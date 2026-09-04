Mỹ nam Vbiz mặc quân phục khiến Hyun Bin, Trương Lăng Hách chỉ còn là cái tên: Chào một câu 4 triệu người rung động

Mới đây, trên mạng xã hội đang viral một đoạn video cắt từ bộ phim truyền hình Mùa Xuân Ở Lại. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chạm trán tình cờ, đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa anh lính biên phòng Nghĩa (Huỳnh Anh) và Trang (Phạm Ngọc Anh) đạt 4 triệu lượt xem.

Xuất hiện trong phân cảnh gây bão, Huỳnh Anh khiến người xem "quắn quéo" trước ngoại hình chuẩn nam thần trong bộ quân phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng cùng nụ cười rạng rỡ của anh phải nói là đẹp như tranh.

Với chiều cao lý tưởng và vóc dáng cân đối, nam diễn viên tôn trọn vẻ nghiêm trang nhưng không kém phần lãng tử của người lính biên phòng. Thậm chí dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng còn nhận xét tạo hình này của anh không hề thua kém bất kỳ tài tử đình đám nào của châu Á. So với đại úy Ri Jeong Hyeok do Hyun Bin thủ vai trong Hạ Cánh Nơi Anh hay Trương Lăng Hách trong Phút Giây Ấy Vượt Giới Hạn, nét phong trần xen lẫn thư sinh của mỹ nam Việt Nam trong bộ quân phục còn mang lại cảm giác gần gũi, ấn tượng và cuốn hút hơn hẳn.

Nam diễn viên được cho là cuốn hơn cả...

Hyun Bin và Trương Lăng Hách

Trong đoạn video đang viral, trước một cô gái dạn dĩ, chủ động đưa tay ra chào mình, anh lính Nghĩa nở nụ cười nhẹ nhàng và đáp lại vỏn vẹn: "Chào Trang". Chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng qua chất giọng trầm ấm cùng ánh mắt thâm tình của Huỳnh Anh đã đốn tim người xem. Hội chị em thổn thức đòi đổi tên thành "Trang" chỉ để được nghe câu chào ngọt lịm này.

Một số bình luận của netizen:

- Huỳnh Anh ngày xưa là crush đời đầu của nhiều chị em

- Trời ơi cái phong thái này, cái nhan sắc này lại còn mặc quân phục, đúng là một vẻ đẹp hoàn hảo

- Nhìn đi diễn viên Việt mình mặc quân phục có đẹp thua kém Huyn Bin hay Trương Lăng Hách đâu

- Ảnh chào một cái mà tui muốn đổi tên

- Cái dáng đó, nụ cười đó, bộ quần áo đó, trời ơi thích mê

Đây không phải lần đầu tiên Huỳnh Anh gây sốt nhờ ngoại hình của mình. Kể từ khi chạm ngõ diễn xuất từ năm 2009 với bộ phim đầu tay Bộ tứ 10A8, anh đã nhanh chóng ghi điểm và được mệnh danh là một trong những hot boy đời đầu sở hữu visual tiệm cận các idol Hàn Quốc.

Suốt nhiều năm làm nghề, Huỳnh Anh liên tục khẳng định vị thế nam thần top đầu phim truyền hình Việt thông qua hàng loạt dự án đình đám như Cả Một Đời Ân Oán, Chạy Trốn Thanh Xuân, Lựa Chọn Số Phận, Biệt Dược Đen... Dù vào vai công tử hào hoa, thanh niên nghèo nghị lực hay người chiến sĩ lực lượng vũ trang, anh luôn biết cách làm cho nhân vật trở nên ấn tượng nhờ lối diễn tự nhiên và ngoại hình phát sáng.

Hiện tại, ở tuổi 34, Huỳnh Anh vẫn duy trì phong độ đỉnh cao với diện mạo trưởng thành, chín chắn nhưng gương mặt vẫn có nét thư sinh như ngày nào. Trong năm nay, anh vừa tham gia dự án Bước Chân Vào Đời. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật ổn định, anh còn có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc và viên mãn, trở thành hình mẫu quý ông lịch lãm được đông đảo khán giả yêu mến.