chỉ làm mẫu ảnh và hoạt động trên MXH. Dĩ nhiên ngoài những lời đồn thì cũng không có thêm bằng chứng nào về việc Go Jun Hee là thành viên của Burning Sun. Mới đây nhất trong phim tài liệu về Burning Sun của BBC, cái tên Go Jun Hee cũng hoàn toàn không được nhắc tới. Chuyện cô bị oan đã là quá rõ nét nhưng việc cô mất 5 năm sự nghiệp thì không ai có thể trả lại.

Hiện tại, Go Jun Hee đã 38 tuổi, vẫn xinh đẹp, quyến rũ và giữ kiểu tóc ngắn đã giúp cô làm nên sự nghiệp đình đám một thời. Khán giả rất mong chờ màn tái xuất của cô trong tương lai tuy nhiên vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về việc cô sẽ đóng phim trở lại.

Nhan sắc tuổi 38 của Go Jun Hee

Nguồn: Salgoonews