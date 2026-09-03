Tóm dính "mỹ nam của mọi mỹ nam" hẹn hò với người vợ giấu kín hơn 10 năm

Ngày 2/9, tờ 163 đưa tin "team qua đường" vừa bắt gặp Chung Hán Lương và người vợ bí mật Tạ Dịch Hoa đi ăn nhà hàng ở Sydney, Australia. Hình ảnh tài tử Bên Nhau Trọn Đời tươi cười trò chuyện, nhìn nửa kia đầy tình cảm trên bàn ăn nhanh chóng gây bão dư luận.

Theo nguồn tin, Chung Hán Lương và Tạ Dịch Hoa kín đáo, không thể hiện sự thân mật ở nơi công cộng nhưng lại vô cùng đồng điệu, ăn ý trong mỗi hành động. Ở tuổi ngoài 50, nam diễn viên vẫn vô cùng trẻ trung, phong độ. Còn vợ anh Tạ Dịch Hoa lại có nhan sắc dịu dàng, khí chất nền nã cuốn hút. Để giữ sự riêng tư cho vợ Chung Hán Lương, "team qua đường" không chụp hay đăng tải hình ảnh chính diện của cô.

Chung Hán Lương và bà xã đi ăn tại ở Sydney, Australia. Ảnh: 163.

Kể từ khi bước chân vào giới giải trí, Chung Hán Lương luôn được biết đến là một trong những sao nam có đời tư kín tiếng bậc nhất. Nam diễn viên gần như không chia sẻ về cuộc sống cá nhân, đặc biệt là chuyện tình cảm. Anh cũng hiếm khi vướng phải những tin đồn yêu đương ồn ào, càng khiến khán giả thêm tò mò về cuộc sống phía sau màn ảnh của tài tử.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, các nguồn tin uy tín trong showbiz Hoa ngữ đều cho biết Chung Hán Lương đã bí mật kết hôn với stylist thân cận Tạ Dịch Hoa - người kém anh 6 tuổi. Họ bắt đầu ở bên nhau từ năm 2010. Sau 16 năm bên nhau, "ông hoàng ngôn tình" và Tạ Dịch Hoa có với nhau 2 con gái.

Trang Cri từng tiết lộ Chung Hán Lương có lần chia sẻ về hình mẫu phụ nữ lý tưởng của mình. Anh nói bản thân bị thu hút bởi một người phụ nữ độc lập, thích cười và có đôi chân dài. Sau đó, nhiều người cho rằng những mô tả này rất trùng khớp với Tạ Dịch Hoa.

Nhiều năm qua, Chung Hán Lương được tiết lộ đã kín đáo kết hôn với Tạ Dịch Hoa. Ảnh: Sina.

Năm 2015, hãng tin Phong Hành từng chụp được khoảnh khắc gia đình Chung Hán Lương đoàn tụ khi tài tử sang Thái Lan quay phim. Để tránh bị lộ, nam diễn viên sắp xếp cho Tạ Dịch Hoa và con gái ở 1 khách sạn khác. Mỗi khi đến thăm hoặc đưa vợ con xuống phố, anh đều đeo khẩu trang và cố ý ăn mặc luộm thuộm để người xung quanh không nhận ra. Trong suốt nhiều năm qua, dù nhiều lần vướng nghi vấn bí mật kết hôn với stylist Tạ Dịch Hoa, nhưng Chung Hán Lương chưa từng lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận. Chính sự im lặng kéo dài ấy càng khiến cuộc sống riêng tư của Chung Hán Lương trở thành một trong những bí ẩn được công chúng quan tâm.

Năm 2015, hãng tin Phong Hành chụp được ảnh gia đình Chung Hán Lương - Tạ Dịch Hoa ở Thái Lan. Ảnh: Weibo.

Cặp đôi ở chung phòng khách sạn. Ảnh: Weibo.

Chung Hán Lương sinh năm 1974, là nam diễn viên hạng A của showbiz Trung Quốc. Vào thập niên 2000, Chung Hán Lương cùng Lâm Chí Dĩnh và Won Bin được xem là 3 tài tử nổi tiếng nhất châu Á nhờ vẻ điển trai nổi bật và sự nghiệp diễn xuất thành công. Tại xứ tỷ dân, anh được gọi với mỹ danh "mỹ nam của mọi mỹ nam", "nam thần đáng mơ ước của các cô gái".

Nhìn ảnh thời trẻ của nam diễn viên cũng có thể hiểu vì sao anh từng cùng Lâm Chí Dĩnh và Won Bin là 3 tài tử nổi tiếng nhất châu Á. Ảnh: Sina.

Visual điển trai, thư sinh đến mức “búng ra sữa” của Chung Hán Lương, khiến anh chẳng khác nào soái ca bước ra từ những trang truyện ngôn tình thanh xuân. Ảnh: Sina.

Nguồn: 163, Sina