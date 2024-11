Mới chiếu được 2 tập nhưng bộ phim When the Phone Rings đã nhanh chóng nhận về không ít đánh giá cao của khán giả, chứng tỏ sức hút khó cưỡng khi mỗi tình tiết của dự án đều được bàn tán sôi nổi. Cốt truyện tuy có vẻ cũ nhưng với tiết tấu nhanh, diễn xuất cuốn hút và đồng điệu của Yoo Yeon Seok cùng Chae Soo Bin, When the Phone Rings nhận được "cơn mưa lời khen" từ người hâm mộ.

Ảnh Internet

Yoo Yeon Seok vào vai Baek Sa Eon - người phát ngôn đại diện phát ngôn cho văn phòng Tổng thống trong When the Phone Rings. Với diễn xuất "cực ngọt" của Yoo Yeon Seok - khí chất tổng tài Baek Sa Eon vừa cao lãnh vừa "sủng" vợ lên tận trời được toát lên sắc nét. Điều này lại càng khiến các fan hâm mộ không thể rời mắt mỗi khi nam chính xuất hiện.

Ahn Yeon Seok (sinh ngày 11 tháng 4 năm 1984) - nam diễn viên người Hàn Quốc được biết đến với nghệ danh Yoo Yeon Seok. Sau khi ra mắt vào năm 2003 với một vai nhỏ trong Old boy, anh đã tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2008. Yoo Yeon Seok được biết đến qua các bộ phim truyền hình Lời hồi đáp 1994 (2013), Người thầy y đức (2016), Quý ngài ánh dương (2018) và Những bác sĩ tài hoa cũng như loạt phim điện ảnh Lớp kiến trúc 101 (2012), Cậu bé người sói (2012), Âm mưu của lọ lem (2015), Một ngày kì lạ (2016), Love, lies (2016).

Ảnh Internet

Trước diện mạo điển trai "không tuổi" của Yoo Yeon Seok, nhiều người tin rằng có vẻ như không gì có thể khiến cho mỹ nam ngôn tình này già đi. Thế nhưng, theo thông tin đưa trên trang Chosun, trong chương trình tạp kỹ 'When We Meet' của đài SBS, được phát sóng vào hồi tháng 5, khán giả đã vô cùng bất ngờ khi Yoo Yeon Seok tiết lộ một sự thật. Yoo Yeon Seok nói: "Thành thật mà nói, tôi đã tăng kích thước phông chữ [điện thoại] cách đây ít lâu".

Khi già đi, hầu hết chúng ta thường tăng kích thước phông chữ trên điện thoại, như Yoo Yeon Seok. Đây có thể là triệu chứng lão thị. Có vẻ như Yoo Yeon Seok cũng khó tránh được những quy luật của lão hóa.

Ảnh Internet

Lão thị là tình trạng mất dần khả năng tập trung vào các vật thể gần mắt. Bệnh là một phần trong quá trình lão hóa, thường xuất hiện ở người 40 tuổi và tăng độ đến khoảng 65 tuổi. Người bệnh có thể nhận biết được chứng lão thị khi cầm sách báo phải đặt ở khoảng cách sải tay mới có thể đọc được. Bệnh có thể được phát hiện qua các hình thức khám mắt thông thường.

Hiện không có cách nào để ngăn chặn hoặc đảo ngược quá trình lão hóa dẫn đến lão thị. Tuy nhiên, người bệnh lão thị có thể đeo kính hoặc phẫu thuật để thấy đúng vật ở khoảng cách như bình thường.

Những yếu tố tăng nguy cơ lão thị

Có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc phải bệnh này như:

Tuổi tác: Tuổi là yếu tố nguy cơ lớn nhất đối với chứng lão thị. Hầu hết mọi người đều trải qua một số mức độ nào đó của chứng lão thị sau tuổi 40.

Các bệnh kèm theo: Thường xuyên bị đau mắt hoặc đái tháo đường, bệnh tim mạch có thể làm tăng nguy cơ bị chứng lão thị sớm, đó là chứng lão thị ở những người dưới 40 tuổi.

Thuốc: Một số loại thuốc có liên quan đến các triệu chứng mãn kinh sớm, bao gồm thuốc chống trầm cảm, thuốc kháng histamin và thuốc lợi tiểu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh này.

Ảnh minh họa

Biểu hiện thường gặp nhất ở những người bị lão thị

Khó đọc chữ viết hoặc chữ được in quá nhỏ.

Không thể nhìn rõ chữ hoặc các vật ở khoảng cách gần.

Mỏi mắt hoặc nhức đầu sau khi đọc sách báo hoặc tập trung cao độ vào chữ hay vật.

Cần đèn sáng hơn để có thể đọc được.

Thường xuyên phải nheo mắt khi nhìn.

Người bị lão thị khi nào cần đi khám bác sĩ mắt?

Người bệnh lão thị nên đi khám khi có các dấu hiệu sau:

Mất thị lực đột ngột: Người bệnh mất thị lực đột ngột ở một mắt nhưng không cảm thấy đau. Đây là dấu hiệu bất thường ở mắt, người bệnh cần đến gặp bác sĩ sớm để được điều trị kịp thời.

Tầm nhìn mờ: Người bệnh nhìn vật ở gần mờ đột ngột, không thể đọc hoặc khó khăn với tầm nhìn trong các hoạt động của cuộc sống. Dấu hiệu này phổ biến ở bệnh lão thị, người bệnh cần gặp bác sĩ để được kiểm tra mắt và chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Tầm nhìn đôi: Người bệnh thấy xuất hiện những tia sáng nhấp nháy, đốm đen hoặc quầng sáng xung quanh đèn. Dấu hiệu này ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động của cuộc sống và thậm chí cảnh báo bệnh mắt nguy hiểm khác, người bệnh cần gặp bác sĩ để được điều chỉnh tầm nhìn lại.