Mỹ nam lấy lại danh dự cho các tổng tài Trung Quốc: 9 điểm nhan sắc, 10 điểm thần thái, trai gái đều mê

Bộ phim Bay Vào Tim Anh mới lên sóng và đang nhận được không ít sự quan tâm từ khán giả. Một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất chính là màn thể hiện của nam chính Ngụy Triết Minh.

Trong phim, Ngụy Triết Minh đảm nhận vai Phó Minh Dư - con trai của Chủ tịch hãng hàng không Hằng Thế. Ngay từ những tập đầu tiên, tạo hình của nam diễn viên đã nhận về nhiều phản hồi tích cực. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, anh còn gây ấn tượng nhờ phong thái chững chạc, chuyên nghiệp, toát lên cảm giác của một người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp và có địa vị xã hội.

Ngụy Triết Minh vào vai Phó Minh Dư trong phim Bay Vào Tim Anh mới chiếu.

Đáng chú ý, với màn thể hiện trong bộ phim Bay Vào Tim Anh, một bộ phận khán giả còn dành cho Ngụy Triết Minh lời khen rằng anh đã "lấy lại danh dự cho tổng tài xứ tỷ dân". Sở dĩ có cách nói này là bởi hình tượng tổng tài trong phim ngôn tình Trung Quốc những năm gần đây đã hơn một lần bị đặt lên bàn cân với những nhân vật tương tự của màn ảnh Hàn Quốc.

Anh đem đến hình tượng một tổng tài phong độ, chuyên nghiệp.

Nhìn chung, các tổng tài Trung Quốc đa phần bị đánh giá kém cạnh những người đồng nghiệp đến từ xứ Kim Chi. Một phần nguyên do vì Cbiz chuộng vẻ đẹp "mình hạc xương mai", thế nên khi mặc vest nhìn không phong độ như sao Hàn. Một phần khác đến từ stylist, nhưng cũng có cả lý do diễn xuất của nhiều sao trẻ Trung Quốc bị đánh giá thấp hơn Hàn Quốc. Dẫu vậy, Phó Minh Dư của Ngụy Triết Minh lại được nhận xét rất tích cực. Từ trang phục, thần thái cho tới cách thể hiện đều giúp anh tạo được cảm giác phong độ một cách tự nhiên, không gây ra cảm giác "dầu mỡ".

Có thể nói, Phó Minh Dư là hình tượng dễ dàng chinh phục cả khán giả nam lẫn nữ. Với hội chị em, một người đàn ông điển trai, phong độ, có sự nghiệp thành đạt, tính cách điềm tĩnh và đáng tin cậy như Phó Minh Dư rõ ràng là mẫu hình trong mơ. Trong khi đó, với không ít khán giả nam, nhân vật này lại mang dáng dấp của một hình tượng để phấn đấu: có năng lực, có vị trí trong sự nghiệp, làm chủ cuộc sống và luôn giữ được phong thái tự tin, bản lĩnh.

Nói thêm về Bay Vào Tim Anh, tác phẩm lấy ngành hàng không làm bối cảnh chính, kể câu chuyện về Nguyễn Tư Nhàn (Lưu Tá Ninh) một nữ tiếp viên quyết định rời bỏ công việc quen thuộc để thực hiện khát vọng trở thành phi công. 3 năm sau, số phận đưa Tư Nhàn gặp lại Phó Minh Dư, người hiện giữ vị trí giám đốc một hãng hàng không và từng có những va chạm không mấy vui vẻ với cô trong quá khứ. Cuộc tái ngộ này đã mở ra cơ hội để họ nhìn thấy những khía cạnh khác của đối phương.

Bay Vào Tim Anh do Lưu Tá Ninh và Ngụy Triết Minh đóng chính.

Khi những hiểu lầm cũ dần được hóa giải, mối quan hệ giữa Tư Nhàn và Minh Dữ cũng thay đổi. Họ dần trở thành những người đồng hành, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn trong công việc và theo đuổi mục tiêu riêng. Chính quá trình ấy khiến khoảng cách giữa cả hai ngày một thu hẹp, để rồi tình cảm tự nhiên nảy sinh.